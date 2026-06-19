Alexander Rončević competes at HYROX Phoenix 2026 in Arizona.
© Alex Trobough/Red Bull Content Pool

À la poursuite du titre mondial HYROX avec Alexander Rončević

Le détenteur du record du monde HYROX révèle son état d'esprit pour le jour J, pourquoi il court sans montre en compétition et ce que c'est d'affronter l'un de ses meilleurs amis.
Écrit par Agata Strausa
Temps de lecture estimé : 6 minutesPublished on

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Alexander Rončević

From swimming pools to fitness racing podiums – Austria's Alexander Rončević is widely recognised as one of the best HYROX athletes in the sport's history and a current double world record holder.

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Après avoir pris sa retraite de la natation de compétition, Alexander Rončević cherchait un sport qui allierait endurance, force et ténacité tactique. Il a trouvé exactement ce qu'il cherchait dans le HYROX. Aujourd’hui, l’Autrichien est détenteur du record du monde de HYROX et reconnu comme l’un des meilleurs athlètes de fitness au monde.
Aux Championnats du monde HYROX à Stockholm, en Suède, Rončević ne se concentre pas uniquement sur les temps ou les records; il veut plutôt se mesurer aux meilleurs au monde, dont son grand ami, partenaire en double et principal rival, Tim Wenisch.

Quelle sera ta stratégie pour les Championnats du monde? Penses-tu à ton record du monde?

Alexander Rončević: Je vais partir vite, comme toujours. Le SkiErg et le Sled Push sont mes meilleures stations, celles où je me sens à l'aise. Je veux prendre une petite avance après ces stations et voir qui est capable de suivre. À partir de là, je construis ma course de façon stratégique. Si quelqu'un me rattrape, je vais essayer de récupérer et de relancer à la prochaine station pour voir où je peux nuire un peu à mon adversaire. Mais dès le départ, c'est toujours une question de sensations. Je ne porte pas de montre pendant la course, je me fie à ce que je ressens dans le moment. Je pousse fort et je reste dans l'instant présent.

Alexander Rončević, athlète de la catégorie HYROX Elite 15, célèbre sur scène à l'HYROX Phoenix

Alexander Rončević a établi un nouveau record HYROX individuel à Varsovie

© Alex Trobough/Red Bull Content Pool

Ton objectif est-il de battre à nouveau le record du monde? Est-ce que ça te motive?

Les temps dépendent vraiment beaucoup du parcours. Je veux certainement voir jusqu'où je peux aller. Je n'ai pas l'impression d'avoir atteint mes limites, et je progresse de façon significative d'une saison à l'autre. Ce serait bien de descendre aux alentours de 50 minutes. Mais, comme je disais, ça dépend toujours de comment je me sens ce jour-là, du parcours, et ainsi de suite. On verra bien. Tant que j'ai le record du monde, je n'y pense pas vraiment. Pas besoin de le battre à nouveau. Si quelqu'un d'autre le bat, alors je m'y mets!

Selon toi, qui seront tes principaux rivaux?

Tim Wenisch, Hunter McIntyre et Dylan Scott.

Tu vas concourir avec Tim Wenisch dans l'épreuve Élite double le lendemain. Comment tu gères le fait d'être rivaux un jour et partenaires le suivant?

On est devenus de très bons amis et on s'entend bien en dehors des courses. On s'entend bien aussi sur les lieux de compétition et sur le parcours. Dans le tunnel de départ, tout le monde fait sa propre affaire. Ce n'est pas une question de compétition, même si en fin de compte, c'est bien une compétition. On ne se bat pas sur le parcours. Celui qui passe la ligne en premier reçoit les félicitations de l'autre. Et on passe à autre chose. Il n'y a rien de personnel à régler. Bien sûr, tu es déçu quand tu ne gagnes pas, mais il y a une raison à ça, et tu dois féliciter ton adversaire, surtout si c'est un ami.

Tim Wenisch lors du tournoi de double professionnel de l'Hyrox Major à Amsterdam, aux Pays-Bas, le 12 octobre 2024.

Tim Wenisch sera à la fois un partenaire et un adversaire à Stockholm

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Est-ce que vous connaissez mieux les forces et les faiblesses de l'autre, et pouvez-vous en tirer avantage?

Bien sûr, en tant qu'athlète, tu gardes ça dans un coin de ta tête. Je sais, par exemple, que Tim est un excellent coureur. Il a beaucoup couru quand il était jeune et je ne peux pas égaler ses performances en course. Mais je sais que j'ai peut-être un léger avantage sur les ergs et les traîneaux, et j'essaie d'en profiter. Cela dit, je ne cours pas seulement contre Tim, je cours contre 13 autres personnes.

Tu es en finale Elite 15 le jeudi soir, et le vendredi, tu prend part à l'Elite Double avec Tim. Est-ce que tu vas encore ressentir la fatigue du premier jour? Comment tu récupères?

Bien sûr que tu le ressens. Je ne rajeunis pas. Le lendemain, t'as des courbatures partout, mais tu sais dans ta tête que tu dois recourir. L'adrénaline aide vraiment. Un bon échauffement aide aussi. Et c'est toujours rassurant de savoir que c'est Tim ton partenaire, parce que quand c'est difficile, on peut se pousser l'un l'autre et traverser ça ensemble. Tu n'es jamais complètement frais. L'épreuve en simple, c'est notre priorité, et le double, c'est un bonus. On court probablement ensemble pour la dernière fois à cause des nouvelles règles, alors on veut évidemment terminer la saison en beauté.

Le changement de règlement concernant le double Elite 15 Pro

Elite 15 Pro Double

Une décision majeure prise au début de 2026 exige que les partenaires en Elite Pro Double partagent la même nationalité.

Alexander Rončević se donne à fond lors d'une compétition intense à l'Hyrox Phoenix 2026.

Rončević considère le SkiErg comme l'une de ses plus grandes forces

© Alex Trobough/Red Bull Content Pool

As-tu des rituels ou des routines avant la course?

J'ai ma routine d'échauffement. Je sais exactement quand je vais manger et boire pour la dernière fois avant une course. Je sais aussi exactement quand je dois prendre mes électrolytes et mes gels. J'ai toujours une paire de chaussures neuves au départ et je les porte une seule fois à l'entraînement. Côté musique, c'est toujours du rock old-school des années 80-90, dans ce genre-là.

De quoi as-tu le plus hâte aux Championnats du monde à Stockholm?

C'est toujours spécial quand les meilleurs au monde sont là, pas seulement dans la catégorie Elite, mais aussi dans les groupes d'âge. Toute ma famille, mes amis et ma copine viennent. Ça va vraiment être incroyable, et je suis sûr qu'il y aura des superbes performances à un niveau très élevé.

Tu concours en HYROX depuis huit ans. En quoi l'Alex de 2018 est-il différent de celui d'aujourd'hui?

En tant que personne, je suis le même qu'avant. Par contre, ma vie d'athlète a beaucoup changé. Au départ, c'était un loisir; maintenant, c'en est mon gagne-pain. C'est devenu beaucoup plus professionnel pour moi. J'ai des entraîneurs, je fais plus attention à la nutrition, à la récupération, ce genre de choses. Mais en tant que personne, et sur le plan du caractère, pas grand-chose n'a changé.

Lors du Championnat du monde Hyrox 2025 à Chicago, aux États-Unis, Alexander Rončević en pleine action dans la catégorie Elite 15 masculine.

Enchaîner les répétitions

© Alex Trobough/Red Bull Content Pool

Quels sont tes plans pour l’année prochaine?

Tim va courir avec Jannick Czapla dans la catégorie Elite, alors je vais probablement me concentrer sur les courses en simple pour l'instant. Si l'occasion se présente, comme participer à une course pro régulière pour battre un record du monde ou quelque chose du genre, on pourrait faire équipe à nouveau. J'ai déjà beaucoup à faire l'an prochain. Mon corps va me remercier de ne pas avoir à courir deux ou trois fois par année.

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From swimming pools to fitness racing podiums – Austria's Alexander Rončević is widely recognised as one of the best HYROX athletes in the sport's history and a current double world record holder.

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