5 momentos marcantes na onda mais sinistra do mundo

Teahupoo , no Taiti , é uma das ondas mais perfeitas e assustadoras do mundo . Em uma bancada rasa, o oceano mostra toda a sua força, gerando um tubo poderoso . Por ser tão desafiadora, surfistas de todos os cantos se dedicam a domar essa fera. Lembre aqui de momentos que rolaram lá e marcaram a história do surfe . 🤯