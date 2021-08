Adriano de Souza: uma lenda. Um ícone

poderia ser seu futuro e a sua profissão. Que do mar poderia tirar o sustento para a família. Que no mar poderia fazer uma nova família. O menino cujo talento era maior do que a própria insegurança. O menino que foi carregado pelo mar e pela sua prancha rumo ao topo do esporte. Que

. Foi com ela, com aquele pedaço de madeira, que Adriano dropou o mundo. Em cima de uma prancha, naquele ano de 2015, ninguém foi maior ou melhor que Adriano de Souza. Ele foi o rei. Foi o Capitão do mar.

Ainda haveria uma última etapa, no Taiti. Mas quiseram estes tempos malucos que a despedida não fosse nas lendárias ondas de Teahupoo, mas no México. Em Barra de la Cruz,