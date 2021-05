Santiago e Cecilia: o encontro de gerações que deu certo na vela

O encontro que mudaria a vida dos dois e do esporte argentino aconteceu em 2008, logo depois de Santiago disputar sua quinta Olimpíada e ficar com o segundo bronze consecutivo na classe Tornado. Cecilia, estreante, foi 12ª na Laser. "Nos encontramos e ele propôs uma parceria. Achei que aquilo era uma piada, até que ele me mandou email perguntando se eu queria ou não", conta.

O encontro que mudaria a vida dos dois e do esporte argentino aconteceu em 2008, logo depois de Santiago disputar sua quinta Olimpíada e ficar com o segundo bronze consecutivo na classe Tornado. Cecilia, estreante, foi 12ª na Laser. "Nos encontramos e ele propôs uma parceria. Achei que aquilo era uma piada, até que ele me mandou email perguntando se eu queria ou não", conta.

O encontro que mudaria a vida dos dois e do esporte argentino aconteceu em 2008, logo depois de Santiago disputar sua quinta Olimpíada e ficar com o segundo bronze consecutivo na classe Tornado. Cecilia, estreante, foi 12ª na Laser. "Nos encontramos e ele propôs uma parceria. Achei que aquilo era uma piada, até que ele me mandou email perguntando se eu queria ou não", conta.

A preparação comprometida e a incerteza sobre as condições físicas de Santiago Lange colocaram o desempenho da dupla no Rio em xeque. Mas os dois chegaram à Medal Race, a regata decisiva, precisando apenas de um sexto lugar para conquistar o inédito ouro para a vela argentina. Foi fácil? Não, teve drama. "Foi uma regata muito difícil, foi inacreditável". Eles terminaram apenas em 12°, mas a dupla da Austrália, que precisaria de um terceiro lugar nestas condições, chegou em quarto.

A preparação comprometida e a incerteza sobre as condições físicas de Santiago Lange colocaram o desempenho da dupla no Rio em xeque. Mas os dois chegaram à Medal Race, a regata decisiva, precisando apenas de um sexto lugar para conquistar o inédito ouro para a vela argentina. Foi fácil? Não, teve drama. "Foi uma regata muito difícil, foi inacreditável". Eles terminaram apenas em 12°, mas a dupla da Austrália, que precisaria de um terceiro lugar nestas condições, chegou em quarto.