Existe uma Veneza no Brasil e o nome dela é Afuá

Se de cara a comparação pareceu estranha, é só pensar no cenário: um país de dimensões continentais, cortado pelo rio com maior volume de água do mundo e com abundância de água doce pra todo lado. Seria pouco provável que no Brasil não existisse uma cidade construída sobre as águas, como Veneza. Se você nunca ouviu falar desse lugar por aqui, conheça agora Afuá, uma pequena cidade no coração da foz do rio Amazonas.