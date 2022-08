Fiji: história que vai do canibalismo a ondas perfeitas

No sudoeste do

No sudoeste do oceano Pacífico se encontra Fiji , um país composto por 20 ilhas vulcânicas paradisíacas na Oceania. Por sua formação geográfica e geológica, o arquipélago recebe boas ondulações que proporcionam surfe de altíssima qualidade.

A ilha fica no canto sudoeste das ilhas Fiji, a 13 quilômetros da ilha principal Viti Levu. E é ali que quebra umas das ondas mais icônicas do mundo: Cloudbreak . Na época, os americanos receberam do governo local uma concessão para explorar a ilha de Tavarua por 99 anos. Assim construíram um surf camp, onde apenas quem estivesse hospedado ali poderia surfar Cloudbreak. A onda se tornou uma joia exclusiva até 2006, quando a lei foi revogada.

De lá pra cá, bastante gente passou a acessar Cloudbreak. E grandes ondulações marcaram a história do esporte, como a ondulação de 2012. Durante as disputas do WCT naquele ano, quebraram ondas perfeitas e gigantescas. O campeonato teve que ser cancelado e entraram em ação apenas surfistas de ondas grandes que estavam preparados para aquelas condições extremas.

