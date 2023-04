7 posturas de yoga que ajudam na corrida

Há muitos benefícios físicos que a yoga oferece pra corredores. De cara, o ganho é físico: mobilidade, flexibilidade e fortalecimento das articulações e musculatura. Mas não é só isso. O mestre Paulo Junqueira afirma que o segredo é manter a intensidade e o tempo de permanência em cada posição. Formado em educação física, ele criou o método Superioga, com foco no ganho de condicionamento físico e força muscular, além da conexão com a mente.

Esqueça as poses acrobáticas: as posturas são básicas, apesar de intensas. E pra que a musculatura seja trabalhada, cada posição é repetida ao menos duas vezes com total concentração mental. A respiração segue o fluxo de movimentos realizados pelo corpo, expandindo a consciência da entrada e saída de oxigênio e caixa toráxica, beneficiando quem pratica corrida. Veja abaixo sete posturas que vão te ajudar.

Antes de começar

Consuma bebidas energéticas e líquidos em geral em quantidade controlada 20 minutos antes de começar os exercícios, a fim de evitar mal-estar. As refeições devem ser leves e de fácil digestão, como em qualquer prática esportiva.

Use roupas apropriadas à prática esportiva e que sejam de tecidos finos e respiráveis (aqueles que não retém o suor em contato com a pele). A prática pede dinamismo, você não vai querer que a roupa atrapalhe isso.

Postura da ponte (Setu Bandhasana dinâmico)

Elevação de quadril © Juliana Vaz

De costas no chão, flexione os joelhos no solo, que devem seguir a direção do quadril. Eleve os quadris e mantenha as mãos abaixo das costas, cruzando os dedos ou paralelas ao lado do corpo. Contraia o abdômen e glúteos para proteger a lombar ao mesmo tempo que projeta o máximo possível o quadril. Quer mais desafio? Inspire e leve uma das pernas para o alto, a 90 graus. Ao expirar, desça a perna até a linha dos quadris. Faça de 4 a 8 movimentos com uma perna, e depois com a outra, sempre ajustando o movimento à respiração.

Benefícios: Fortalece musculatura da lombar, pernas e glúteos.

Postura da árvore (Vrksasana)

De pé, com os músculos do core (quadril e abdômen) alinhados e contraídos, coloque um dos pés na região interna da perna oposta. Se for difícil, acomode o pé abaixo do joelho — nunca em cima dele! Una as mãos unidas em frente ao peito, inspire e eleve os braços acima da cabeça. Expire abrindo os braços na linha dos ombros. Repita de quatro a oito vezes o movimento, alternando os lados.

Benefícios: Fortalece musculatura dos pés e tornozelos, ajudando a evitar lesões.

Postura da cadeira (Utkatasana)

Una os pés e projeto o quadril para trás, como se estivesse sentando em uma cadeira. Agache-se a 45 graus e inspire, levando os braços acima da cabeça com as mãos unidas. Permaneça por alguns segundos e desça as mãos à frente do peito. Retorne as mãos acima da cabeça. Essa é uma repetição, faça de quatro a oito vezes. Ao fim, suba lentamente ao expirar e repouse as mãos unidas à frente do tórax. Para mais desafio: eleve os calcanhares do chão, mantendo-se na ponta dos pés durante todo o movimento.

Benefícios: Promove resistência e fortalecimento dos quadríceps e glúteos.

Postura do guerreiro 2 (Virabhadrasana 2)

Catie Munnings © Olaf Pignataro / Red Bull Content Pool

Afaste as pernas para além da linha do quadril. O pé direito fica à 90 graus da direção do quadril e o pé esquerdo à 45 graus para oferecer sustentação. O quadril e tronco devem ficar alinhados à frente. Os braços devem ser estendidos, seguindo a linha dos ombros, com a palma das mãos para cima. Inspire, eleve os braços, una as mãos acima da cabeça e pressione-as em direção ao teto. Ao mesmo tempo estique as pernas sem mexer os pés.

Expire retornando à posição inicial, flexionando o joelho direito (a base, que está a frente). mantenha os braços estendidos na linha dos ombros. Seu olhar deve estar na direção do pé que está com os dedos para a frente. Esse é um movimento, faça de 4 a 8 repetições e troque o lado.

Benefícios: Equilíbrio, expansão dos quadris e fortalecimento do quadríceps e braços.

Postura do guerreiro 1 (Virabhadrasana 1)

Inspire e dê um passo largo com a perna esquerda para trás. Eleve as mãos unidas acima da cabeça, sem tensionar os ombros. O calcanhar de trás deve estar fora do solo, enquanto que o da frente está firme no solo. Expire abaixando as mãos para tocar o chão. Inspire elevando novamente os braços à postura inicial. Essa é uma repetição, faça de 4 a 8 vezes e depois alterne o movimento com a perna direita atrás e a esquerda à frente.

Benefícios: Fortalecimento de quadris, quadríceps e pernas, expansão da caixa torácica e equilíbrio.

Prancha dinâmica (Kunbakasana)

Postura prancha dinâmica © Juliana Vaz

Deitado, apoie a palma das mãos no chão, seguindo a linha dos ombros. Empurre o chão e suba o tronco, entrando na postura da prancha alta com o abdome firme e contraído. Inspire e eleve uma das pernas acima da linha da coluna, contraindo o glúteo. Expire e leve o joelho da perna estendida ao cotovelo oposto, fazendo um arco com a coluna. Essa é uma repetição, faça de 4 a 8 vezes e depois alterne as pernas.

Benefícios: Fortalecimento do core, dos glúteos e braços.

Postura do diamante (Vajrasana)

Sente se sobre os calcanhares, joelhos à frente e coluna ereta. Inspire, eleve as mãos unidas acima da cabeça, com os cotovelos estendidos. Expire enquanto levanta o tronco o máximo que conseguir com os joelhos firmes no solo. Os braços continuam acima da cabeça, na linha dos ombros sem tensionar a cervical. Inspire, retornando à posição inicial. Faça de quatro a oito movimentos.

Benefícios: Fortalecimento de glúteos e quadríceps, expansão do tórax, melhora cardiorrespiratória.

