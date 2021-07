Adriano de Souza: 'É das pessoas que vou sentir falta'

No ano da sua despedida do circuito mundial de surfe , o campeão Adriano de Souza tem vivido algumas das emoções mais fortes desde que chegou ao tour. Desde uma crise de ansiedade durante a quarentena obrigatória na Austrália, até a euforia ao receber uma linda homenagem na etapa do Surf Ranch, Mineiro vive um ano que vai guardar pra sempre.

E Adriano está fazendo tudo exatamente como planejou. Queria uma temporada inteira pra se despedir do circuito, mas sem dar mole pros adversários. Quem pensou que ele passearia, se enganou. O Adriano está dando todo o gás que tem, surfe de alto nível. Depois de seis etapas, está em 13º lugar. Agora, se prepara pra reta final, com mais duas etapas.

Qual foi pra você o ponto alto do circuito até agora?

Como a próxima parada é no México, a partir de 10 de agosto, Adriano de Souza já está por lá treinando. E aproveitou pra trocar uma ideia com o RedBull.com sobre o momento atual e o que já viveu nesta temporada.

A etapa do Surf Ranch foi muito especial. Todo mundo usando minha lycra [surfistas entraram com o número 13 do Adriano nas costas], uma homenagem e demonstração de respeito. Vou guardar isso para sempre. Com certeza, isso foi mais importante do que muitas coisas que eu fiz no circuito. E não foram só brasileiros, estrangeiros também vieram falar comigo e demonstraram o mesmo respeito.

Encontrou alguém que queria muito se despedir?

Sim, o Kelly [Slater]. Ele não foi pra Austrália [onde foram disputadas quatro etapas], mas a gente se encontrou no Surf Ranch. Ele era uma pessoa que eu queria muito ver e retribuir todo o carinho. Porque, de certa forma, ele me ajudou a conquistar tudo que eu conquistei com os exemplos que deu dentro e fora d'água. Além de tudo que ele representa no surfe. Foi um cara que me mostrou um caminho a trilhar. E foi muito bom ver ele voltar a surfar, a competir. Aos quase 50 anos, o Kelly continua entre os melhores do mundo e, por isso, continua sendo um exemplo para mim.

Alguma comida que vai ficar com saudades?

Comida eu não sou muito apegado, não. Sou mais apegado às pessoas. Em todos os lugares encontrei pessoas especiais, que sempre me acolheram muito bem. E é delas que vou sentir muita falta.

A rotina de treinamentos se mantém como nos anos anteriores?

Sim, eu continuo forte nos treinamentos. É a última temporada da minha vida, então estou dando tudo de mim. Quero ir bem e sair por cima, esse é o meu grande objetivo desse ano.

Em algum momento ficou em dúvida sobre a decisão de parar?

Não. Na verdade, essa escolha já está na minha cabeça há algum tempo. Então a única coisa que preciso executar é ir super bem esse ano. Então vamos lá, ainda tem mais duas etapas, quero ir muito bem nelas e fechar o ano com chave de ouro.

Do que você vai sentir mais falta do mundo das competições e do tour?

Com certeza são as pessoas que eu conheci ao longo dos anos na trajetória. É aquilo que eu disse antes, cada lugar tem uma pessoa especial, todas as vezes que eu retorno, fala com a pessoa, fico junto, e isso é demais. São pessoas bacanas. Isso, sem dúvida, é o que mais vou sentir saudade.

Como você vai contar pros seus filhos, no futuro, a experiência da quarentena na Austrália?

A quarentena foi péssima. Não gostei nem um pouco de ficar trancado por duas semanas, principalmente sozinho [Adriano teve de passar por isso por causa dos protocolos de segurança impostos pelo combate à pandemia]. Passei mal, tive crise de ansiedade forte. Fiquei com um pouco de depressão. Realmente você ficar trancado sem falar com ninguém, sem ter uma energia. Pra mim, teve impacto muito grande. Quando sai, quase chorei de felicidade de poder ver o mundo, de ter liberdade. Uma experiência muito ruim, mas serve como aprendizado, pra ver o quanto a liberdade é maravilhosa.

Como foi a viagem pelo México com a esposa?

A Patrícia e eu queremos viajar o máximo que pudermos só nós dois, antes de ter filhos. Tulum [no sudeste do país, perto da fronteira com Belize] é um lugar badalado, bonito, interessante. Adorei conhecer. Então nós continuamos na nossa saga de conhecer o mundo antes de constituir uma família.

