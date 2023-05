'Skimboard em Nazaré salvou minha vida', diz Lucas Fink

O ano começou bem em Portugal. Estava retornando de lesão e já comecei o ano surfando. As ondas não ficaram muito gigantes em Nazaré, mas ficaram perfeitas. Bom para treinar, soltar o skimboard e evoluir bastante tecnicamente. A expectativa desse ano é parecida com a do ano passado. Ficar dividido entre o skimboard tradicional e o skimboard nas ondas grandes. Já comecei a preparação pro Circuito Mundial e estou em uma fase de adaptação na carreira. O surfe de ondas grandes mudou todo o meu cronograma. Não estou me dedicando exclusivamente a nenhum dos dois, mas tentando me adaptar e aproveitar os dois da melhor maneira. Ainda depositando mais energia no skimboard tradicional, me enxergo conseguindo surfar ondas grandes por mais tempo, então meu foco maior agora é no Mundial.