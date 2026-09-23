How to unlock all Gallery tags in FC 27 Ultimate Team

The main new feature in FC 27’s Ultimate Team mode is the Gallery. Any players you get can be used for collections, submitting them to earn rewards. If you can get 15 to 20 players from a single team, you can grade your collection in the Gallery to unlock kits and tokens. To boost your score, you’ll need FC 27 Gallery tags, so here’s how to unlock them all.

01 What is the new Gallery mode in FUT?

The easiest way to think about the Gallery in EA FC 27 is kind of like a football sticker book - a place to collect and display player cards from your club. It gives you another reason to care about the players you collect, rather than just using them in your playing squad. Importantly, you don't need to hoard players either - once a card has been registered as part of your club, moving them on won't affect your progress towards any collections.

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There are 21 different Gallery tags in FC 27 © EA Sports

There are 21 different Gallery tags in FC 27. They are bonuses that are added as an extra percentage of your score to the total when a set is graded.

When submitting the tag’s requirements for the first time, you’ll start getting bonuses each time you complete any Gallery squad. The tags have three tiers, with each adding a different additional score percentage to your Gallery score when submitting a collection.

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Submitting a starter set © EA Sports

The easiest way to unlock the tags is to submit the requirements via the Starter Set Gallery. It only requires five players, and doesn’t ask for a theme. However, you can unlock them in any Gallery set.

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Below is a list of all Gallery tags in the game and what needs to be included to unlock them:

Gallery tag Requirements All Out Attack Include five attackers. Midfield Control Include five midfielders. Defensive Wall Include five defenders. Skilled Include three players with five-star skill moves. Ambidextrous Include three players with a five-star weak foot. Multiples Include two versions of the same player. Hands only Include three goalkeepers. First owner Include five first-owner players. TOTW Include three TOTW players. Holographic Include two Holographic cards. Golden Include five gold items. Silver Include five silver items. Bronze Include five bronze items. Different league Include players from five different leagues. Different club Include players from five different clubs. Different nation Include players from five different nations. Same league Include five players from the same league. Same club Include five players from the same club. Same nation Include five players from the same nation. Heroic Include two Hero players. Iconic Include two Icon players.

05 All FC 27 Gallery tag tiers and bonuses

Players from the same league will earn you bonuses © EA Sports

Each Gallery tag has three bonus levels when you achieve them when submitting squads. Those bonuses are:

Gallery tag Tier 1 requirement and bonus Tier 2 requirement and bonus Tier 3 requirement and bonus All Out Attack 5–9 attackers: +3% 10–19 attackers: +6% 20+ attackers: +10% Midfield Control 5–9 midfielders: +3% 10–19 midfielders: +6% 20+ midfielders: +10% Defensive Wall 5–9 defenders: +3% 10–19 defenders: +6% 20+ defenders: +10% Skilled 3–5 players: +3% 6–9 players: +6% 10+ players: +12% Ambidextrous 3–5 players: +3% 6–9 players: +6% 10+ players: +12% Multiples 2 of same player: +10% 3 of same player: +15% 4+ of same player: +20% Hands Only 3–5 goalkeepers: +3% 6–9 goalkeepers: +6% 10+ goalkeepers: +15% First Owner 5–9 items: +150% 10–19 items: +300% 20+ items: +500% TOTW 3–5 items: +4% 6–9 items: +8% 10+ items: +15% Holographic 2–3 items: +8% 4–5 items: +12% 6+ items: +20% Golden 5–9 gold items: +1% 10–19 gold items: +2% 20+ gold items: +4% Silver 5–9 silver items: +15% 10–19 silver items: +30% 20+ silver items: +60% Bronze 5–9 bronze items: +20% 10–19 bronze items: +40% 20+ bronze items: +80% Different League 5–9 leagues: +1% 10–19 leagues: +2% 20+ leagues: +4% Different Club 5–9 clubs: +1% 10–19 clubs: +2% 20+ clubs: +4% Different Nation 5–9 nations: +1% 10–19 nations: +2% 20+ nations: +4% Same League 5–9 same league: +1% 10–19 same league: +2% 20+ same league: +8% Same Club 5–9 same club: +1% 10–19 same club: +2% 20+ same club: +4% Same Nation 5–9 same nation: +1% 10–19 same nation: +2% 20+ same nation: +4% Heroic 2–3 Hero items: +8% 4–5 Hero items: +12% 6+ Hero items: +20% Iconic 2–3 Icon items: +10% 4–5 Icon items: +15% 6+ Icon items: +25%

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While no individual Gallery tags are the best to use, the ideal thing to do is to use as many of the tags in your Gallery squad as possible.

For example, if you can submit a squad that’s all gold players, with 20+ first-owned players, multiple goalkeepers, multiplier attackers and more, you’ll be able to stack all of the tag bonuses.

Once you’ve unlocked all of the FC 27 Gallery Tags, you’ll be able to get the best possible scores when submitting collections. That’ll earn you more Tokens to use in the store.