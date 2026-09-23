Artwork for the Gallery in FUT 27.
© EA Sports

How to unlock all Gallery tags in FC 27 Ultimate Team

Find out how Gallery tags work in FC 27 Ultimate Team, how to unlock them and what bonuses they provide when you submit collections.
By Tom Hopkins
4 min readPublished on

Summary

  1. 1
    What is the new Gallery mode in FUT?
  2. 2
    How do Gallery tags work in FC 27?
  3. 3
    How do I unlock Gallery tags in FC 27?
  4. 4
    All FC 27 Gallery tags and their requirements
  5. 5
    All FC 27 Gallery tag tiers and bonuses
  6. 6
    What are the best FC 27 Gallery tags to use?
The main new feature in FC 27’s Ultimate Team mode is the Gallery. Any players you get can be used for collections, submitting them to earn rewards. If you can get 15 to 20 players from a single team, you can grade your collection in the Gallery to unlock kits and tokens. To boost your score, you’ll need FC 27 Gallery tags, so here’s how to unlock them all.
01

What is the new Gallery mode in FUT?

The easiest way to think about the Gallery in EA FC 27 is kind of like a football sticker book - a place to collect and display player cards from your club. It gives you another reason to care about the players you collect, rather than just using them in your playing squad. Importantly, you don't need to hoard players either - once a card has been registered as part of your club, moving them on won't affect your progress towards any collections.
02

How do Gallery tags work in FC 27?

An overview of the tags in EA FC 27's Gallery mode.

There are 21 different Gallery tags in FC 27

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There are 21 different Gallery tags in FC 27. They are bonuses that are added as an extra percentage of your score to the total when a set is graded.
When submitting the tag’s requirements for the first time, you’ll start getting bonuses each time you complete any Gallery squad. The tags have three tiers, with each adding a different additional score percentage to your Gallery score when submitting a collection.
03

How do I unlock Gallery tags in FC 27?

A set submission page in EA FC 27's FUT.

Submitting a starter set

© EA Sports

The easiest way to unlock the tags is to submit the requirements via the Starter Set Gallery. It only requires five players, and doesn’t ask for a theme. However, you can unlock them in any Gallery set.
04

All FC 27 Gallery tags and their requirements

Below is a list of all Gallery tags in the game and what needs to be included to unlock them:

Gallery tag

Requirements

All Out Attack

Include five attackers.

Midfield Control

Include five midfielders.

Defensive Wall

Include five defenders.

Skilled

Include three players with five-star skill moves.

Ambidextrous

Include three players with a five-star weak foot.

Multiples

Include two versions of the same player.

Hands only

Include three goalkeepers.

First owner

Include five first-owner players.

TOTW

Include three TOTW players.

Holographic

Include two Holographic cards.

Golden

Include five gold items.

Silver

Include five silver items.

Bronze

Include five bronze items.

Different league

Include players from five different leagues.

Different club

Include players from five different clubs.

Different nation

Include players from five different nations.

Same league

Include five players from the same league.

Same club

Include five players from the same club.

Same nation

Include five players from the same nation.

Heroic

Include two Hero players.

Iconic

Include two Icon players.

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All FC 27 Gallery tag tiers and bonuses

A selection of EA FC 27 player cards from the Turkish Süper Lig.

Players from the same league will earn you bonuses

© EA Sports

Each Gallery tag has three bonus levels when you achieve them when submitting squads. Those bonuses are:

Gallery tag

Tier 1 requirement and bonus

Tier 2 requirement and bonus

Tier 3 requirement and bonus

All Out Attack

5–9 attackers: +3%

10–19 attackers: +6%

20+ attackers: +10%

Midfield Control

5–9 midfielders: +3%

10–19 midfielders: +6%

20+ midfielders: +10%

Defensive Wall

5–9 defenders: +3%

10–19 defenders: +6%

20+ defenders: +10%

Skilled

3–5 players: +3%

6–9 players: +6%

10+ players: +12%

Ambidextrous

3–5 players: +3%

6–9 players: +6%

10+ players: +12%

Multiples

2 of same player: +10%

3 of same player: +15%

4+ of same player: +20%

Hands Only

3–5 goalkeepers: +3%

6–9 goalkeepers: +6%

10+ goalkeepers: +15%

First Owner

5–9 items: +150%

10–19 items: +300%

20+ items: +500%

TOTW

3–5 items: +4%

6–9 items: +8%

10+ items: +15%

Holographic

2–3 items: +8%

4–5 items: +12%

6+ items: +20%

Golden

5–9 gold items: +1%

10–19 gold items: +2%

20+ gold items: +4%

Silver

5–9 silver items: +15%

10–19 silver items: +30%

20+ silver items: +60%

Bronze

5–9 bronze items: +20%

10–19 bronze items: +40%

20+ bronze items: +80%

Different League

5–9 leagues: +1%

10–19 leagues: +2%

20+ leagues: +4%

Different Club

5–9 clubs: +1%

10–19 clubs: +2%

20+ clubs: +4%

Different Nation

5–9 nations: +1%

10–19 nations: +2%

20+ nations: +4%

Same League

5–9 same league: +1%

10–19 same league: +2%

20+ same league: +8%

Same Club

5–9 same club: +1%

10–19 same club: +2%

20+ same club: +4%

Same Nation

5–9 same nation: +1%

10–19 same nation: +2%

20+ same nation: +4%

Heroic

2–3 Hero items: +8%

4–5 Hero items: +12%

6+ Hero items: +20%

Iconic

2–3 Icon items: +10%

4–5 Icon items: +15%

6+ Icon items: +25%

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What are the best FC 27 Gallery tags to use?

While no individual Gallery tags are the best to use, the ideal thing to do is to use as many of the tags in your Gallery squad as possible.
For example, if you can submit a squad that’s all gold players, with 20+ first-owned players, multiple goalkeepers, multiplier attackers and more, you’ll be able to stack all of the tag bonuses.
Once you’ve unlocked all of the FC 27 Gallery Tags, you’ll be able to get the best possible scores when submitting collections. That’ll earn you more Tokens to use in the store.