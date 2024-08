Duda Lisboa: 'É um sonho virar inspiração para outras meninas'

"Conversei com a Pati e acho que a gente vai tirar um peso das nossas costas pelo que conquistamos, mas a vontade de ganhar e a motivação vão permanecer. Somos jovens, então temos muita coisa pra viver ainda do vôlei. A gente quer continuar, quer jogar, quer voltar a vibrar de novo juntas ali dentro da quadra", afirma Duda.

"Conversei com a Pati e acho que a gente vai tirar um peso das nossas costas pelo que conquistamos, mas a vontade de ganhar e a motivação vão permanecer. Somos jovens, então temos muita coisa pra viver ainda do vôlei. A gente quer continuar, quer jogar, quer voltar a vibrar de novo juntas ali dentro da quadra", afirma Duda.

"Conversei com a Pati e acho que a gente vai tirar um peso das nossas costas pelo que conquistamos, mas a vontade de ganhar e a motivação vão permanecer. Somos jovens, então temos muita coisa pra viver ainda do vôlei. A gente quer continuar, quer jogar, quer voltar a vibrar de novo juntas ali dentro da quadra", afirma Duda.

Na França, a jogadora contou com os conselhos preciosos do experiente