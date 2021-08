Isso é o que os surfistas falam sobre Adriano de Souza

em Barra de la Cruz, no México, e agora o que deixou foi um grande legado e muita saudade. Foram 16 anos de competições na elite do

"O Adriano de Souza representa a grande ascensão do Brasil no surfe mundial. Ele foi o primeiro brasileiro no WQS a mostrar que queria muito vencer e que faria o possível e o impossível pra isso. Felizmente, ele conseguiu o título e foi compreendido, deixando um legado enorme para as outras gerações. Ele realmente tem o papel de capitão, de mestre, de embaixador do Brazilian Storm. Somos muito gratos por tudo que ele fez e espero que curta seu merecido descanso."

"O Mineiro é o exemplo de trabalhador brasileiro. Ele mostrou pro mundo que o Brasil estava chegando junto. Foi quem incomodou os caras, pisou no calo do Kelly Slater. Bateu de frente. Chegou incomodando, ficou incomodando até que conseguiu o título mundial com muito trabalho. A vitória dele foi muito valiosa. É o exemplo da raça brasileira. Um atleta extremante profissional, que dá duro para conseguir seus objetivos."

