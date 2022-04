O Peru pode salvar sua vontade de viajar pra surfar

O dólar e o euro caríssimos e preços de passagens aéreas nas alturas (desculpe o trocadilho) podem arruinar o sonho de viajar em busca de ondas perfeitas . Mas a poucas horas de voo dos principais aeroportos do Brasil fica Lima, a capital do Peru . Um vizinho que guarda um monte de belezas naturais históricas e ondas de primeira classe. E o melhor: uma viagem de surfe com preço muito, mas muito mesmo, mais acessível do que picos clássicos como Havaí, Califórnia, Fiji ou Taiti.