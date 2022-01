Nunca antes na história: sobrevoando um vulcão ativo

Sebastián Álvarez fez o que nenhum outro ser humano havia feito. Um dos principais expoentes do wingsuit no mundo, o chileno sobrevoou a 280 km/h a boca de um vulcão ativo . Foi preciso muito treino e estudo para cumprir com sucesso a missão de sentir bem de perto do bafo quente do vulcão Villarrica, no Chile .

01 O projeto

Quando o assunto é explorar as paisagens do Chile de uma perspectiva nada corriqueira, Sebastian Álvarez vai sempre um pouco mais além. Depois de sobrevoar as Torres Gêmeas de Reñaca, em Viña Del Mar, e o Cerro Manquehue, desta vez o atleta mirou num desafio ainda mais ousado e arriscado: entrar e sair da boca de um vulcão ativo, algo que nenhum outro ser humano no mundo havia conseguido.

E não poderia ser qualquer vulcão. A estrutura deveria ter um diâmetro específico que permitisse fisicamente a manobra sem maiores contratempos. Além disso, o vulcão deveria servir de fotografia para o que de mais belo o Chile tem a oferecer. Porque o Esquilo, como é apelidado, é um embaixador das maravilhas do seu país.

O voo "quase impossível" de Sebastián Álvarez © Jean Louis De Heeckeren / Red Bull Content Pool

Após incessante busca, o local escolhido para executar o plano foi o vulcão Villarrica, situado na região de Araucanía, em Pucón. Na sequência, Sebastián e sua equipe fizeram os cálculos para saber se era possível usar o wingsuit para entrar e sair da cratera de 200 metros de diâmetro sem o risco de se chocar contra uma parede rochosa ou de simplesmente ser tragado pelo vulcão. Com todos os números batidos e validados, era chegado o momento de preparar o voo.

Sebastián Álvarez passou meses estudando a fundo o vulcão Villarrica © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Agora não tem mais chance de dar ré, campeão! © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

Ao longo de meses, Sebastián foi conhecendo o vulcão, seus ritmos, a intensidade de suas colunas de fumaça, o cheiro de enxofre, a velocidade do vento, o clima, o espaço aéreo, entre outros aspectos. Por ser o vulcão mais perigoso do Chile, com erupções frequentes, era preciso considerar todas as possibilidades para nada sair fora do roteiro. O vulcão Villarrica tem muitas variáveis: alguns dias expelia mais fumaça; em outros, a turbulência era mais forte. Sebastián analisou tudo pacientemente e só ficou à vontade em levar a missão adiante quando o vulcão, finalmente, lhe deu "permissão". "Por fim, houve harmonia", lembrou o atleta.

Ao posicionar o helicóptero sobre o vulcão, Sebastián precisava ter três coisas em condições ideais: seu traje, o eixo correto, ou seja, a direção do voo, e a velocidade. Com tudo em ordem, só restou ir de encontro ao objeto de desejo. Foram 40 segundos do salto do helicóptero até a boca do vulcão. A concentração de Sebastián era absoluta. Não havia nada em sua mente que não fossem os cálculos para entrar e sair da cratera e finalizar o seu voo com sucesso. Ao todo, a empreitada durou 3 minutos. "Foi incrível", disse o atleta.

Imersão total O projeto de Sebastián durou um ano. O chileno viajou por América do Sul e Europa para refinar suas técnicas. Tentativa e... acerto Para encontrar o voo perfeito, Sebastián repetiu o salto em direção à cratera 500 vezes.

02 A história do 'Esquilo' Álvarez

Sebastián Álvarez é descrito como um sujeito disciplinado, metódico, criativo e que está buscando extrapolar os limites do paraquedismo. Começou sua carreira nas Forças Aérea do Chile, onde conseguiu realizar seu sonho de criança: voar. Mais tarde, mergulhou totalmente no wingsuit, modalidade na qual se destacou por levá-la a níveis ainda desconhecidos. Em um esporte em que a margem para erro é zero, Esquilo se notabiliza, como contam seus amigos mais próximos, por não cometer erros. Ele estuda minuciosamente cada projeto e não deixa cada mínimo detalhe passar.

Em um esporte onde o risco é constante e qualquer falha pode ser fatal, é preciso fazer da tensão, do medo, um suporte. "O medo é algo super positivo, é bem-vindo, por que me faz ficar 100% concentrado. Porém, é preciso administrar a linha tênue que separa o medo do pânico", explica Sebastián.

Seu companheiros de aventuras pelos céus mundo afora, como o espanhol Dani Román , veem Sebastián como um pioneiro que surpreende a cada projeto, alguém que incorpora o conceito de "loucura sã", isto é, que avança em jornadas aparentemente impraticáveis, mas sempre do ponto de vista racional, de que é possível executar.

Sebastián Álvarez é conhecido na cena do wingsuit como "Esquilo" © Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Sebastián é alguém com fome, Ele está sempre procurando colocar o esporte um nível acima Dani Román

"O vulcão me dava sensação de terror", recorda Sebastián. "Em mapuche [idioma utilizado por tribos indígenas de Chile e Argentina], esse vulcão se chama 'Ruka Pillán', ou, a 'A Casa do Diabo'. Senti que estava entrando no inferno e queria sair dele". O que mais impressionou Esquilo nos 3 minutos de viagem foi ver a face sudeste do vulcão, que ele considerou "apavorante", pois é um ângulo que não se vê nas fotos dos cartões-postais de Villarrica.

"A sensação de entrar na Casa do Demônio é uma das coisas mais perigosas, estranhas e aterrorizantes que já experimentei. Antes, tive que falar com o vulcão para poder fazer isso, já que o vulcão faz o que quer e se eu erro, me ferro, entro no inferno", lembra ele.

03 Um ângulo privilegiado

Embarque nessa viagem inédita a um dos mais belos cartões-postais do Chile sob o ponto de vista de Sebastián Álvarez.

Sebastián Álvarez' Flug durch den Vulkan – POV-Perspektive

04 Em fotos, a odisseia do chileno

Diante de um desafio tão complexo, todos os mínimos detalhes importam © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool A ocasião pede foco total © Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool A hora de encarar o "inferno" de perto se aproxima © Juan García Prieto / Red Bull Content Pool Seja sincero: no lugar do Sebastián, você estaria tranquilão assim? © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Nessas horas passa um filme na cabeça... © Juan García Prieto / Red Bull Content Pool Traje de gala © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Sebastián dando aquela checada no terreno © Juan García Prieto / Red Bull Content Pool Asas: Check ✔️ © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool A resenha pré-salto de Dani Román e Sebastián Álvarez © Juan García Prieto / Red Bull Content Pool A encarada que precede o salto © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Agora é só voar para a história © Juan García Prieto / Red Bull Content Pool A rota de voo de Sebastián © Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool Paraquedas acionado é sinal de missão cumprida © Jean Louis De Heeckeren / Red Bull Content Pool Terra firme à vista © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Voo perfeito, aterrissagem perfeita! © Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool

