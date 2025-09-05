Les meilleurs personnages d'Apex Legends pour les débutants

Apex Legends a changé la donne lorsqu'il a fait ses débuts en 2019 : bien que similaire à d'autres titres de bataille royale comme Fortnite et PUBG : Battlegrounds - vous savez, tomber d'un vaisseau, atterrir, piller et survivre - ce jeu de tir à la première personne basé sur l'équipe a bousculé les choses en vous faisant choisir une Légende dédiée pour jouer.

Il s'agit d'un personnage doté d'un ensemble unique de capacités à utiliser, des capacités passives aux capacités tactiques, ainsi que d'une capacité ultime. Pense à Valorant ou Overwatch, et à leurs personnages uniques, et tu es sur la bonne voie. Choisir le bon personnage avec lequel vous vous sentirez à l'aise peut faire la différence entre être la dernière légende debout et se faire frapper dès l'atterrissage.

Après avoir été lancé avec huit personnages, Apex Legends en compte aujourd'hui 25. Avec un tel nombre de légendes, il peut être difficile de choisir avec qui commencer si vous venez de vous lancer dans la bataille royale. Mais nous avons fait le plus dur : nous avons sélectionné les meilleurs personnages pour te permettre de commencer. Que tu te jettes à l'eau pour la première fois ou que tu reviennes d'une pause, ces légendes sont tes choix pour réussir.

01 Bangalore

Classe : Assaut

Passif : Double temps

Tactique : Lance-fumée

Ultime : Tonnerre roulant

Simple et direct. Cela décrit parfaitement Bangalore, car son kit offre aux joueurs un moyen fonctionnel et efficace de naviguer sur les champs de bataille, ce qui fait d'elle l'un des meilleurs personnages d'Apex Legends pour débuter. Sa capacité passive, Double Time, lui donne une augmentation temporaire de la vitesse lorsqu'on lui tire dessus, ce qui lui permet de se sortir de situations délicates.

Si tu as besoin de faire bouger les choses sur le champ de bataille, sa capacité tactique, Lance-fumée, est un excellent moyen de bloquer les lignes de vue de l'ennemi et d'obtenir une guérison rapide, ou d'aider à une fuite rapide. Sa capacité ultime, Tonnerre roulant, fait appel à une attaque aérienne de votre choix, ce qui la rend idéale pour forcer les ennemis à se mettre à couvert. Son kit polyvalent fait d'elle un choix idéal - et ce, même si tu es un joueur de longue date.

Regarde iiTzTimmy mettre Bangalore à l'épreuve :

02 Éclaireur

Classe : Tirailleur

Passif : Connaissances d'initié

Tactique : Grappin

Ultime : Pistolet Zipline

Pathfinder a peut-être l'air d'un robot malchanceux, mais son kit constitue une excellente Légende, que vous soyez débutant ou non, car il offre une mobilité fantastique et des options d'éclaireur qui vous permettront de rester au combat plus longtemps. Sa capacité passive, Connaissance d'initié - comme son nom l'indique - lui permet de connaître l'emplacement du prochain anneau après avoir scanné une balise d'exploration, ce qui donne à son équipe un avantage sur l'endroit où elle doit se rendre ensuite.

Si tu veux te déplacer facilement sur la carte, sa capacité tactique, le Grappin, te permet d'effectuer des mouvements incroyables, de te repositionner facilement, d'échapper au danger en un clin d'œil ou de trouver de nouveaux angles pour attaquer les ennemis. Son Ultime, le pistolet zipline, crée une tyrolienne que toute l'équipe peut utiliser, ce qui la rend super pratique pour se déplacer en cas de besoin. Bien que Pathfinder n'ait pas de capacités qui se vantent d'une immense puissance de feu ou d'une défense pure et dure, sa mobilité et ses compétences de repositionnement en font un choix solide pour n'importe quel joueur - et peut aussi t'aider à apprendre à connaître ton environnement.

Phony s'équipe au Red Bull Legends Inn © Kena Krutsinger/Red Bull Content Pool

03 Octane

Classe : Tirailleur

Passif : Mendicité rapide

Tactique : Stim

Ultime : Rampe de lancement

Rapide et furieux, Octane est un choix à fort impact pour n'importe quel joueur grâce à sa vitesse de jeu et à sa capacité à rester largement autonome. C'est grâce à sa capacité passive, Swift Mend, qui lui permet de régénérer progressivement sa santé pendant un certain temps, ce qui te permet de rester dans le combat sans dépendre des objets ou de ton équipe.

Comme il s'agit de l'une des légendes les plus rapides, son kit te permet de prendre l'avantage sur tes ennemis. Sa capacité tactique, Stim, augmente rapidement sa vitesse de déplacement, ce qui te permet de t'échapper ou de te repositionner rapidement, mais au détriment de ta santé. Sa capacité ultime, Launch Pad, te permet de déployer sur la carte un bloc géant qui catapulte n'importe qui dans les airs. C'est idéal pour repositionner votre équipe, faire des manœuvres agressives sur les ennemis, ou simplement pour vous échapper rapidement. En mettant l'accent sur le mouvement et la vitesse, Octane peut être un excellent choix pour apprendre rapidement à se déplacer sur les cartes.

04 Ligne de vie

Classe : Soutien

Passif : Rétablissement au combat

Tactique : Drone de soins D.O.C.

Ultime : Paquet de soins

Garder ton équipe en vie est une excellente façon de commencer le jeu, et Lifeline est l'un des meilleurs personnages pour cela. Sa capacité passive, Combat Revive, te permet de déployer un drone qui réanimera automatiquement tes coéquipiers abattus pendant que tu es encore en combat, ce qui est idéal lorsque tu es au cœur de la mêlée.

Ce n'est pas tout : sa capacité tactique, D.O.C. Heal Drone, poursuit le thème du drone en offrant une main de guérison à tes coéquipiers qui se trouvent près de lui. Un regain de santé instantané pour toute ton équipe. Sa capacité ultime, Care Package, peut vraiment changer le cours d'une partie. Il dépose une nacelle remplie d'équipement défensif, qui améliorera à coup sûr ton équipement actuel - des fournitures de soins aux améliorations de bouclier, il augmentera les chances de survie de ton escouade.

05 Wraith

Classe : Tirailleur

Passif : Dans le vide

Tactique : Voix du vide

Ultime : Faille dimensionnelle

Wraith est l'une des légendes les plus polyvalentes du jeu, ce qui en fait un choix idéal pour les débutants comme pour les vétérans. Son kit est rempli de capacités utiles qui vous donnent un léger avantage sur vos ennemis. Sa capacité passive, Voix du vide, par exemple, vous avertit rapidement lorsque des ennemis la visent, ce qui vous permet de vous dégager avant de vous retrouver dans une situation délicate. Sa capacité tactique, Into the Void, lui permet de se mettre hors de danger, où elle devient invulnérable et gagne 30 % de vitesse, ce qui est idéal pour se sortir des fusillades dans lesquelles tu as pu tomber.

C'est son Ultime, Faille dimensionnelle, qui est vraiment utile : tu peux créer un portail à double sens qui te permet, à toi et à ton équipe, de te déplacer rapidement sur la carte, que ce soit pour te sortir d'un combat difficile ou pour te repositionner autour d'un objectif clé. Il y a de nombreuses situations où ce portail peut s'avérer utile, et il est idéal pour les nouveaux joueurs qui souhaitent se déplacer. Wraith est également l'un des personnages les plus compacts du jeu, ce qui lui donne une boîte de frappe légèrement plus petite pour les ennemis, ce qui complique un peu la tâche des rivaux. Avec ses capacités utiles, Wraith est un choix solide pour se familiariser avec le jeu.