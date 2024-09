Skimboard Nazaré O campeão mundial de skimboard Lucas Fink encara seu maior desafio: descer as montanhas de água de Nazaré com sua pequena prancha sem quilhas.

É isso aí. Lucas Fink precisa de apenas mais uma conquista para se isolar como o maior campeão mundial da história do skimboard. Com a vitória de 2024, ele se igualou a Sam Stinnett, que também conquistou o mundo quatro vezes. "Quinze anos atrás eu conquistei meu primeiro troféu no Brasil e hoje tenho quatro títulos mundiais", lembra.

