Red Bull Wake Capital vem aí, e tem brasileiro na briga

em pleno verão europeu. No dia 7 de agosto, os melhores atletas do mundo vão competir em uma pista de 250 metros, com vários obstáculos. Tem brasileiro na parada e tudo com transmissão ao vivo na

vai ser disputado no mesmo lugar onde em 2014 rolou a última edição do

, na Lituânia, no fim de junho, com o brasileiro em segundo.

Pedro Caldas está na Europa desde abril treinando e competindo. Ele participou de três eventos importantes. Seu principal adversário é o inglês Liam Peacock, que venceu o Red Bull Wake2el , na Lituânia, no fim de junho, com o brasileiro em segundo.

Pedro Caldas está na Europa desde abril treinando e competindo. Ele participou de três eventos importantes. Seu principal adversário é o inglês Liam Peacock, que venceu o Red Bull Wake2el , na Lituânia, no fim de junho, com o brasileiro em segundo.

Então, no dia 17 de julho, na Dinamarca, conseguiu encaixar suas manobras pra vencer o Waterfast Invitational justamente em cima do Peacock. "Estou muito feliz de estar conseguindo fazer minhas voltas, batendo de frente e representando bem o meu país", diz.

Então, no dia 17 de julho, na Dinamarca, conseguiu encaixar suas manobras pra vencer o Waterfast Invitational justamente em cima do Peacock. "Estou muito feliz de estar conseguindo fazer minhas voltas, batendo de frente e representando bem o meu país", diz.