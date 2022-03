Fink e Chumbo: uma amizade em ondas gigantes

, Fink estava acostumado a surfar as marolas da beira da praia, naturais do seu esporte. Já Chumbo, nada de marolas. O negócio dele são ondas enormes, que passam 20 metros de altura. "O Chumbo sempre botava essa pilha da gente começar a surfar juntos, e foi natural começar a pegar uns mares maiores com ele", conta Fink.

Primeiro não-americano campeão mundial de skimboard , Fink estava acostumado a surfar as marolas da beira da praia, naturais do seu esporte. Já Chumbo, nada de marolas. O negócio dele são ondas enormes, que passam 20 metros de altura. "O Chumbo sempre botava essa pilha da gente começar a surfar juntos, e foi natural começar a pegar uns mares maiores com ele", conta Fink.

