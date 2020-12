Seb Toots nous parle de progression et de l’importance des «backyard parks»

Que tu apprennes à faire du vélo, à jouer de la guitare, à danser le Nae Nae ou bien à être consistant dans tes «switch back tail» sur un «down-flat-down», la pratique est la clé du succès.

Comme toutes les actions quotidiennes, tout calibre de trucs en snowboards requiert une séquence complexe de contractions et relâchements de différents muscles. Une fois que ces séquences ont été pratiquées et répétées durant plusieurs années, elles deviennent ancrées dans nos mémoires musculaires, faisant ainsi partie de nos compétences. Avec de la pratique en continue, même les manœuvres les plus difficiles deviennent naturelles, et peuvent être effectuées automatiquement sans même avoir à y penser.

Alors si la répétition est la clé du succès, comment on fait pour maximiser notre temps sur une planche? C’est facile, «hike une rail»!

Selon le médaillé d’or Olympique Sebastien Toutant, «hiker une rail» chaque fois que tu monte sur ta planche est la meilleure manière de progresser — que ce soit à ta montagne locale, ou encore mieux, dans ta cour arrière.

«Quand tu hikes un feature, tu gardes tes muscles de jambes chauds et relaxes, et tu penses constamment à réussir le truc», raconte Toutant. «Si tu fais des laps de chaises, tu vas peut-être faire la «rail» toutes les 30 minutes, mais quand tu hikes, tu peux faire 30 laps par heure. C’est la recette parfaite pour la progression».

Pas de pression. Pas de ligne d’attente. Pas de problème.

À ses débuts, Toutant et ses amis commençaient leur saison de snow en début octobre sur un «backyard setup». Ils allaient chercher la neige à l’aréna locale, se construisaient une rampe de départ et se pratiquaient sur un «feature» jusqu’à tard le soir. Parfois c’était une vieille rampe en métal, une «flat bar», et parfois un tube ondulé, communément appelé un «ruffle».

«Peu importe ce que c’était, ça m’aidait vraiment pour les rails», explique Toutant. «En grandissant, j’ai toujours été meilleur en jumps, mais ces sessions m’ont aidé à amener mon niveau de rail à la hauteur».

De plus, «hiker une rail» fait ressortir le meilleur dans chaque snowboarder. Ils se poussent et s’inspirent entre eux dans un environnement plus intime, encourageant la confiance et la créativité. C’est vraiment quelque chose de beau.

Avec de l’inspiration de Toutant, on a compilé une liste des «features DIY» les plus accessibles et amusants pour la progression. Voici quelques-uns de nos favoris, mais les plus grosses pentes permettent de faire des «hips», des sauts et des «rail lines». Il n’y a pas de limites.

Les Tubes en PVC

Selon Toutan, un long PVC bleu est considéré comme une nécessité dans un «backyard setup». Ces tubes sont faciles à installer et ont besoin de peu de support. Ça glisse parfaitement et c’est super durable. Un tube d'environ 12 pieds donne assez d’espace pour un éventail de trucs. De débutant à professionnel, tous les riders aimeront une session sur un PVC.

Les «ruffles»

Ces tubes ondulés sont parfaits pour les riders un peu plus avancés. Similaires aux PVC, ils peuvent être laissés directement au sol ou bien surélevés. La grande différence est la surface; ondulée contrairement à la surface lisse du PVC. Ça ajoute un élément de risque, parce qu’on peut accrocher un «edge», entraînant automatiquement une bonne chute.

Échafaudage

Pas de vitesse naturelle? Pas de problème. D’une petite rampe de départ dans ta cour à un énorme big air, un échafaud est la clé pour créer de la vitesse. Une seule unité d’échafaudage jumelée à une rampe de bois, c’est suffisant pour créer un parc à neige dans n’importe quelle cour.

Seb Toots fait un grand saut sur l'échafaudage à Air and Style 2016 © Sebastian Marko

Les «flat boxes» et les tables à pique-nique