Por que surfar as maiores mundo? Lucas Chumbo responde

Gravada durante o período de pandemia, a produção mostra os bastidores da vida de alguns dos melhores surfistas de ondas grandes do mundo e como cada um deles lidou com as restrições impostas pelo período. Viagens adiadas, muitos exames exigidos e todas as dificuldades de perseguir o sonho de surfar as maiores ondas do mundo, no lugar que elas pudessem estar quebrando. “A gente sempre gostou muito disso. Então quando a gente está em um lugar que estão rolando ondas grandes, a gente quer pegar tudo que é possível, porque sabemos que vamos demorar para ter uma nova oportunidade”, diz Chumbo.