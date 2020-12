7 profissões dos sonhos e seus mitos

Hoje basta uma câmera e uma conexão com a internet para subir seus vídeos e virar celebridade do dia para a noite certo? Nem sempre: mesmo se você der a sorte de viralizar logo no começo, manter a consistência de um canal na plataforma exige tempo e dedicação. Quer viver só de fazer vídeos? Você vai precisar escolher um bom tema pro canal, publicar novos conteúdos com frequência para criar seu público e caprichar nos roteiros pra cativar as pessoas que quer atingir. E isso só pode ser feito tendo objetivos claros, com bastante pesquisa e, em muitos casos, com uma equipe.