Próxima parada: Rottnest Island (e mais tubarões)

e em condições muito especiais. "Foi muito legal me despedir de Margaret com aquele mar extremo. Foi dos maiores que já surfei ali", conta o campeão.

O resultado não foi exatamente o que Mineiro queria, é verdade: ele perdeu pro português Frederico Morais no round 3 do campeonato. "O surfe do Frederico se encaixa muito com aquelas condições. Ele estava muito bem no evento", falou.