A brasileira que é uma das videomakers mais sinistras dos mares

Nascida numa família ligada ao mar, Yana Vaz ainda era muito jovem quando aprendeu com o pai, um mergulhador, a respeito de marés, correntes e ondulações. Incentivada pela avó, pioneira da educação física no Rio de Janeiro, Yana começou uma relação de amor com esportes. Estava encaminhado ali o casamento perfeito entre ela e o surfe. E que ficou perfeito quando ela resolveu pegar uma câmera.

