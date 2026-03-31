7 surfistas da nova geração pra ficar de olho

Venha conhecer as futuras estrelas do surfe mundial que estão prontas pra inaugurar uma nova era, transformar o esporte e dominar o WSL Championship Tour.

01 Sierra Kerr

Sierra Kerr é conhecida por seu estilo progressivo e seu talento natural © Anna Kucera/Red Bull Content Pool

Filha da lenda Josh Kerr e campeã mundial júnior, a australiana Sierra Kerr é o mais próximo que você pode chegar da definição de "next big thing" no surfe.

Vista como uma futura estrela do esporte ainda na adolescência, Sierra chemou atenção por sua abordagem destemida e versatilidade ao se destacar numa série de grandes eventos juniores. Sua inovação e seu estilo a destacaram do resto do campo.

Agora, competindo no WSL Qualifying Series, ela também está construindo uma reputação como uma surfista livre progressiva e parece pronta pra ajudar a redefinir o surfe feminino nos próximos anos.

02 Erin Brooks

Erin Brooks vence o Vans Pipe Masters em grande estilo © Brent Bielmann/Vans

Erin Brooks pode ser pequena em estatura, mas tem muito talento, como mostra a vitória em sua estreia no Championship Tour no temível Fiji Pro como wildcard em 2024.

Já reconhecida como uma das melhores tube riders do mundo, a jovem de 18 anos, nascida no Texas, criada no Havaí e representante do Canadá, fez sua estreia no Championship Tour em tempo integral durante a temporada de 2025. Ela não conseguiu outra vitória, mas obteve três pódios impressionantes (no MEO Rip Curl Pro Portugal , no Bonsoy Gold Coast Pro e no VIVO Rio Pro ) enquanto se familiarizava com o cronograma exigente e com o topo do esporte.

Erin Brooks em ação no VIVO Rio Pro © World Surf League/Red Bull Content Pool Quotation Não fiquei feliz com meu primeiro ano no tour. Foi um pouco chocante, mas acho que isso é bom pra mim. Eu me sentia imbatível, mas logo me senti humilde. Erin Brooks

Agora, com um ano de experiência e uma ideia muito clara do que ela precisa fazer pra estar no topo, podemos esperar que Erin siga os passos das jovens rivais Caroline Marks , Caity Simmers e da atual campeã Molly Picklum , surfando direto pra disputa do título do Championship Tour.

03 Jarvis Earle

Jarvis Earle © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Rasgando o subúrbio de Cronulla, em Sydney, e com um título do Campeonato Mundial Júnior em seu nome, Jarvis Earle é apontado por muitos especialistas em surfe como o próximo herói do Championship Tour da Austrália.

O veloz goofyfooter de 21 anos é conhecido como um verdadeiro rei das competições, que realmente se sai bem quando a pressão aumenta.

Depois de vencer o Campeonato Mundial Júnior de 2022, Jarvis tem se dedicado às competições desde então, subindo no campo de batalha que é o Challenger Series com o objetivo de chegar ao tour principal.

Jarvis Earle pega ondas em Sydney © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool Quotation Minha capacidade de ir atrás da prioridade e ainda assim conseguir pontuações é outro ponto forte, e eu sou uma pessoa realmente competitiva. Jarvis Earle

04 Kauli Vaast

Kauli Vaast é o mestre incontestável das ondas de Teahupo'o © Gaetan Charlin/Red Bull Content Pool

O que mais você precisa saber sobre Kauli Vaast além do fato de que o jovem de 24 anos, nascido e criado no Taiti, ganhou a medalha de ouro olímpica de 2024 nas temíveis ondas de Teahupo'o com apenas 22 anos, consolidando pra sempre seu lugar na história do surfe? No entanto, Kauli é muito mais do que seu momento de ouro.

Depois de pegar suas primeiras ondas com apenas quatro anos, Kauli começou a surfar no cenário nacional francês - uma perspectiva muito diferente das ondas de cartão postal do Taiti. Mas essa é uma das principais razões pelas quais ele é reconhecido como um brilhante atleta versátil e não apenas um mestre das ondas.

Kauli Vaast surfando em Teahupo'o © Ryan Miller/Red Bull Content Pool

Depois de ganhar o wild card pra estrear na WSL em 2019, em Teahupo'o, aos 17 anos, ele votou dois anos depois pra traçar uma rota até as finais.

Em 2025, com o segundo lugar geral no Challenger Series, incluindo a vitória no Ericeira Pro, Kauli Vaast ganhou o direito de disputar o CT pela primeira vez. Mas será que o garoto da ilha está pronto pra rotina do tour?

"Faço isso desde que tinha nove ano! Gerenciando grandes aeroportos sozinho, com dois sacos de viagem, uma mala e minha mochila. Você conhece novas pessoas, faz amigos em todo o mundo e descobre novos lugares e novas ondas. Se eu gosto de viajar? Não, eu adoro!"

05 Caitlin Simmers

Caity Simmers: campeã mundial feminina da WSL em 2024 © Jimmy Wilson/Red Bull Content Pool

Ela é uma das grandes promessas e já se tornou a mais jovem dona do título mundial feminino da WSL, com apenas 18 anos? Isso mesmo, porque a prodígio americana Caity Simmers está apenas começando.

Nascida e criada em Oceanside, Califórnia, Caity realmente mostrou seu potencial no cenário mundial quando venceu o prestigioso US Open of Surfing com apenas 15 anos, tornando-se a segunda mais jovem campeã na longa história do evento. Com esse resultado, ela se classificou pro WSL Championship Tour, mas recusou a vaga pra trabalhar um pouco mais em seu ofício, numa atitude que não era vista desde que Taj Burrow, ainda adolescente, fez o mesmo em 1997.

Deu certo. Caity explodiu no palco do Championship Tour em 2023. Foram necessários apenas três eventos pra ela obter sua primeira vitória, no Meo Pro Portugal, e, antes do final da temporada, subiu ao pódio mais três vezes, incluindo outra vitória no Rio Pro. A surfista encerrou o ano com o quarto lugar nas Finais da WSL, garantindo confortavelmente o troféu de Estreante do Ano.

Simmers venceu nas ondas artificiais do Abu Dhabi Pro 2025 © World Surf League/Red Bull Content Pool

Então, em 2024, Caity ganhou tudo. Depois de vitórias no Pipe Pro, no Rip Curl Pro Bells Beach e no Rio Pro, no Brasil, ela terminou no topo do ranking do WSL Championship Tour e conquistou seu lugar na disputa pelo título nas Finais da WSL, realizadas bem perto de casa, em Lower Trestles. Lá, diante de uma multidão barulhenta da cidade natal, resistiu ao desafio da atual campeã Caroline Marks pra conquistar seu primeiro título. Aos 18 anos, 10 meses e 12 dias, ultrapassou a pentacampeã Carissa Moore pra se tornar a mais jovem campeã mundial de surfe profissional.

Caity esteve incrivelmente perto de conquistar o bicampeonato em 2025, mas foi derrotada por Molly Picklum na emocionante bateria das Finais em Fiji, mas ainda assim, com apenas 20 anos de idade, ela estará de volta pra mais uma chance de conquistar ainda mais títulos.

06 Caroline Marks

A mais jovem mulher a competir num evento da Liga Mundial de Surfe, a norte-americana Caroline Marks já experimentou sucesso suficiente pra saber que está faminta por muito mais. Esqueça a pressão dos colegas, os dois irmãos mais velhos de Caroline forneceram todo o incentivo necessário pra que ela subisse na hierarquia do surfe e, com um pico do outro lado da rua da casa da família, na Flórida, ela teve o local de treinamento perfeito enquanto crescia.

Caroline Marks arrebentando nas ilhas Mentawai © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

A ascensão meteórica de Caroline continuou quando a família se mudou pra Califórnia pra apoiar sua busca pelo sucesso. Ela se classificou pro WSL Championship Tour em 2017, ganhou o prêmio de Estreante do Ano em 2018, venceu dois eventos do Championship Tour pra terminar em segundo lugar no mundo em 2019 e, em 2023, levou o título. No ano seguinte, ainda ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos.

"Caroline sempre teve um backhand louco", diz o peso-pesado local Griffin Colapinto. "Depois, quando ela se mudou para San Clemente e o aprimorou em Lowers, acho que agora ela tem o melhor backhand do surfe feminino."

07 Molly Picklum

Finais da WSL 2025: a rainha Molly Picklum © Ed Sloane/World Surf League

Por último, mas definitivamente não menos importante, a detentora do título feminino do WSL Championship Tour de 2025 Molly Picklum . E que campeã é a australiana de 23 anos!

Apontada como a herdeira das lendas do surfe feminino australiano Sally Fitzgibbons e Steph Gilmore, Molly se classificou pela primeira vez pro WSL Championship Tour em 2022 e garantiu sua primeira vitória logo em sua segunda temporada, no Hurley Pro Sunset Beach de 2023, no Havaí.

A partir daí, a nativa da Costa Central da Austrália nunca mais tirou o pé do acelerador, marcando o primeiro 10 perfeito feminino em Pipeline durante o Lexus Pipe Pro em fevereiro de 2024, vencendo o evento Hurley Pro Sunset Beach seguinte e, em seguida, entrando numa incrível corrida em 2025 que terminou com ela conquistando a coroa em Fiji.

Molly Picklum's surfing signals confidence over consequence © Aaron Hughes/Wolrd Surf League Quotation Ser campeã mundial é algo que você nunca poderá tirar de mim. Sou muito grata por ter a oportunidade de fazer o que amo Molly Picklum

Como Caitlin Simmers antes dela, ainda com apenas 20 e poucos anos, Molly ainda tem anos pela frente para adicionar mais títulos mundiais ao armário de troféus, começando agora mesmo durante o renovado e revisado 2026 WSL Championship Tour .

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