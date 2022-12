Wakeboard: guia para iniciantes, com Pedro Caldas

, o cara do wakeboard do Brasil, deu todas as letras sobre esse esporte que ele tanto ama.

O wakeboard nasceu do surfe. Foi em 1979, na Califórnia, como alternativa para a falta de ondas. Surfistas parafusaram alças em uma prancha e se deixaram rebocar atrás de um barco. Assim surgiu o skurfing. "Essa foi a forma inicial do wakeboard. Hoje, os barcos já são próprios pra isso, bem pesados e geram uma marola grande para que o atleta pule de um lado para o outro realizando suas manobras", explica Pedro.

Mais tarde, o alemão Bruno Rixen inventou um sistema de cabeamento para gerar tração aos praticantes. Assim surgiram os cable parks, lugares próprios para a prática do wakeboard, sem depender mais de barcos. "Em uma comparação com skate, o cable virou o street do wakeboard, porque tem obstáculos, rampas, corrimãos flutuantes e a gente utiliza isso para fazer manobras", conta.

Pedro Caldas quebrando no wakeboard no Beach Park