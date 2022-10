Bicampeão mundial Lucas Fink dá dicas pra começar no skimboard

Se adianta nesse ponto e aproveita o espelho de casa. Além da praticidade, lavar as palmas das mãos depois é importante. Pois, para a prática do skimboard é ruim deixar as mãos com resíduos de protetor. Ele pode fazer a prancha escorregar onde não deveria. E se for ficar bastante tempo na praia, não esqueça de colocar o protetor na mochila e alguma coisa pra limpar as mãos, tipo lenço umedecido ou papel toalha.