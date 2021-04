Mol e Sorum: os popstars vikings do vôlei de praia

, 25, estão no topo do ranking mundial e viraram uma espécie de popstars da areia.

Mol e Sorum se conheceram na escola, no interior da Noruega, e foi lá que começaram a praticar vôlei, mas na quadra. O primeiro contato com o esporte competitivo já deu frutos: os dois tiveram passagem pela seleção de base. Mas foi na praia que o talento desses dois caras desabrochou de vez.

