Fais connaissance avec Damien Moroney, physiothérapeute chez Red Bull

Les meilleurs athlètes du monde sont dotés de talents qu'ils ont développés au fil d'années de dévouement. Rester dans l'élite comporte des risques et des blessures, et ils ont parfois besoin de l'aide d'un expert pour revenir au sommet. C'est là qu'interviennent les kinésithérapeutes comme Damien Moroney.

Professionnel chevronné et passionné par l'idée de repousser les limites, son lien avec Red Bull date d'avant l'arrivée de l'entreprise sur le marché canadien. En 2006, il s'est retrouvé au Centre de performance des athlètes en Autriche et est devenu le soutien privilégié des athlètes de Red Bull.

Maintenant basé à Vancouver, Moroney accueille régulièrement des athlètes comme Finn Iles , Gracey Hemstreet , Jackson Goldstone et Mark McMorris , offrant un mélange dynamique de courtes revues et de séjours plus longs. Contrairement aux systèmes de soutien plus traditionnels, Moroney reflète les flux et reflux des demandes des athlètes en mettant l'accent sur la flexibilité et une touche personnalisée.

Nous avons eu l'occasion de discuter avec Damien et d'en apprendre davantage sur ce qu'il fait, sur son approche de la réadaptation, sur ce à quoi ressemble une journée typique, et plus encore.

01

Nous avions une société de production à Edmonton, en Alberta, qui s'appelait Freeride Entertainment, et qui filmait l'avant-garde du vélo de montagne freeride. J'avais rééduqué [l'un des cyclistes locaux] plusieurs fois, et il a fini par être commandité par Red Bull. Les rééducations dont je l'ai fait bénéficier ont abouti à une invitation à se rendre au Centre de performance des athlètes (APC) en Autriche, et c'était avant que Red Bull n'arrive au Canada.

S'il y avait des blessures, je devenais en quelque sorte une source d'information ou un centre d'aiguillage, selon l'endroit où ils se trouvaient ou [si j'étais] en mesure d'effectuer la rééducation moi-même. Je pense que c'est vers 2006 que j'ai commencé à apporter ce genre de soutien aux athlètes Red Bull.

Sébastien Toutant © Christian Pondella / Red Bull Content Pool

02

Cela fait maintenant trois fois que je me rends au centre autrichien de performance des athlètes (APC) et que je le vois évoluer, depuis l'époque où il n'y avait qu'un seul bâtiment, jusqu'aux deux bâtiments actuels, en passant par les projets qu'ils ont pour l'avenir, et je suis souvent allé au centre de Santa Monica pour voir son évolution. Comment l'ai-je vu changer ?

Je pense qu'au fur et à mesure qu'il s'est développé, il est devenu plus solidaire. Il s'est étendu à la biomécanique et à la physiologie [...] de ces sports qui ne sont pas nécessairement courants. Il est devenu plus exploratoire en ce qui concerne le breaking, les sports électroniques, le ski slopestyle freestyle et le vélo de montagne. Je pense que cela a vraiment créé une structure de soutien autour de cette liste d'athlètes.

C'est ce que j'ai vu se développer le plus. Quand tu regardes Santa Monica et ce qu'ils ont développé là-bas avec leur APC, c'est passé, en quelque sorte, d'une section de l'immeuble de bureaux et de la structure à cette installation autonome de classe mondiale avec tous les aspects de la performance mentale, de la biomécanique, de la physiologie, de la rééducation, du conseil, des consultants, et des connexions avec le soutien paramédical. C'est fantastique.

03 Qu'est-ce qui t'a poussé à suivre cette voie professionnelle et avais-tu imaginé que les choses se passeraient ainsi ?

Je pense que cela reflète un peu le cadre temporel dans lequel je suis arrivé. [Aujourd'hui, un nouveau thérapeute qui se lance dans la performance sportive et le soutien à la réadaptation a une vision différente de ce qu'il a vu, de ce qui existe et de ce qui est disponible.

Pour ma part, j'ai toujours remis en question ce que je pensais pouvoir faire. J'ai cherché des régions où il y avait des professionnels inspirants et j'ai essayé de me placer dans ces environnements pour apprendre, grandir, comprendre et explorer davantage.

Gracey Hemstreet en action en Italie © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

J'aimais les athlètes et la nature qui les entourait, et j'aimais le processus créatif qui consistait à générer des solutions de performance pour ces personnes dont le travail était peut-être plus abstrait. Je dirais que la chose la plus excitante à laquelle j'ai participé, c'est que Red Bull organise ces camps de performance autour d'une variété de sports.

Il s'agit de débloquer [et] d'inspirer la performance, d'envisager le développement du soutien par les pairs et de développer une identité et une ressource d'équipe pour motiver les individus à partager leurs histoires, à inspirer, à pousser, à servir de mentor. Je pense qu'il s'agit d'une connexion et d'une opportunité phénoménales.

Apprendre à connaître quelqu'un à ce niveau pour le soutenir [...] et le voir revenir sur son terrain de jeu, et puis, en fin de compte, si les choses se reproduisent, vous devenez le centre d'appel, de confiance et d'échange par excellence. Pour une marque, jouer ce rôle dans des sports qui n'en ont pas, c'est incroyable.

04 Savais-tu que tu voulais travailler avec les meilleurs athlètes du monde ?

Non, mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. J'ai investi en moi pour suivre une tonne de cours sur la force, le conditionnement et la performance afin d'obtenir ma certification en force et conditionnement. [À l'époque, c'était plus nouveau pour les physios d'envisager ce genre de double rôle de soutien.

Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai continué à rencontrer des mentors extraordinaires. Le réseau s'est développé et ils travaillaient avec des personnes inspirantes. Ce qu'ils faisaient m'inspirait. J'apprenais de ce qu'ils faisaient. J'apportais quelque chose de nouveau dans leur environnement. On m'invitait donc à saisir les occasions qui se présentaient.

Si on m'a laissé tomber dans quelque chose, j'ai eu l'occasion de travailler avec des artistes d'élite, et [je suis] responsable à tout moment de soutenir cette performance pour faire quelque chose qui s'intègre à leur plan actuel.

Personnellement, j'ai eu la chance de travailler avec des athlètes [du] Cirque du Soleil, du PGA Tour Golf, de la LNH, [...] des équipes olympiques d'été et d'hiver, et enfin d'autres groupes qui ont soutenu des performances susceptibles de donner lieu à des médailles.

05 À quoi ressemble une journée ou une semaine typique pour toi dans ce travail ?

Le quotidien dépend un peu de l'endroit où je me trouve ou du rôle que je joue, mais pour l'instant, je suis purement privé. J'ai des athlètes que je vois pendant l'intersaison, je vois pas mal de joueurs de la LNH pendant l'été. Je les vois en quelque sorte pendant leur semaine d'entraînement et nous pouvons faire de l'entretien, des séances d'entraînement, des traitements ou de l'entraînement autour de problèmes ou de problèmes récurrents qu'ils peuvent avoir.

J'ai un certain nombre de clients post-chirurgicaux, alors les chirurgiens et la communauté athlétique m'envoient des personnes qui ont subi une opération et qui veulent faire leur rééducation, et je m'occupe de cette rééducation post-chirurgicale.

Finn Iles s'entraîne avec Damien Moroney © Courtesy of Damien Moroney

Je m'occupe des jeunes athlètes en développement et je suis en quelque sorte une ressource disponible pour les athlètes nationaux ou professionnels qui se trouvent en ville ou dans les environs et qui passent par là.

Avec Red Bull, je suis simplement une ressource permanente qui dépend de la nature de mon engagement avec l'athlète. Cette semaine, j'ai probablement trois coureurs d'élite de descente en vélo de montagne qui s'entraînent avec Red Bull. Je vais donc faire des séances individuelles d'une heure et demie avec eux.

Ils viennent chaque semaine, tous les trois, pendant qu'ils sont de retour. Il s'agit donc de Jackson (Goldstone), Finn (Iles) et Gracey (Hemstreet). J'ai Trystan Hart en ce moment, qui fait de l'enduro motocross avec Red Bull. Il participe chaque semaine.

B-Boy Phil Wizard © Dean Treml / Red Bull Content Pool

J'ai aussi Phil Wizard qui vient cette semaine. Les athlètes de Red Bull nous contactent lorsqu'ils sont en ville pour un certain temps, ils viennent et nous passons en revue leur entraînement, nous rééduquons les problèmes qu'ils rencontrent.

C'est peut-être simplement parce que je suis un centre d'aiguillage, alors j'ai des contacts dans tout le pays pour les athlètes canadiens. Tu pourrais avoir un problème de commotion cérébrale avec un athlète de la côte Est et il me contacterait pour me demander quelle serait la référence ou la ressource. Je chercherais à les mettre en contact avec quelqu'un que je connais ou avec quelqu'un que je connais bien et en qui nous pouvons avoir confiance pour soutenir le processus.

06 Qui sont les athlètes canadiens de Red Bull avec lesquels tu as eu l'occasion de travailler ?

Au fur et à mesure que l'équipe change, il y a de nouveaux athlètes avec lesquels je n'ai pas encore beaucoup travaillé, mais certainement les frères McMorris, Craig et Mark McMorris. Mark et moi avons une longue histoire.

C'était vraiment cool, aux X Games, à l'époque où Red Bull était le principal commanditaire, Andy Walsh et Pierre Lindstrom ont installé ce centre de performance sur un échafaudage au pied du parcours à Aspen. C'était vraiment innovant et nouveau, et il s'agissait de soutenir les athlètes dans leurs performances, et c'était vraiment le début.

C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mark, qui avait probablement 18 ans à l'époque. Nous avions pour objectif de le soutenir dans ses performances et de créer une résilience chez lui, vous savez, et aussi, en fin de compte, de le préparer pour les Jeux olympiques.

Mark McMorris avec Damien Moroney © Courtesy of Damien Moroney

Quand nous avons commencé [à travailler ensemble], le snowboard ne faisait pas partie des Jeux olympiques, et puis tout d'un coup, le snowboard est entré aux Jeux olympiques et nous soutenons les performances olympiques.

Il s'est retrouvé avec une côte cassée quelques jours avant, enfin, un jour avant de s'envoler pour la Russie pour les Jeux olympiques. J'ai pris l'avion avec lui et j'ai travaillé avec l'équipe pour résoudre ce problème et il a pu monter sur le podium. Je crois que c'était 9 jours plus tard qu'il participait à la compétition et 11 jours plus tard qu'il montait sur le podium.

Il s'est retrouvé avec une fracture du fémur avant les prochains Jeux olympiques et a dû faire de la rééducation pour revenir à la compétition, où il a obtenu suffisamment de victoires et de performances pour assurer sa place au sein d'une équipe canadienne vraiment très compétitive. Je crois que nous avions six des dix meilleurs coureurs au monde à l'époque.

Il a été nommé très tôt dans l'équipe olympique du Canada et, littéralement une semaine plus tard, moins d'un an après sa dernière blessure, il a eu un grave accident dans l'arrière-pays. Je crois qu'il avait 17 fractures à ce moment-là.

Mais oui, d'après les noms des personnes avec lesquelles je travaille actuellement ou avec lesquelles j'ai travaillé dans l'équipe Red Bull, il y a Mark, Craig, Seb Toots (Sébastien Toutant), Molly Carlson , Trystan, Phil Wizard, Gracey, Finn, Jackson, Sanoa et Mathea Olin, les sœurs surfeuses. Oui, beaucoup d'entre eux.

Portrait de Sanoa Olin avec sa planche de Surf © Marcus Paladino / Red Bull Content Pool

07 Quels sont les aspects les plus difficiles de ton travail auxquels tu dois faire face ?

La nature de ces sports fait que tu dois être prêt à te mettre en position de risque afin de fournir un contenu ou des performances de niveau élite. Vous devez repousser les limites et malheureusement, vous savez, le fait de repousser les limites entraîne inévitablement des blessures.

Lorsque vous avez un athlète d'élite et que tout d'un coup vous avez une blessure importante, il y a toujours la question du doute de soi, de la peur. Tu ne peux pas revenir à un niveau médiocre. Il faut revenir au sommet et le sommet, encore une fois, comporte des risques. Je pense que tu es avec eux dans les moments où ils sont les plus vulnérables, tu es avec eux dans les moments où ils ont peur, tu es avec eux dans les moments où ils sont incertains.

Toutes les blessures ne se remettent pas automatiquement bien, selon leur ampleur. Donc, parfois, tu es avec eux lorsqu'ils ne sont pas en mesure de revenir à leur événement ou à des jeux importants ou, tu sais, à un projet de film important. Et tout d'un coup, on leur enlève des choses auxquelles ils aspiraient.

Je pense que le nombre de fois où je suis passé par là leur donne une certaine sécurité, car j'ai déjà vu des choses auparavant. Nous ne connaissons pas la réponse ou le résultat avant d'avoir commencé le voyage. Tout ce que nous pouvons faire, c'est [...] les soutenir dans ce processus et, en fin de compte, comprendre les limites qu'ils peuvent avoir ou la capacité d'éliminer ces limites, et les aider à être prêts pour le retour.

08 Quel est ton meilleur souvenir de travail avec les athlètes Red Bull ?

C'est difficile, car il y en a tellement. Je pense que je vais m'éloigner des résultats individuels. J'apprécie vraiment que la marque ait évolué dans le sens d'offrir et de soutenir ces camps de performance autour des athlètes parce que [vous] apprenez à connaître les athlètes dans leur environnement.

Au fil du temps, j'ai eu l'occasion de participer à une quinzaine de camps de performance. Je pense que j'en ai fait neuf sur la neige, j'ai fait du BMX, j'ai fait des camps d'endurance, j'ai fait de l'acrobatie et du vélo de montagne.

Le nombre de fois où j'ai vu des athlètes avoir l'occasion de s'avancer et de s'élever, je pourrais citer un tas de noms et un tas de résultats et un tas de podiums ou de performances réussies. Je peux résumer cela à chaque fois que j'ai été impliqué dans ce processus de soutien. Je ne suis pas propriétaire de leur performance, leur performance est leur performance, mais j'ai un rôle à jouer en les soutenant et en essayant de créer une opportunité pour leur donner cette chance.

Lorsque vous les voyez s'élever et réussir, et même s'ils ont des défis à relever ce jour-là, vous avez fait partie de ce processus. De manière détournée, je ne veux pas vraiment nommer un athlète en particulier parce que je pense que cela nuit aux autres athlètes que vous avez côtoyés. Je les apprécie tous.

Jackson a dit que la meilleure chose est « d'avoir accès à Damien ». Cela est-il gratifiant de savoir que ces athlètes apprécient ton soutien ?

C'est énorme. C'est justement ça. Tu ne travailles pas avec ce champion du monde, ou ce joueur qui marque des points, ou cette position, c'est que tu travailles avec Jackson. En fin de compte, tu es là, tu es un lien et tu apportes ton expertise. Tu fournis un service en cas de besoin et, avec un peu de chance, je suis en mesure de leur apporter ce service.

En fin de compte, c'est cette relation individuelle qui compte. Je pense que ce que j'apprécie le plus de la marque et de l'engagement, ce sont ces liens avec ces personnes géniales qui font des choses géniales.

Je me sens tellement chanceuse d'être invitée et de participer à cela, et je me sens chanceuse de la variété des expériences et des personnes que j'ai rencontrés tout au long de mon parcours. C'est fantastique, c'est amusant et ça me permet de rester jeune et engagé.

Jackson Goldstone © Mason Mashon

