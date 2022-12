O cara que recusou a guerra e inventou o surfe moderno

Ele parecia ter vindo do futuro. Suas manobras ousadas, curvas bruscas e abordagem sobre as ondas revelavam uma nova maneira de surfar para a época. Com apenas 14 anos, Wayne Lynch já chamava a atenção em águas australianas em meados dos anos 1960 .

Ele também impressionava pela ousadia. Encarava mares grandes, e buscava seus próprios limites, assim como de tudo que já havia sido feito no esporte. Começou a participar de campeonatos, aparecer, dar entrevistas. Não demorou muito pra que imprensa e amantes do esporte o colocassem no pedestal. Wayne era o cara. Seu surfe estava muito à frente do que vinha sendo feito. A perguntar era: Wayne é desse planeta?

Wayne Lynch © redbull

Sua personalidade colocava ainda mais mistério nessa equação. Um cara introvertido, que não queria fazer parte do sistema. Irreverente, nada podia tirar sua liberdade de viver de maneira simples, apenas buscando surfar as melhores ondas do mundo. O primeiro free surfer da Austrália. É essa história, desse cara foda, que está contada no filme Uncharted Waters , disponível na Red Bull TV (e no player no alto dessa página).

No início dos anos 70, Wayne foi convocado pelo exército australiano para o combate no Vietnã. Não se apresentou e, por isso, teve que ficar alguns anos escondido como desertor. Sumido das lentes da imprensa especializada em surfe, a imagem de Wayne deslizando sobre ondas intocadas australianas flutuava na memória de amantes do esporte. E ele, seguia surfando e construindo suas próprias pranchas.

Seu desejo por desenvolver equipamentos melhores para que pudesse fazer o que quisesse sobre as ondas contribuiu muito com o desenvolvimento não só das pranchas como do esporte. Ele foi criador e precursor de manobras e pranchas radicais.

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!