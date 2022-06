O que você precisa ficar de olho na etapa de Saquarema

A oitava etapa do Circuito Mundial de Surfe vai abrir a janela a partir desta quinta-feira (23) e você já pode ir preparado o coração. A elite do esporte desembarca em Saquarema depois de passar por El Salvador e com o ranking pegando fogo: faltam apenas etapas para a da temporada, em Trestles. Somente cinco homens e cinco mulheres disputarão o título na Califórnia, como já aconteceu ano passado. Então, bora ver no que você deve ficar de olho na etapa brasileira do CT .

Italo escalando o ranking

Italo Ferreira começou o ano meio devagar, é verdade. Mas agora o Brabo está com fome de vitória. Em El Salvador teve uma excelente performance e chegou até as semifinais, assim como em Peniche, seus melhores resultados do ano. Com o terceiro lugar na etapa, escalou duas posições no ranking e agora está em quarto lugar. Agora ele quer mais e vai pra cima em Saquarema.

Italo Ferreira está em 4º lugar no ranking mundial © Thiago Diz/WSL

Filipe Toledo busca o tetra

Ele está a todo vapor. Felipe Toledo está quebrando demais em todas etapas. Dos sete eventos do ano até agora, fez final em quatro. E no Brasil, o cara tá em casa. Mais em casa impossível, pois já venceu três vezes o Rio Pro. Começou com uma vitória histórica na Barra da Tijuca, em 2015, com a praia lotada. Depois venceu duas vezes consecutivas em 2018 e 2019 na Barrinha , em Saquarema. Filipinho domina muito aquelas direitas, e se a previsão colaborar, pode ser, sim, que repita o feito.

Vai ter Chumbinho

João Chumbinho foi um dos surfistas com as melhores performances no primeiro semestre do ano. O brasileiro deixou espectadores de queixo caído nas baterias que disputou em Pipeline, por exemplo. O problema foi encontrar muitas vezes John John Florence em forma, o que não o deixou somar muitos pontos no ranking. João foi eliminado do CT 2022 após o corte do meio do ano. Mas ele é de Saquarema, e todos estão ansiosos para vê-lo desempenhar em casa aproveitando convite feito pela WSL.

Caroline Marks está de volta

A surfista americana ficou fora dos seis primeiros eventos do ano. Retornou em El Salvador e já foi pras cabeças. Chegou até as semifinais, se mostrando confiante novamente no seu surfe. Caroline entrou na elite em 2018 e em 2019 já foi vice-campeã mundial. Mas, na ocasião, no Brasil teve seu pior resultado. Será que agora Carolina fará as pazes com as ondas de Saqua pra avançar um pouco mais no ranking? Veremos!

Caroline Marks retorna às competições em El Salvador © Pat Nolan/WSL

Medina livre, leve, solto

Depois de ficar fora na primeira metade do ano, o tricampeão mundial Gabriel Medina chegou às semifinais dos dois últimos eventos, na Indonésoa e em El Salvador. Sem peso ou pressão, ele surfou tranquilo, mostrando o seu melhor. Historicamente, a etapa brasileira não é seu forte, mas e dessa vez? Se quiser ter chance de ir para a superfinal da temporada, terá que vencer as três próximas etapas. E a gente sabe que ele é capaz de fazer uma coisa absurda dessas, sim.

Conhece Saquarema?

Conhecida como Maracanã do surfe, Saquarema já recebeu muita gente procurando diversão, seja nos campeonatos internacionais de surfe, seja em festivais de música. É um templo das ondas no Brasil, uma cidade que hoje tem 90 mil habitantes e fica a pouco menos de 100 quilômetros do Rio. Então vem conhecer mais sobre ela .

