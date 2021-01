Que tal estes 5 rolês em lugares inusitados?

Pode ser num toboágua gigante ou no meio de uma floresta. Dê algum espaço inusitado para um atleta e ele vai se divertir mais que criança abrindo presente de Natal. Então aproveite a seleção abaixo e veja cinco rolês em lugares bem inusitados. Ou vai dizer que você já imaginava ver alguém dando aquele rolezinho maroto com uma moto em uma montanha-russa?

Skate no maior toboágua do mundo

O parque aquático Aquaventure, em Dubai, fecha por um dia inteiro todos os anos para realizar manutenção obrigatória. Foi uma ótima oportunidade para que os skatistas Alex Sorgente, Milton Martinez e Jan Hoffmann fazerem uma sessão no maior toboágua do planeta.

Moto trial na montanha-russa

Esse rolê insano foi realizado pelo Julien Dupont, referência internacional em moto trial freestyle. O piloto francês encarou a montanha-russa de 1,2 km de extensão e 33 metros de altura no parque La Feria de Chapultepec, na Cidade do México.

Skate no parque florestal

Skate na floresta? Sim, este é o cenário. Os brasileiros Giovanni Viana e Luiz Francisco, o canadense Ryan Decenzo, o argentino Mauro Iglesias e o português Gustavo Ribeiro montaram um skatepark no meio de uma floresta em Viena, na Áustria. Fizeram as rampas e tudo!

BMX num estádio fantasma