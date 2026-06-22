Rončević et Wenisch remportent le titre mondial HYROX en double

Un record du monde plus tôt dans la saison. Un titre mondial pour la clore. Alexander Rončević et Tim Wenisch ont décroché leur premier titre de champions du monde HYROX Elite 15 en double à Stockholm, en Suède, en franchissant la ligne d’arrivée en 48 min 58 s.

La finale a été palpitante. Le duo a imposé un rythme effréné dès le départ et n’a jamais relâché. Ils ont continué à se donner à fond à chaque station et à chaque course, mais ce n’est qu’après les derniers wall balls qu’ils ont pu commencer à célébrer.

Une fin victorieuse pour Alexander Rončević au HYROX Elite en double © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

« C'est la plus belle fin de saison qu'on puisse imaginer. Une dernière danse avec Tim dans la catégorie Elite », a déclaré Rončević après la course.

« Partager cette victoire avec Alex, c’est encore mieux. C’est presque le même sentiment que si j’avais remporté le titre en simple », a ajouté Wenisch.

01 Une dernière danse en tant qu’équipe HYROX Elite 15 en double

Rončević et Wenisch, amis en dehors du circuit HYROX, sont arrivés à Stockholm en tant que détenteurs du record du monde HYROX Elite 15 en double , un jalon qu'ils ont établi plus tôt cette année à Londres en 47 min 40 s. Stockholm marquait également leur dernière course ensemble.

Les nouvelles règles de l’HYROX exigent que les partenaires du double Elite aient la même nationalité à partir de la saison prochaine, ce qui signifie que le duo austro-allemand ne pourra plus concourir en équipe.

Quotation On va continuer à… s’éclater, s’entraîner ensemble et repousser les limites du HYROX Alexander Rončević

« On verra ce que l’avenir nous réserve », a déclaré Rončević après leur victoire. « On va continuer à entretenir une belle amitié, à s’éclater, à s’entraîner ensemble, à se dépasser et à repousser les limites du HYROX. C'est notre plan, on n’est pas encore si vieux que ça! »

02 En tête jusqu’à l’arrivée

Rončević se fraye un chemin vers le titre en double du HYROX Elite © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Dès le départ, Rončević et Wenisch ont foncé en tête du groupe lors dans ce qui était la dernière épreuve Elite des Championnats du monde HYROX, mais leurs rivaux tenaient bon. À la deuxième station, Rončević et Wenisch se sont fait dépasser par le duo McIntyre-Williams, qui les a dépassés au Sled Push.

Alexander Rončević en pleine action à la station de Sled Pull © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Le momentum a basculé à nouveau après un autre tour de course au Sled Pull, où les futurs champions ont repris la première place. Une fois de retour aux commandes, ils ont creusé l'écart avec constance dans les dernières stations et n'ont plus regardé derrière.

03 Deux courses HYROX éprouvantes en 24 heures

Un moment de célébration pour Alexander Rončević © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Pour les deux athlètes, le titre HYROX Elite 15 en double est arrivé à peine 24 heures après la déception de leur course individuelle jeudi soir. Rončević était le favori de la compétition, après avoir battu deux fois cette saison le record du monde HYROX dans cette discipline. Wenisch, quant à lui, visait à défendre son titre de champion du monde de l’année précédente.

Dans une course très serrée, décidée à quelques secondes près, Wenisch a rétrogradé à la troisième place après avoir reçu une pénalité, tandis que Rončević a payé le prix d'une cadence trop rapide en début de course et a terminé sixième. La victoire est revenue à l'Américain Dylan Scott en 53 min 47 s, qui a décroché son premier titre mondial HYROX.

La transition rapide de l'épreuve en simple à celle en double représentait un défi supplémentaire. Avant les Championnats du monde, Rončević avait admis que deux jours de compétition d’affilée n’était jamais facile. « Le lendemain, t’as des courbatures partout, mais tu sais bien que tu dois courir à nouveau », avait-il confié en entrevue.

« L'adrénaline aide vraiment. Et c'est toujours rassurant de savoir que Tim est ton partenaire, parce que quand ça devient difficile, on peut se pousser l'un l'autre et traverser ça ensemble. »

04 C’est quoi, le HYROX ?

Rončevića tout donné à l'épreuve en simple à Stockholm, mais a terminé 6e © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

HYROX est une course de fitness unique qui combine huit courses de 1 km avec huit stations d’entraînement , dont le SkiErg, le rameur, le Sled Push, le Sled Pull et les wall balls. Le sport allie endurance, force et stratégie de cadence dans un format de course continu et standardisé.

Dans la division en simple, les athlètes complètent la course en entier de façon individuelle. En double, deux athlètes se partagent les stations d'entraînement tout en complétant tous les deux chaque portion de course. Le format permet aux équipes de répartir la charge de travail de façon stratégique selon leurs forces respectives.

L'Elite 15 est le plus haut niveau de compétition du HYROX, regroupant les athlètes les mieux classés au monde. La catégorie comprend des épreuves en simple distinctes pour les hommes et les femmes, ainsi qu'une épreuve en double.

Les prochains Championnats du monde HYROX auront lieu à Hong Kong en juin 2027, marquant ainsi le premier grand championnat du sport en Asie.