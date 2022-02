Conheça Matteo Berrettini, um gigante do tênis italiano

Se os ventos voltaram a soprar a favor do tênis italiano, muito se deve ao talento de Matteo Berrettini . Aos 25 anos, ele soma cinco títulos de simples e dois de duplas e um vice em Wimbledon 2021. Sexto lugar no ranking da ATP, ele é o tenista italiano mais bem colocado na lista desde Corrado Barazzutti, sétimo em 1978. Na próxima semana ele vai jogar o Rio Open na condição de cabeça-de-chave 1. Conheça mais sobre o cara:

Quando criança, Matteo praticou judô e natação, mas o tênis já estava muito presente em sua vida. A família Berrettini acompanhava a modalidade de perto, e foi graças às raquetadas do irmão Jacopo - que também é tenista profissional - que Matteo migrou de vez para as quadras.

Nas horas vagas de treinos e jogos, Matteo não se desliga do tênis. Isso porque a sua namorada, a australiana Ajla Tomljanovic, também é tenista. Em 2021, Ajla fez ótima campanha em Wimbledon - onde o namorado chegou à decisão -, parando nas quartas de final. Ela segue firme no top 50 do ranking.

