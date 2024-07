Tênis, padel e squash: afinal, qual é a diferença?

O tênis tem suas raízes na França medieval, onde era conhecido como "jeu de paume" e jogado principalmente por monges como um jogo de handebol. Ele evoluiu para o uso de raquetes no século XVI, caindo no gosto da realeza europeia. O jogo moderno de tênis de grama é do final século XIX, na Inglaterra. Dali ele foi ganhando as regras que a gente conhece hoje.

O squash é do início do século XIX e nasceu na Harrow School, na Inglaterra, onde os alunos adaptaram os jogos mais antigos de handebol e raquetes. Essa nova versão exigia uma bola mais macia, que poderia ser usada em áreas fechadas, o que levou ao desenvolvimento da moderna quadra de squash, com paredes.

