O 'baixinho' Bruno Schmidt é muito maior que sua altura

Em um esporte onde grandalhões que beiram ou superam os 2 metros são maioria, ser eleito o melhor do mundo por duas vezes com "apenas" 1,85 metro é coisa para caras especiais, com muito talento. É o caso de

Quando começou a despontar no circuito nacional, Bruno não estava tão convencido de que poderia virar uma lenda das quadras de areia. "A questão da estatura sempre foi um assunto pesado pra mim. Eu ouvia muita gente falando que eu não iria longe. Pensei algumas vezes em desistir, mas meu pai me incentivou. Provei que o vôlei de praia é um esporte democrático. Não é uma régua que vai definir se posso ou não vencer", diz.

Bruno Schmidt foi eleito em 2015 e 2016 o melhor jogador do mundo