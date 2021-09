Quand des breakers se rassemblent pour danser, ils forment un cercle qu'on appelle un cypher . Puis viennent alors des call-out battles, pendant lesquels un danseur intime à un rival de faire étalage de ses skills au centre du cercle. Le tout se fait sans juges, sans nombre de rounds défini, et sans limite de temps. Seule la réputation des breakers est en jeu.

Que vous pratiquiez le break ou que vous en soyez simplement fan, découvrez donc cinq des meilleurs battles en call-out de l'histoire :

1. Born vs Casper

Le B-boy coréen Born , du Rivers Crew, et le canado-américain Casper , membre des Boogie Brats, sont mondialement réputés pour leur purisme, leur sens du rythme et leurs jeux de jambes assassins. Quand les deux hommes au style similaire se sont donc rencontrés lors d'un jam en Corée il y a quelques années, et que Casper a soudainement défié Born après l'avoir vu se payer un top-rock sur un track de funk, tout le monde dans la salle est immédiatement devenu fou. Un cypher s'est rapidement formé autour de ce duel rugueux et plein de panache. Pour info : sur la vidéo, Born est celui qui porte sa casquette vissée jusque sur les sourcils. L'autre, en t-shirt rouge, est évidemment Casper.

2. Ata vs Lamine

Nous sommes en 2006, à une session de break au Circle Kings en Suisse, et les cyphers qui se multipliaient jusqu'ici dans la salle viennent de se briser pour mieux se regrouper en un seul et même cercle. Au centre ? le finlandais Ata , du Ghost Crew , et le français Lamine , un vétéran des Vagabonds défié par son jeune homologue. Escorté par deux membres de son crew, Freeze et Flaco , Ata va enquiller les rounds avec Lamine le temps d'un battle légendaire devant une foule toujours plus grande.

3. Pitbull vs Floor Phantom

Il y a quelques années, après le premier jour d'une session de freestyle, les b-boys Pitbull (aka Tim The Pit, du Massive Monkey's Crew) et Floor Phantom (des Mighty Zulu Kings) se sont lancés dans un battle pour régler un différend directement sur le béton et en laissant leurs jeux de jambes parler. Un duel bref, mais intense.

4. Tsunami All Stars crew vs Rivers crew

Retour rapide sur le R16 de 2008 en Corée. Alors que tous les breakers sont postés autour d'une scène extérieure, un membre des Tsunami All Stars (probablement Pelezinho ) se pointe, jette quelques moves et achève sa démo en pointant du doigt un des B-Boys du Rivers Crew . Le DJ, comme s'il avait senti le coup venir, change de track. Le cypher se forme alors immédiatement avec le crew coréen d'un côté, et les brésiliens de l'autre. Le duel se poursuivra jusqu'à ce qu'une femme armée d'un mégaphone ne fasse place nette.

5. Intact vs Lussy Sky

On ne sait pas vraiment ce qui a déclenché cette battle entre les B-Boys ukrainiens Intact et Lussy Sky , membres respectifs du RuffNeck Attack crew et de la team Navi , mais les deux breakers avaient visiblement décidé d'en découdre sur le béton de ce qui semble être les loges d'une salle. Autour deux : des gens avec sacs et manteaux, prêts à rentrer à la maison après une hypothétique session d'entrainement, mais incapables - pour la plupart - de quitter la battle des yeux.

Le duel est intense, et après quelques rounds, Intact tend la main à Lussy Sky pour mettre fin au call-out. Seulement, le breaker torse nu n'accepte pas la proposition et les deux hommes repartent au feu. Une poignée de rounds supplémentaires plus tard, Intact propose de nouveau un armistice. Mais cette fois ci, Lussy l'accepte, et les spectateurs applaudissent ces deux cadors de la discipline.

Si des battles en call-out surgissent tout le temps et partout, sur les planches d'une scène comme sur le béton d'une ville, seul un petit nombre parvient à entrer dans l'histoire.

Quelquefois, la seule bande-son qui accompagne les breakers est celle de leurs baskets frappant le sol. Peu importe, le but est de mettre sa technique à l'épreuve, de briller sur commande et de triompher, mais aussi de ne jamais abandonner. Et ce quel que soit le niveau de fatigue après une journée de danse . En matière de break , c'est la loi !

