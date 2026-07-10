Assassin's Creed Black Flag Resynced : 10 astuces pour les débutants

Assassin's Creed Black Flag Resynced est le remake que les fans réclamaient depuis longtemps. Reprenant l'aventure de pirates iconique de 2013, cette version Resynced lui donne un tout nouveau lustre, y ajoute une multitude de contenu inédit et fait passer l'expérience de jeu sur le moteur Anvil pour un rendu plus moderne. Voici les meilleurs trucs et mécaniques à maîtriser tout au long de ton aventure.

01 La discrétion et la parade sont tes meilleures alliées

La discrétion, un outil super efficace © Ubisoft

En tant qu'Assassin et pirate à la fois, Edward Kenway est à son meilleur quand les ennemis ignorent complètement sa présence. Bien que le combat ouvert soit une option, privilégier la discrétion rend les affrontements beaucoup plus faciles à gérer. Les buissons, les bottes de foin et les toits offrent une excellente couverture pour te faufiler dans les zones interdites. Siffler permet d’éloigner les gardes de leurs itinéraires de patrouille, ce qui te permet de les éliminer discrètement avant qu’ils n’alertent qui que ce soit à proximité.

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Quand le combat devient inévitable, surveille l'éclat bleu qui précède le coup d'un ennemi. En parant à ce moment-là avec LB/L1, tu rends l’ennemi vulnérable à une contre-attaque ou à une élimination instantanée.

02 Garde toujours des remèdes en réserve pour les urgences

Les joueurs qui préfèrent le combat direct devraient toujours avoir une réserve complète de remèdes. Ils peuvent être utilisés en tout temps pour restaurer la santé et t'offrir un peu de répit lors des affrontements prolongés.

Les ennemis attaquent souvent en groupe une fois qu'Edward a été repéré, ce qui peut rapidement te faire sentir dépassé une fois le combat entamé. Garder des remèdes disponibles peut te sortir du pétrin, t'évitant ainsi les conséquences du système de points de contrôle plutôt avare de Black Flag Resynced.

03 La Vision d'Aigle t'aide à repérer tous les ennemis

Pense à inspecter la zone avec la Vision d'Aigle avant de t'y aventurer © Ubisoft

La Vision d’Aigle est un élément incontournable de la série Assassin’s Creed depuis le début, mais il est facile de l'oublier durant les premières heures de jeu.

Activer la Vision d'Aigle met en évidence les ennemis en rouge, les objets d'intérêt en jaune et les objectifs en vert, ce qui facilite grandement l'évaluation d'une zone avant d'y entrer.

Les ennemis peuvent aussi être marqués à l'aide de la gâchette de visée (RT/R2) en Vision d'Aigle, ce qui permet de suivre leurs déplacements même après avoir quitté ce mode. C'est l'un des outils les plus utiles pour nettoyer des camps ennemis sans se faire repérer.

04 Améliore régulièrement ton navire pour dominer les eaux

Le Jackdaw est bien plus qu'un simple moyen de te déplacer d'une quête à l'autre. Les batailles navales, les assauts de forts, les expéditions de harponnage et la gestion de la flotte reposent tous sur un navire bien équipé.

Entre deux îles des Bahamas, on oublie facilement d’améliorer son bateau, mais ça devrait être une priorité dès que tu as assez de ressources. L’espace de stockage est particulièrement important, car il te permet de transporter plus de munitions pour ton arsenal d’armes.

Prends soin du Jackdaw, et il prendra soin de toi © Ubisoft

Des améliorations régulières à ton navire rendent les affrontements navals plus difficiles beaucoup plus gérables, tout en débloquant l'accès à d'autres activités comme la plongée en eaux profondes et le harponnage de créatures encore plus imposantes.

Débloquer d'autres améliorations pour ton navire nécessitera d'améliorer le maître de port de Great Inagua; pense donc à investir régulièrement là-dedans aussi.

05 De meilleures armes t’aident à tenir tête à des ennemis plus coriaces

Bien que Black Flag Resynced propose une expérience RPG plus épurée que les Assassin's Creed plus récents, améliorer les armes d'Edward te procure tout de même un avantage notable.

Des armes améliorées réduisent la difficulté des affrontements plus tardifs et permettent d'expédier plus rapidement les groupes d'ennemis plus nombreux. Il est facile de les négliger, puisqu'il y a beaucoup moins d'armes améliorées à acheter, mais ça ne les rend pas moins avantageuses à long terme.

Ça aide à alléger le défi des combats à mesure que tu progresses dans le jeu, particulièrement face à de nouveaux types d'ennemis améliorés comme les tromblons et les élites aux grenades.

06 Capture les navires au lieu de les détruire

Après avoir remporté une bataille navale, plusieurs choix s'offrent à toi : détruire le navire, l'utiliser pour réparer le Jackdaw, ou l'ajouter à ta flotte.

Capturer des vaisseaux ennemis offre généralement la meilleure récompense à long terme. Ça rapporte plus de ressources que simplement couler un navire, en plus d'agrandir la flotte du joueur. Ces navires peuvent ensuite être utilisés dans des missions de gestion de flotte qui génèrent des revenus et des matériaux supplémentaires sans que tu aies à y participer directement.

07 Chasse des animaux pour obtenir des matériaux d’amélioration précieux

C'est payant de chasser dans ce jeu © Ubisoft

La faune, autant sur terre que dans des zones d'expédition de harponnage spécifiques en mer, peut être chassée pour t'aider dans ton aventure.

Les peaux d'animaux et autres matériaux servent à améliorer la santé d'Edward, sa capacité de munitions et son équipement. Bien que la plupart de ces ressources puissent éventuellement être achetées en magasin, elles coûtent généralement cher, et cet argent est mieux dépensé pour améliorer ton navire ou ton autre équipement.

08 Complète des contrats pour de l'argent facile

Après avoir atteint le Manoir de Great Inagua, tu débloqueras la possibilité de compléter des contrats d'assassinat et des contrats navals partout sur la carte. Les contrats d'assassinat te demandent d'éliminer une cible sur terre, tandis que les contrats navals amènent l'action en haute mer.

Bien que complètement optionnels, les deux offrent une source d'argent fiable et, dans le cas de certains contrats navals, des matériaux d'amélioration utiles pour ton navire. Avant d'accepter un contrat naval, ça vaut la peine de vérifier son niveau de difficulté recommandé. Les missions de niveau supérieur peuvent inclure des navires de type Man-o'-War capables de submerger un Jackdaw sous-équipé.

09 Explore les petites îles

Un peu d'exploration peut rapporter beaucoup © Ubisoft

Il est facile de développer une vision tunnel et de foncer tout droit à travers la trame principale, en ne visitant que les grandes îles et les lieux principaux en chemin. Même si rien ne t’empêche de faire ça, certains des meilleurs équipements ne se trouvent que sur de petites îles cachées, loin des sentiers battus.

Ça peut inclure des coffres cachés, les Stèles mayas nécessaires pour débloquer l'Armure maya spéciale, des Fragments d'Animus et de rares matériaux d'artisanat nécessaires pour améliorer complètement ton équipement.

Prendre le temps d'explorer entre les missions de l'histoire aide non seulement à éviter que le jeu ne devienne répétitif, mais ça permet souvent d'obtenir des améliorations qui prendraient autrement bien plus de temps à débloquer.

10 Garde les batailles navales légendaires pour quand le Jackdaw sera prêt

Les quatre navires légendaires d'Assassin's Creed Black Flag Resynced représentent les défis les plus corsés du jeu, et chacun patrouille un coin différent de la carte.

Ils disposent d’un barrage meurtrier de canons puissants et d’autres armes à leur disposition, combiné à d'énormes barres de vie qui nécessitent une puissance de feu considérable pour être vaincues. Il est fortement recommandé d'améliorer complètement le Jackdaw avant de t'y attaquer, sinon ton précieux navire risque d’être très vite réduit à un tas d’éclats et de débris.

À propos de l’auteur Qui est Chris Jecks ? Chris couvre l’actualité des jeux vidéo depuis plus de 10 ans pour diverses marques, notamment PCGamesN, GameRant, Destructoid et Twinfinite. Il a rédigé des milliers de guides et de critiques au cours de cette période, et c’est un expert en RPG d’action, en jeux de tir et en jeux de course. Il a aussi un faible pour les bons jeux indés, qu’il a largement couverts tout au long de sa carrière