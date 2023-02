De Férias com o Wake: esse é Pedro Caldas num rolê amazônico

Pedro Caldas já levou sua paixão pelo wakeboard pra muitos lugares diferentes, como as piscinas de um parque aquático . Dessa vez, o cara desembarcou pra uma sessão inédita de wakeboard no coração da Floresta Amazônica. Foi na pequena cidade de Afuá, onde tudo é água. Com prancha no pé, ele desbravou a região e executou pela primeira vez um Double Front Roll usando um winch. Essa aventura especial naquela que é a Veneza brasileira está registrada em Pedro Caldas: De Férias com o Wake (veja no player abaixo).

7 min Pedro Caldas: De Férias com o Wake O campeão de wakeboard desembarcou em Afuá, a Veneza amazônica, e lá fez o inédito Double Front Roll usando um winch.

A paraense Afuá, na Ilha de Marajó, é completamente tomada por água doce. Carro não tem vez por lá, e até mesmo a ambulância é feita sobre eixos de bicicleta. As ruas da cidade são construídas com palafitas sobre as águas e, como todos se locomovem pra lá e pra cá a pé ou de bike, quase não se escuta barulho de motor.

Mas no dia da visita do Pedro Caldas, a rotina dos moradores de Afuá foi quebrada. O campeão mundial júnior de wakeboard usou uma versão elétrica (e silenciosa) do winch, o equipamento com a corda que traciona sua prancha, para realizar manobras usando as vias da cidade como obstáculo. "Foi ótimo estar ali e levar meu esporte para aquelas pessoas. Senti que estava fazendo algo certo, de ver a cidade parando para ver aquele espetáculo”, afirma Pedro.

Fico orgulhoso da beleza do meu País, da minha terra. Pedro Caldas

Pedro Caldas: De Férias com o Wake © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Pedro Caldas: De Férias com o Wake © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Pedro Caldas: De Férias com o Wake © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Pedro Caldas: De Férias com o Wake © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Pedro Caldas: De Férias com o Wake © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Pedro Caldas: De Férias com o Wake © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Pedro Caldas encontra obstáculos diferentes em Afuá © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Pedro Caldas: De Férias com o Wake © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Pedro Caldas: De Férias com o Wake © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Durante a sessão, Pedro realizou a manobra histórica. Próximo à Muralha, uma árvore gigantesca que é ponto-turístico da região, Pedro Caldas completou o Double front roll usando um winch, ao decolar de uma rampa instalada no rio. “É algo que, realmente, fiquei com medo. E foi muito bom superar isso. Desde criança, sempre quis fazer algo inédito. Naquele momento, eu tinha uma responsabilidade muito alta, ainda mais no winch, que é uma situação bem mais difícil", afirma Caldas.

Essa foi a primeira vez da história que essa manobra foi realizada fora de um cable park. “No winch, tudo varia, desde a direção do cabo, se tem ou não correnteza, se a rampa está bem amarrada. No Cable Park, a manobra em si já foi feita, mas no estilo winch, nunca. É como se fosse comparar com o skate: seria uma manobra inédita na rua, mas já tendo sido feita na pista de skate”, explica o atleta.

A Veneza brasileira

Se de cara a comparação pareceu estranha, é só pensar no cenário: um país de dimensões continentais, cortado pelo rio com maior volume de água do mundo e com abundância de água doce pra todo lado. Seria pouco provável que no Brasil não existisse uma cidade construída sobre as águas, como Veneza. Se você nunca ouviu falar desse lugar por aqui, conheça aqui Afuá, pequena cidade no coração da foz do rio Amazonas .

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!