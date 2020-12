O feito faz parte do desejo do carioca de se tornar um skimmer de ondas grandes. Uma ideia que começou quase sem querer, mas que vem rapidamente ganhando relevância na vida do Lucas. "Eu sempre tive essa vontade dentro de mim, principalmente inspirado pelo Brad Donke, que desde que comecei já esquiava ondas pesadas", conta.

O projeto era planejado pra acontecer agora, já que Lucas foi campeão mundial em 2019 e estava competindo em alto nível nas ondas de beira. "A pandemia acelerou um pouco as coisas. Acabei ficando no Brasil no inverno daqui, época de ondas maiores, e os surfistas de ondas grandes também estavam. Ai deu muita onda boa e grande nesse ano. Por causa da minha amizade que eutenho com o

, em Santa Catarina, até chegar nas bombas de Nazaré. "Eu vim para Nazaré visitar minha família e conhecer um pouco mais do pico. Me familiarizar com a onda. A ideia era só ficar no jet ski, ganhar um pouco de experiência. Mas com essa galera não tem como. Me chamaram pra corda e eu não tive como dizer não", diz.

E foi assim que Lucas encarou as bombas de mais de cerca de 13 metros (40 pés) puxado por Lucas Chumbo. E se perguntar se ele tem medo, ele vai dizer que sim, morre de medo. "A onda é meio assustadora, meio chocante. Mas a equipe é muito preparada. Para eles, dias de ondas de 30 e 40 pés são puro lazer. Ficam à vontade e acabam te deixando mais seguro", conta. "Se senti medo? Sim, mas o medo me motiva a ir lá, se jogar e vencer ele", conta.

