7 tips pour améliorer votre visée dans Valorant

. Cela veut dire placer votre viseur bien au centre de l’écran, à l’endroit où les têtes de vos adversaires surgiront lorsque vous traversez la carte. L’idée est de minimiser le temps qu’il vous faut pour vous replacer lorsque vous croisez un autre joueur. Si votre viseur est déjà au niveau de la tête, vous n’aurez qu’à parcourir une petite distance à l’horizontal. C’est un coup à prendre, et une volonté de faire fi de ses mauvaises habitudes. Prenez note si vous visez au sol ou gardez votre viseur dans le ciel : changez pour cette nouvelle habitude et vous verrez votre jeu s’améliorer grandement avec de la discipline. Vous êtes prévenus, il vous faut faire un effort pour changer votre style de jeu, mais vous progresserez très rapidement grâce à ça.

Vous voulez jouer l’Operator ? Allez-y, il est très puissant, mais vous devez d’abord vous y habituer. Connaître la manière dont chaque arme évolue, comme sa distance de tir, son spread et ses forces/faiblesses est important pour vous aider à trouver celles avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise. Ne restez pas si longtemps en mode entraînement pour ne pas trop vous fatiguer et ruiner vos chances d’emporter une véritable partie. Des sessions régulières de 30 minutes sauront vous donner des résultats probants.

. Vos tirs iront n’importe où si vous tirez en courant, même si vous visez correctement. Prenez votre temps dans tous les recoins et campez. Un Vandal peut tuer un ennemi avec un bouclier lourd, mais seulement si vous lui tirez dans la tête. La main la plus sûre vainc plus souvent que la main la plus rapide.

et Battlefield nous ont appris beaucoup de techniques qui ne sont absolument pas utiles dans ce jeu. Sprinter sur les cartes, tirer avec sa mitrailleuse sans viser n’est rien de plus qu’un rêve éveillé sur