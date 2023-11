Apprends à connaître le skateur canadien Ryan Decenzo

Le skateur canadien Ryan Decenzo a performé dans de nombreuses rues et parcs en inspirant d'innombrables skateurs tout au long d'une carrière qui s'étend maintenant sur plus d'une décennie. Il a non seulement marqué son nom dans l’univers du street skate, mais il est également reconnu pour avoir transposé ses compétences à l'écran.

Mais qu'il soit à la recherche du prochain podium ou en train de filmer sa prochaine vidéo virale, Ryan Decenzo a fait tourner ses roues depuis qu'il est devenu professionnel en 2010. Il a acquis la réputation d'être incroyablement constant et innovateur sur la scène mondiale du skateboard et ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt.

01 Les débuts en Colombie-Britannique

L'Ouest canadien est synonyme de paysages magnifiques, de sommets enneigés et d'aventures. Il n'est donc pas surprenant que le fait d'avoir grandi dans le décor de la Colombie-Britannique ait contribué à influencer le parcours de Ryan Decenzo, qui est devenu un skateur professionnel.

Ryan Decenzo dans les airs © Mike Blabac/Red Bull Content Pool

Né à Vancouver, Ryan est tombé amoureux de la planche à roulettes dès son plus jeune âge et il avait l'environnement parfait pour l'aider à se motiver et à continuer à développer ses compétences. Les rails, escaliers et drops urbains uniques, combinés à plusieurs skateparks disséminés dans la province, lui ont donné l'occasion d'expérimenter.

Au cours des premières années de sa vie, Ryan a été profondément inspiré par la scène du skate qui se déroulait autour de lui. Il passait des heures à regarder des skaters professionnels comme Rick McCrank et Mike Hastie déchirer le Ladner Skatepark. Il savait qu'il devait travailler, et c'est ce qu'il a fait. Ryan a continué à s'entraîner et à perfectionner ses compétences.

Regarde Ryan faire une tournée nostalgique de ses anciens lieux de prédilection à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Il s'arrête notamment au skatepark pour lequel il a collecté des fonds lorsqu'il était enfant et dans certains des parcs emblématiques de la ville :

11 minutes Ryan Decenzo We head to Vancouver, BC, Canada, to spend a day with Ryan Decenzo on his home turf.

À bien des égards, il considérait le monde comme son skatepark et explorait différents spots de skate, perfectionnait ses techniques dans les rues irrégulières du centre-ville de Vancouver et développait un style et un métier qui le distinguaient de ceux qui l'entouraient.

Les bases étaient posées pour ce qui allait suivre, il ne restait plus qu'à Ryan de transformer ses rêves en réalité. Et c'est ce qu'il a fait.

02 Mettre le monde en alerte

Dans le monde du skateboard, il y a de grandes compétitions qui peuvent te faire connaître. Il y a un certain niveau de prestige qui vient avec le fait de se tenir sur le haut du podium quand tout est dit et fait. L'une de ces compétitions est le Tampa AM .

Le Tampa AM a lieu chaque année au Skatepark de Tampa en Floride, mais il ne s'agit pas d'une simple compétition de skate. C'est un véritable terrain d'essai où les meilleurs skateurs du monde mettent tout en jeu pour montrer ce qu'ils ont dans l'espoir d'attirer l'attention des gros noms de l'industrie - c'est le concours de skate amateur le plus prestigieux au monde.

Le skateboard est l'ultime liberté Ryan Decenzo

La victoire de Ryan Decenzo a marqué un tournant dans sa carrière, car elle l'a propulsé dans les rangs des professionnels. Il a présenté un spectacle qui a démontré à quel point il était doué, son style unique et sa constance. Il a rapidement gagné le cœur des fans, des juges et des commanditaires.

D'innombrables jeunes skaters du monde entier rêvent de devenir professionnels, de pouvoir vivre leur passion et de l'exposer au monde entier. Gagner le Tampa AM est la première étape pour y parvenir et pour Ryan Decenzo, cela a servi de tremplin vers le respect et la grandeur.

Ryan Decenzo en blunt slide au Red Bull Drop In Tour à Miami, Floride © Chaz Miley / Red Bull Content Pool

La victoire a permis aux leaders de l'industrie de se faire remarquer et les contrats de commandites ont commencé à arriver, ce qui a permis à Ryan de vivre sa passion et de se concentrer à plein temps sur le skateboard. Mais cela n'a pas été facile. Le passage du statut d'amateur à celui de professionnel comporte son lot de défis, mais il témoigne aussi du travail acharné, du dévouement et de la poursuite incessante de son rêve.

03 Gagner sa place sur la scène professionnelle

Les portes se sont ouvertes pour Ryan après sa victoire à Tampa AM. Elle l'a catapulté sur la scène professionnelle où il a rapidement commencé à faire tourner les têtes. Il a fait la couverture du magazine Thrasher en 2010 et a immédiatement commencé à enchaîner les récompenses dans différentes compétitions.

Aux X Games de 2011, Ryan a remporté une médaille d'or en Game of Skate, une médaille d'argent en Real Street, et a terminé à la 5e place de la compétition Street. La même année, il a terminé à la première place du classement général du Dew Tour .

Ryan Decenzo au Red Bull Drop In Tour à Osaka, Japon © Anthony Acosta / Red Bull Content Pool

Maintenant pleinement intégré et établi dans les rangs professionnels, Ryan a fait profiter le monde entier de ses compétences, de Shanghai à San Francisco, de Los Angeles à Copenhague, de Long Beach à Santiago et presque partout entre les deux. Son CV continue de s'étoffer et comprend maintenant 20 participations aux X Games , dont deux médailles de bronze et quatre médailles d'or.

Voici un bref aperçu de quelques-unes des réalisations professionnelles les plus remarquables de Ryan à ce jour :

1re place - Tampa AM (2010)

1re place - Classement général du Dew Tour (2011)

1re place - X Games Game of Skate (2011)

2e place - X Games Real Street (2011)

5e place - X Games Street (2011)

3e place - Dew Tour Street Finals San Francisco (2013)

3e place - Dew Tour Streetstyle Los Angeles (2015)

1re place - X Games Mens Street Finals (2016)

3e place - Skate Ark Japan Finals (2017)

3e place - Tampa Pro Finals (2018)

2e place - finales des Canadian Nationals Mens Street (2020)

2e place - Des Moines Streetstyle Open Mens Finals (2021)

2e place - Street League Chicago Mens Finals (2023)

3e place - Finale masculine de Street des X Games (2023)

4e place - Finale masculine des Jeux panaméricains (2023)

04 Un génie créatif sur une planche et dans un film

Faire des vagues sur la scène du skate professionnel a également apporté quelques nouvelles opportunités cinématographiques. Ryan a joué dans plusieurs films de skate, comme My Way de Thrasher, Hallelujah de Transworld , plusieurs parties de différents films de Darkstar Skateboard, et a même sorti sa propre vidéo de 6 minutes appelée Sender Bender .

Regarde l'une des vidéos les plus récentes de Ryan où il tente de sauter un ruisseau tout en étant entouré de montagnes enneigées :

4 minutes Quand Ryan Decenzo s'attaque aux montagnes canadiennes Un skate, les montagnes de Whistler, des planches de bois : voici les ingrédients qu'il faut à Ryan Decenzo pour son nouveau projet.

05 Que réserve l'avenir à Ryan Decenzo ?

Même après plus d'une décennie en tant que professionnel, Ryan Decenzo ne montre aucun signe de ralentissement. Il a toujours la même passion pour le patinage que lorsqu'il était enfant et l'enthousiasme dont il fait preuve est contagieux, inspirant une jeune génération à suivre ses traces.

Il a récemment participé à une compétition à Santiago, au Chili, et vise maintenant la plus grande scène sportive du monde, l'été prochain, à Paris, en France. Télécharge l' application Red Bull TV gratuite et découvre toute l'action de Ryan Decenzo sur le skate.