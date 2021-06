'Piscinas de ondas são o futuro do surfe', diz Mineiro

em ondas fora do mar? "Ir pra piscina hoje em dia é como fazer uma surf trip. É como ir pro Taiti, pra Indonésia Você vai pro lugar e pega altas ondas", diz Mineiro.

, a próxima parada do

Apesar de serem ainda de difícil acesso pra surfistas comuns, Adriano acha que é uma realidade, não uma moda passageira. "Piscinas são o futuro. Tem muita coisa pra acontecer ainda nesse segmento . Então fico amarradão de fazer parte da vanguarda do surfe em ondas artificiais", diz o campeão mundial de 2015.

Apesar de serem ainda de difícil acesso pra surfistas comuns, Adriano acha que é uma realidade, não uma moda passageira. "Piscinas são o futuro. Tem muita coisa pra acontecer ainda nesse segmento . Então fico amarradão de fazer parte da vanguarda do surfe em ondas artificiais", diz o campeão mundial de 2015.

Apesar de serem ainda de difícil acesso pra surfistas comuns, Adriano acha que é uma realidade, não uma moda passageira. "Piscinas são o futuro. Tem muita coisa pra acontecer ainda nesse segmento . Então fico amarradão de fazer parte da vanguarda do surfe em ondas artificiais", diz o campeão mundial de 2015.

competiu só uma vez, em 2018, quando o evento estreou no calendário. Ficou em 13° lugar. No ano seguinte, quando

Das etapas do circuito disputadas no Surf Ranch,

As piscinas de ondas vão acabar com a alma do surfe?