Existe alguém capaz de parar Ítalo Ferreira?

já poderia imaginar o que estava por vir. O cara simplesmente não parou. Sem poder competir na maior parte do tempo, o atual campeão mundial treinou, surfou, voou um pouquinho, treinou mais, surfou mais e voou mais um pouco, até terminar o ano com um terceiro lugar em Pipeline, que abriu a atual temporada. E como 2021 começou? Com vitória!

na Austrália, fizeram com que Ítalo baixasse a vibração. No confinamento, ele propôs