Phil Wizard révèle son approche ultra-disciplinée au breaking

Tout a commencé dans les rues de Vancouver, sa ville natale, en 2009, lorsque Philip Kim (le vrai nom de Wizard), alors âgé de 12 ans, a vu le groupe de hip-hop local Now or Never exécuter ses mouvements. L'un d'entre eux est devenu son premier professeur de break. "Au début, il était vital pour moi d'avoir ma propre équipe et mes propres mentors", se souvient-il. Son propre nom de b-boy vient de la première équipe qu'il a rejointe : The Wizards.

