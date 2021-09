Red Bull BC One Cypher Canada Terms & Conditions

CETTE COMPÉTITION EST OUVERTE AUX RÉSIDENTS DU CANADA SEULEMENT

PÉRIODE DE SOUMISSION DES CANDIDATURES :

La période de soumission des candidatures (« période de soumission des candidatures ») pour le Red Bull BC One Cypher Canada (la « compétition ») débute le 1er septembre 2021 à 00 h 00 (heure de l'Est), (« HE ») et se termine le 14 septembre 2021 à 23 h 59, 59 sec.,HE.

ADMISSIBILITÉ :

La compétition est ouverte aux résidents du Canada qui : (i) ont atteint l’âge légal de majorité dans leur province/territoire de résidence au moment de la participation; ou (ii) ont entre seize (16) ans et l’âge légal de majorité dans leur province/territoire de résidence (chacun, un « mineur »), sous réserve que le parent ou le tuteur légal dudit mineur ait consenti à sa participation au concours et ait accepté et convenu d’être juridiquement lié par le présent règlement officiel et les présentes règles (le « règlement ») au nom du mineur. Les employés, représentants ou agents (et les personnes avec lesquelles celles-ci vivent, qu’elles soient de la même famille ou non) de Red Bull Canada, Ltd. (Le « commanditaire »), ses entités associées et affiliées, fournisseurs de prix, agences de publicité/promotion et toute autre personne ou entité participant au développement, à la production, à la mise en place, à l'administration ou au déroulement de la compétition (collectivement les « parties à la compétition ») ne sont pas admissibles à participer.

REMARQUE CONCERNANT LES MINEURS : Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, sur la base d'une vérification aléatoire, de contacter le parent/tuteur légal d’un mineur afin de vérifier ce qui suit : (i) le consentement à être lié juridiquement par le présent règlement au nom du mineur; (ii) le consentement à la participation du mineur à cette compétition; et/ou (iii) le consentement à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de renseignements personnels du mineur. Le défaut du parent/tuteur légal du mineur de répondre à une telle vérification à l'entière satisfaction du commanditaire dans les délais précisés par le commanditaire pourrait, à la seule et absolue discrétion du commanditaire, entraîner la disqualification du mineur.

ACCEPTATION D'ÊTRE LIÉ JURIDIQUEMENT PAR CE RÈGLEMENT :

En participant à cette compétition, vous (et votre parent ou tuteur légal en votre nom, si vous êtes un mineur) confirmez avoir lu ce règlement officiel et acceptez d'être lié juridiquement par le présent règlement officiel et les présentes règles (le « règlement »).

CONCURRENTS ET CATÉGORIES :

Aux fins de cette compétition, une personne éligible (un « concurrent ») doit sélectionner une (1) des catégories suivantes (chacune, une « catégorie ») : (i) femme (ou s’identifiant comme femme) (« catégorie femme »); ou (ii) homme (ou s’identifiant comme homme) (« catégorie homme »). Un concurrent qui ne s'identifie à aucun genre en particulier peut choisir de participer dans l’une ou l’autre des catégories.

AUCUN ENGAGEMENT D'INSTAGRAM :

Cette compétition n'est d'aucune façon commanditée, endossée ou administrée par Instagram ou liée à cette plateforme (la « plateforme de média social »). La plateforme de média social est par les présentes complètement exonérée de toute responsabilité par chaque participant (et ses parents/tuteur légal pour un mineur) à cette compétition. L'ensemble des questions, des commentaires ou des plaintes concernant la compétition doivent être envoyés au commanditaire et non pas à la plateforme de média social. Vous pouvez utiliser seulement un (1) compte Instagram pour participer à cette compétition. Pour être admissible à participer, votre compte Instagram doit être public et non privé.

COMMENT SOUMETTRE SA CANDIDATURE :

AUCUN ACHAT REQUIS. LE FAIT DE FAIRE UN ACHAT N'AUGMENTERA ET N'INFLUENCERA PAS DE TOUTE AUTRE FAÇON VOS CHANCES DE GAGNER CETTE COMPÉTITION.

Pour soumettre votre candidature (« candidature »), vous devez : (i) publier une vidéo d’audition [d’une longueur inférieure à soixante (60) secondes] décrivant vos capacités en termes de breakdance; (ii) identifier @RedBullCanada; et (iii) inclure #RedBullBCOneCA21 (les « exigences relatives à la candidature »).

Pour être éligible, tout contenu et documents associés à votre candidature (collectivement, vos « documents de candidature ») doivent : (i) être soumis et reçus conformément au présent Règlement lors de la Période de candidature; (ii) répondre à toutes les exigences relatives à la candidature; (iii) être conformes au présent Règlement, y compris, mais sans s'y limiter, aux exigences particulières relatives à la soumission indiquées à la Règle 9 ci-dessous; et (iv) être conformes aux modalités, règlements, politiques et lignes directrices applicables de la plateforme sociale (les « règles de la plateforme sociale ») (comme il est déterminé par le commanditaire, à sa seule et entière discrétion).

LIMITE ET CONDITIONS CONCERNANT LES CANDIDATURES :

Il y a une limite d'une (1) candidature par personne. Si le commanditaire découvre (à l'aide de preuves ou de tout autre renseignement mis à la disposition du commanditaire ou autrement découvert par celui-ci) qu'une personne a tenté d'utiliser plusieurs noms, plusieurs identités, plusieurs comptes Instagram et/ou tout système ou programme automatisé, macro, script, robotique ou autre qui ne respecte par l'interprétation du commanditaire de la lettre et l'esprit du présent règlement pour s'inscrire ou autrement participer à la présente compétition ou l'entraver de toute autre façon; il/elle sera alors disqualifié/e de la compétition à la seule et entière discrétion du commanditaire. Les parties à la compétition, Instagram LLC., et chacun de leur agent, employé, directeur, successeur et ayant droit respectif (collectivement, les « parties exonérées ») ne sont pas responsables, et n'acceptent aucune obligation de quelque nature que ce soit en lien avec toute candidature ou document de candidature en retard, perdu, mal dirigé, retardé, incomplet ou incompatible (l'ensemble de ceux-ci étant nul). Une candidature peut être rejetée si, à la seule et absolue discrétion du commanditaire : (i) la candidature (y compris, mais sans s'y limiter, tout document de candidature connexe) n'est pas soumise et reçue conformément au présent règlement; et/ou (ii) les documents de candidature accompagnant la candidature ne sont pas conformes au présent règlement (y compris, mais sans s'y limiter, les Exigences relatives à la soumission particulières indiquées à la règle 9 ci-dessous) et/ou aux règles applicables de la plateforme sociale (tout cela selon le jugement du commanditaire, à sa seule et absolue discrétion).

VÉRIFICATION :

L'ensemble des candidatures, des documents de candidature et des participants peut faire l'objet d'une vérification en tout temps, pour quelque raison que ce soit. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, d'exiger une preuve d'identité et/ou d'admissibilité (dans une forme acceptable pour le commanditaire – y compris, mais sans s'y limiter, une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement) : (i) dans le but de vérifier l'admissibilité d'une personne à participer à la présente compétition; (ii) dans le but de vérifier l'admissibilité et/ou la légitimité d'une candidature, des documents de candidature et/ou des autres renseignements soumis (ou prétendument soumis) aux fins de la présente compétition; et/ou (iii) pour toute autre raison jugée nécessaire par le commanditaire, à sa seule et absolue discrétion, pour administrer la présente compétition conformément à l'interprétation par le commanditaire de la lettre et de l'esprit du présent règlement. Le défaut de fournir une telle preuve à l'entière satisfaction du commanditaire dans les délais indiqués par le commanditaire pourrait entraîner la disqualification à la seule et entière discrétion du commanditaire. Le seul déterminant du temps aux fins de la présente compétition sera le ou les dispositifs de comptabilisation du temps du commanditaire.

EXIGENCES RELATIVES À LA SOUMISSION :

EN SOUMETTANT UNE CANDIDATURE, VOUS (ET VOTRE PARENT OU TUTEUR LÉGAL EN VOTRE NOM SI VOUS ÊTES UN MINEUR) ACCEPTEZ QUE LA CANDIDATURE (ET CHAQUE ÉLÉMENT INDIVIDUEL DE CELLE-CI – Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOCUMENTS DE CANDIDATURE) EST CONFORME À L'ENSEMBLE DES CONDITIONS ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT. LES PARTIES EXONÉRÉES N'ASSUMERONT AUCUNE RESPONSABILITÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT : (I) L'UTILISATION DE VOTRE CANDIDATURE (OU DE TOUT ÉLÉMENT DE CELLE-CI – Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOCUMENTS DE CANDIDATURE); (II) LA PARTICIPATION À TOUTE ACTIVITÉ LIÉE À LA COMPÉTITION; (III) L'UTILISATION, LA COLLECTE, LE STOCKAGE ET LA DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT PERSONNEL; ET/OU (IV) SI VOUS ÊTES DÉCLARÉ LE GAGNANT, CONCERNANT LE PRIX (Y COMPRIS TOUTE UTILISATION OU MAUVAISE UTILISATION DE CE PRIX). VOUS (ET VOTRE PARENT OU TUTEUR LÉGAL EN VOTRE NOM SI VOUS ÊTES MINEUR) DEVREZ EXONÉRER LES PARTIES EXONÉRÉES AU CAS OÙ IL EST DÉCOUVERT QUE VOUS N'AVEZ PAS RESPECTÉ OU QUE VOUS NE VOUS ÊTES PAS ENTIÈREMENT CONFORMÉ À L'ENSEMBLE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET OU DES RÈGLES DE LA PLATEFORME SOCIALE (LE CAS ÉCHÉANT). CETTE EXONÉRATION ET CETTE INDEMNISATION SE POURSUIVRONT APRÈS LA FIN DE LA COMPÉTITION ET/OU APRÈS L'ATTRIBUTION DE QUELQUE PRIX QUE CE SOIT.

En participant à la compétition, chaque participant (et son parent ou son tuteur légal en son nom si le participant est mineur) garantit et déclare par les présentes que tout document de candidature qu'il soumet :

est un document original lui appartenant et que le participant a obtenu tous les droits nécessaires concernant les documents de candidature aux fins de la soumission de ces documents dans le cadre de la compétition;

n'enfreint aucune loi, aucun acte législatif, aucune ordonnance, ni aucun règlement;

ne contient pas de référence ou de ressemblance à tout tiers identifiable, à moins d'avoir obtenu le consentement d'une telle personne et de son parent/tuteur légal si la personne n'a pas l'âge de la majorité dans son territoire de résidence;

ne donnera lieu à aucune réclamation que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les plaintes pour contrefaçon, atteinte à la vie privée ou violation des droits de publicité, ou n’enfreindra aucun droit et/ou intérêt de quelque tiers que ce soit; et

n'est pas diffamatoire, diffamatoire à l'égard de toute entreprise, pornographique ou obscène, et que ces documents de candidature ne contiendront pas, ne représenteront pas, n'incluront pas, n'aborderont pas ou n'impliqueront pas, sans restriction, les éléments suivants : nudité; consommation d'alcool/drogues ou tabagisme; activité sexuelle explicite ou graphique, ou insinuation à caractère sexuel; langage et/ou symbole cru, vulgaire ou offensant; caractérisations désobligeantes de tout groupe ethnique, racial, sexuel, religieux ou autre (y compris, mais sans s'y limiter, tout concurrent du commanditaire); un contenu qui endosse, cautionne et/ou aborde toute conduite ou tout comportement illégal, inapproprié ou dangereux; renseignements personnels de personnes, y compris, mais sans s'y limiter, noms, numéros de téléphone et adresses (physiques ou électroniques); messages commerciaux, comparaisons ou sollicitations pour des produits ou des services autres que les produits du commanditaire; tout produit, marque de commerce, marque et/ou logo identifiable d'un tiers, autres que ceux du commanditaire (p. ex., tout vêtement et/ou produit apparaissant dans vos documents de candidature ne doit pas contenir de logo, marque de commerce ou autre matériel de tiers visible à moins d'avoir obtenu les consentements nécessaires --- remarque : tous les produits, marques de commerce, marques et/ou logos identifiables d'un tiers pour lesquels le consentement n'a pas été obtenu par le participant doivent être brouillés de façon à les rendre méconnaissables); conduite ou autre activité qui contreviennent au présent règlement; et/ou tout autre matériel qui est considéré ou pourrait être considéré comme inapproprié, inadapté ou offensant selon le jugement du commanditaire, à sa seule et entière discrétion.

Le commanditaire et/ou son agence de promotion ou son modérateur de contenu désigné (le « réviseur ») se réserve le droit de filtrer tous les documents de candidature. Tout document de candidature que le réviseur juge, à sa seule et entière discrétion, en infraction avec les conditions générales établies dans le présent règlement, peut être disqualifié. Le réviseur se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, en tout temps et pour quelque raison que ce soit, de retirer tout document de candidature (ou toute partie de celui-ci) et/ou de demander à un participant de modifier, d'éditer et/ou de soumettre à nouveau son document de candidature (ou une partie de celui-ci) afin de s'assurer que les documents de candidature sont conformes au présent règlement, ou pour toute autre raison. Si une telle mesure est nécessaire en tout temps pendant ou après la compétition, le Commanditaire se réserve alors le droit, à son entière discrétion, de prendre toute mesure jugée nécessaire en fonction de la situation – y compris, mais sans s'y limiter, la disqualification des Documents de candidature (et par conséquent, de la candidature et/ou du participant qui y est associé) – afin de s'assurer que la compétition est menée conformément à l'interprétation du Commanditaire de la lettre et de l'esprit du présent règlement.

LICENCE :

En soumettant une candidature, chaque participant (et son parent ou son tuteur légal en son nom si le participant est mineur) : (i) sans limiter les règles de la plateforme sociale applicables, le cas échéant, accorde au commanditaire, à perpétuité, une licence non exclusive de publier, afficher, reproduire, modifier, éditer ou utiliser de toute autre façon ses documents de candidature (et chaque élément de ceux-ci), en totalité ou en partie, pour annoncer ou promouvoir la compétition ou pour toute autre raison; (ii) renonce à l'ensemble des droits moraux concernant ses documents de candidature (et chaque élément de ceux-ci) en faveur du commanditaire (et de toute personne autorisée par le commanditaire à utiliser de tels documents de candidature); et (iii) accepte d'exonérer et de dégager de toute responsabilité le commanditaire et toutes les autres parties exonérées en ce qui concerne l'ensemble des réclamations, dommages, responsabilités, coûts et dépenses découlant de l'utilisation de ses documents de candidature (ou de toute partie de ceux-ci), y compris, mais sans s'y limiter, toute réclamation fondée sur des droits de publicité, la diffamation, une atteinte à la vie privée, une infraction au droit d'auteur, une infraction à une marque de commerce ou à toute autre propriété intellectuelle connexe, ou tout autre motif de quelque nature que ce soit.

PROCESSUS DE SÉLECTION DES FINALISTES (JUGEMENT) :

Un jury (les « Juges ») nommé par le Commanditaire jugera chaque candidature admissible en fonction des critères pondérés suivants :

Critère Pondération 1. Historique de la compétition de Break Dance 2. Vidéo de candidature, 60 secondes de présentation de votre niveau de danse 3. La qualité et la fluidité des mouvements 4. L’originalité des mouvements utilisés 25 % chacun Pointage total Maximum 100 %

Le jury attribuera une note (la « note ») à chaque candidature. Les chances d'être sélectionné comme finaliste admissible (chacun, un « finaliste ») dépendent du nombre et du calibre des candidatures admissibles soumises et reçues conformément au présent règlement pour chaque catégorie.

Les participants admissibles liés aux seize (16) meilleures candidatures admissibles de la catégorie homme en fonction du Score (selon la décision des Juges, à leur seule et entière discrétion) seront chacun sélectionnés comme finalistes admissibles de la catégorie homme.

Les participants admissibles liés aux huit (8) meilleures candidatures admissibles de la catégorie femme en fonction du Score (selon la décision des Juges, à leur seule et entière discrétion) seront chacun sélectionnés comme finalistes admissibles de la catégorie femme.

En cas d'égalité dans une catégorie entre deux candidatures admissibles ou plus sur la base du score, le participant admissible associé à la candidature admissible – parmi toutes les candidatures admissibles se trouvant à égalité – ayant obtenu le score le plus élevé au critère 1 (suivi, en cas d'égalités supplémentaires, du critère 2, puis du critère 3 et enfin du critère 4) sera celui sélectionné comme finaliste admissible. En cas d'égalité exacte sur la base de tous les critères, un nouveau jury sera désigné par le commanditaire pour départager les candidats selon la procédure précédente. Il est prévu que la décision de l’évaluation soit rendue le ou autour du 15 septembre 2021 (la « date de sélection »).

PROCESSUS DE NOTIFICATION D'UN FINALISTE ADMISSIBLE :

Le commanditaire ou son représentant désigné fera au minimum trois (3) tentatives pour joindre chaque finaliste admissible par message direct sur la plateforme sociale dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivant la date de sélection. Si un finaliste admissible ne peut pas être contacté comme il est décrit ci-dessus, ou si toute notification est retournée comme non livrable; il peut alors, à la seule et entière discrétion du commanditaire, être disqualifié (et, s'il est disqualifié, il renoncera à tous ses droits en tant que finaliste et à recevoir un prix de finaliste) et le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion et si le temps le permet, de choisir un autre finaliste admissible parmi les candidatures admissibles restantes soumises et reçues dans la catégorie applicable conformément à la procédure de la règle 11 (auquel cas les dispositions précédentes de cette section s'appliqueront à un tel gagnant admissible nouvellement choisi).

PROCESSUS DE CONFIRMATION D'UN FINALISTE ADMISSIBLE :

IL N'Y A AUCUN FINALISTE À MOINS ET JUSQU'À CE QUE LE COMMANDITAIRE CONFIRME OFFICIELLEMENT QU'UNE PERSONNE EST UN FINALISTE CONFORMÉMENT AU PRÉSENT RÈGLEMENT. Avant d’être déclaré FINALISTE CONFIRMÉ, un finaliste admissible devra signer (et faire signer son parent ou son tuteur légal s'il est mineur) et renvoyer la déclaration du commanditaire dans les deux (2) jours ouvrables, lequel (entre autres choses) : (i) confirme la conformité au présent règlement; (ii) reconnaît l’acceptation du prix du finaliste applicable (conformément à l’attribution); (iii) exonère le commandita rie et les parties exonérées de l'ensemble des responsabilités en lien avec cette compétition, sa participation à celui-ci et/ou l'attribution et l'utilisation ou la mauvaise utilisation du prix du finaliste ou de toute partie de celui-ci (y compris mais sans s’y limiter tout voyage lié à celui-ci); (iv) accepte d'indemniser le commanditaire et toutes les autres parties exonérées contre l'ensemble des réclamations, dommages, responsabilités, coûts et dépenses découlant de l'utilisation de ses documents de candidature ou d'une partie de ceux-ci; et (v) consent à la publication, reproduction et/ou autre utilisation de son nom, de sa ville, sa province, son territoire de résidence, de sa voix, de ses déclarations au sujet de la compétition et/ou de sa photo ou de son image sans autre avis ou dédommagement, dans toute publicité ou annonce réalisée par le commanditaire ou en son nom, peu importe la façon, y compris par impression, diffusion ou Internet.

Si un finaliste admissible : (a) ne renvoie pas correctement les documents dans le délai imparti par le commanditaire; (b) ne peut pas accepter (ou ne souhaite pas accepter) le prix du finaliste (tel qu'attribué) pour quelque raison que ce soit; et/ou (c) est jugé en infraction au présent règlement (tout cela déterminé par le commanditaire à sa seule et absolue discrétion); il sera alors disqualifié (et renoncera à tous ses droits à être finaliste et à recevoir un prix de finaliste) et le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion et si le temps le permet, de choisir un autre finaliste parmi les candidatures admissibles restantes soumises et reçues dans la catégorie applicable conformément à la règle 11 (auquel cas les dispositions précédentes de cette section s'appliqueront à un tel gagnant admissible nouvellement choisi).

PRIX DES FINALISTES :

Il y aura un total de vingt-quatre (24) prix de finaliste (chacun, un « prix de finaliste » et collectivement, les « prix de finaliste ») à gagner dans cette compétition. Il y aura : (i) seize (16) prix de finaliste remis dans la catégorie homme, et (ii) huit (8) prix de finaliste dans la catégorie femme. Si un nombre inférieur de finalistes confirmés sont nommés dans une catégorie, il y aura moins de prix de finaliste distribués.

Chaque prix de finaliste offrira la possibilité au finaliste de voyager à Toronto, Ontario, pour participer à la finale nationale (la « finale nationale »), le 7 octobre 2021, cela comprend : (i) le transport aller-retour (en classe économique) pour le finaliste à Toronto, en Ontario, depuis un lieu au Canada situé près de la résidence du finaliste (comme déterminé par le commanditaire à son entière et à sa seule discrétion); et (ii) l'hébergement pour deux (2) nuits dans un hôtel ou des hôtels déterminés par le commanditaire à son entière et à sa seule discrétion.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour tout mineur admissible à participer à un prix de finaliste, il est demandé au parent/tuteur légal de signer et de renvoyer correctement un accord préparé par le commanditaire, autorisant le mineur à voyager sous la surveillance d’un représentant désigné du commanditaire afin de participer au prix de finaliste. Le défaut du parent/tuteur légal du mineur de signer et de renvoyer correctement l’accord nécessaire empêchera le mineur de pouvoir participer au prix de finaliste.

Tous les déplacements doivent avoir lieu aux dates précisées par le commanditaire, à sa seule et entière discrétion. La valeur au détail approximative totale de chaque prix de finaliste est de 1000$ CA, en se basant sur un exemple comportant un départ de Vancouver, bien que la valeur au détail réelle puisse varier en fonction du point de départ.

Le cas échéant, le choix du transport, de l'hébergement à l'hôtel (y compris, mais sans s'y limiter, la taille et l'occupation de la chambre) et de tous les autres aspects du prix de finaliste est à l'entière et à la seule discrétion du commanditaire.

Si le gagnant confirmé réside dans un rayon de 100 km kilomètres de Toronto, en Ontario (selon ce que détermine le commanditaire, à sa seule et entière discrétion), le commanditaire déterminera, à sa seule et entière discrétion, si le prix de finaliste comprendra ou non le transport aérien, une autre forme de transport à destination et en provenance de Toronto, en Ontario, ou le remboursement de certains frais de carburant engagés. Toutes les décisions du Commanditaire à cet égard seront définitives, exécutoires et sans droit d'appel.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, les conditions générales suivantes s'appliquent à chaque prix de finaliste : (i) le prix de finaliste doit être accepté tel qu’attribué et n’est pas transférable, ne peut pas être cédé et/ou ne peut pas être converti en argent (à l’exception de ce qui est expressément autorisé par le commanditaire, à sa seule et entière discrétion); (ii) aucune substitution n’est autorisée, sauf au choix du commanditaire; (iii) tous les déplacements en lien avec le prix de finaliste doivent avoir lieu à la ou aux dates indiquées par le commanditaire ou avant celles-ci (autrement le prix de finaliste peut, à la seule et entière discrétion du commanditaire, être annulé dans sa totalité et, si le prix est annulé, rien ne sera donné en échange); (iv) chaque finaliste doit avoir en sa possession tous les documents requis pour faire le voyage (y compris mais sans s’y limiter le cas échéant, un passeport valide et/ou un visa de tourisme; (v) le coût de tout ce qui n’est pas expressément indiqué ci-dessus comme inclus dans le prix de finaliste est à la seule et entière responsabilité du finaliste, y compris, mais sans s’y limiter : les repas et les boissons, les pourboires, le divertissement, les assurances maladie et voyages; le transport pour le finaliste à destination et en provenance du lieu de départ canadien choisi par le commanditaire; le transport additionnel; les frais de bagages et les autres frais; et les articles de nature personnelle (REMARQUE : un finaliste peut être tenu de présenter une carte de crédit reconnue valide à son nom au moment de l’enregistrement à l’hôtel pour couvrir les frais accessoires); (vi) si un finaliste n’utilise pas une partie du prix, alors une telle partie non utilisée peut, à la seule et entière discrétion du commanditaire, être annulée dans sa totalité et, en cas d’annulation, rien ne sera donné en échange; (vii) le commanditaire se réserve le droit, en tout temps : (a) d’imposer des restrictions raisonnables sur la disponibilité ou l’utilisation du prix de finaliste ou de tout élément de celui-ci; et (b) de remplacer le prix de finaliste ou un élément de celui-ci pour quelque raison que ce soit par un prix ou un élément de prix de valeur au détail égale ou supérieure, y compris, mais sans s’y limiter, mais à la seule discrétion du commanditaire, un montant en argent; (viii) tous les arrangements de voyage concernant le prix de finaliste doivent être faits par l'entremise du commanditaire ou de ses agents désignés; et (ix) en acceptant le prix de finaliste, le finaliste (et son parent/tuteur légal en son nom si le finaliste est mineur) accepte de renoncer à tout recours contre le commanditaire et toutes les autres parties exonérées si le prix de finaliste ou un élément de celui-ci n’est pas satisfaisant, en totalité ou en partie.

Il est fortement recommandé et encouragé que chaque finaliste obtienne une assurance voyages et médicale suffisante avant le départ. Le commanditaire et les autres parties exonérées ne sont pas responsables des retards, des reports, des suspensions, des changements d'horaire ou des annulations, pour quelque raison que ce soit, de tout aspect d’un prix de finaliste. Ni un finaliste ni toute autre personne ou entité ne sera dédommagé dans le cas d'un tel retard, d'une telle annulation ou de tout autre événement prévu aux présentes. Le commanditaire ne remplacera pas les billets perdus ou volés. Les modifications apportées aux vols ou aux noms des passagers ne sont pas acceptées une fois les réservations effectuées.

Aucune des parties exonérées ne fait quelque déclaration que ce soit ou n'offre une quelconque garantie, explicite ou implicite, concernant la qualité ou l'adaptation à un usage particulier de tout prix de finaliste remis en lien avec la compétition. Dans la plus grande mesure autorisée par la loi applicable, chaque finaliste (et son parent/son tuteur légal agissant en son nom si le finaliste est un mineur) comprend et reconnait qu’il ne peut demander aucun remboursement ni poursuivre un quelconque recours en justice ou prévu par l’equity auprès du Commanditaire ou de l’une quelconque des autre Parties Libérées si le prix de finaliste n’est pas adapté à sa finalité ou est de quelque manière que ce soit insatisfaisant.

FINALES NATIONALES :

Avant de participer à la finale nationale, chaque concurrent devra signer (et faire signer son parent/tuteur légal si le concurrent est mineur) et remettre le formulaire d'exonération de responsabilité pour la participation du commanditaire (l’« exonération de responsabilité »). Le défaut de signer et de remettre correctement l'exonération de responsabilité du commanditaire entraînera la disqualification de la participation à la finale nationale.

La finale nationale consistera en :

un total maximum de quatre (4) manches de break dance en un-contre-un (chacune, une « manche » et collectivement les « manches » qui seront effectuées entre concurrents dans la catégorie femme uniquement conformément au programme d’élimination unique tel que précisé dans l’Annexe A du présent règlement (« Tableau catégorie femme »); et

un total maximum de quatre (4) manches qui seront effectuées entre concurrents dans la catégorie homme uniquement conformément au programme d’élimination unique tel que précisé dans l’Annexe B du présent règlement (« Tableau catégorie homme »)

En ce qui concerne la finale nationale, le tableau catégorie femme et le tableau catégorie homme seront établis par le commanditaire à sa seule et entière discrétion. S’il y a moins de concurrents que le nombre maximal attribuable dans le cadre d’une quelconque catégorie de la finale nationale, alors le tableau concerné sera ajusté par le commanditaire en conséquence, à son entière et seule discrétion (y compris, le cas échéant, en remettant à un concurrent ou à des concurrents une invitation automatique à la prochaine étape du tableau concerné)

TOUTES LES DÉCISIONS DU COMMANDITAIRE CONCERNANT LA DÉFINITION DU TABLEAU POUR LA FINALE NATIONALE SERONT PRISES PAR LE COMMANDITAIRE À SA SEULE ET ENTIÈRE DISCRÉTION ET SERONT CONSIDÉRÉES COMME DÉFINITIVES ET CONTRAIGNANTES, SANS DROIT D'APPEL.

Chaque manche sera arbitrée par un (1) ou plusieurs représentant(s) désigné(s) du commanditaire (collectivement, l’« Arbitre »). Les décisions de l’arbitre en lien avec chaque manche sont définitives et exécutoires, sans droit d'appel. À la fin de chaque manche, l’arbitre déterminera, à sa seule et entière discrétion, quel concurrent est désigné gagnant et quel concurrent est désigné perdant. Le gagnant lors de chaque manche pourra avancer dans le cadre de la finale nationale conformément au tableau de la finale nationale. Le perdant de chaque manche sera éliminé de la compétition.

La finale nationale s’achèvera quand : (i) le concurrent gagnant final de la catégorie femme est identifié en fonction du tableau de la catégorie femme; et (ii) le concurrent gagnant final de la catégorie homme est identifié en fonction du tableau de la catégorie homme. Pour éviter tout doute, il n’y aura qu’un (1) seul concurrent gagnant dans la catégorie femme et un (1) seul concurrent gagnant dans la catégorie homme. PERSONNE N'EST GAGNANT DE LA FINALE NATIONALE À MOINS ET JUSQU'À CE QUE LE COMMANDITAIRE CONFIRME OFFICIELLEMENT QUE LE CONCURRENT EST GAGNANT DE LA FINALE NATIONALE CONFORMÉMENT AU PRÉSENT RÈGLEMENT.

AVANT D’ÊTRE DÉCLARÉ GAGNANT CONFIRMÉ DE LA FINALE NATIONALE, chaque concurrent admissible à la finale nationale devra signer (et faire signer son parent ou son tuteur légal s'il est mineur) et renvoyer la déclaration du commanditaire dans les deux (2) jours ouvrables, lequel (entre autres choses) : (i) confirme la conformité continue au présent règlement; (ii) confirme l'acceptation du prix de la finale nationale (comme il est défini ci-dessous à la règle 16); et exonère le commanditaire et les parties exonérées de l'ensemble des responsabilités en lien avec cette compétition, sa participation à celui-ci et/ou l'attribution et l'utilisation ou la mauvaise utilisation du prix du finaliste ou de toute partie de celui-ci (y compris mais sans s’y limiter tout voyage lié à celui-ci).

Si un concurrent gagnant admissible à la finale nationale : (a) omet de remettre les documents de la compétition dûment signés dans les délais précisés par le commanditaire; (b) ne peut pas participer (ou ne souhaite pas participer) au prix de la finale nationale pour quelque raison que ce soit; et/ou (c) est jugé en infraction du présent règlement (tout cela selon le jugement du commanditaire et à sa seule et absolue discrétion), le commanditaire se réserve alors le droit de prendre toute mesure jugée nécessaire en fonction de la situation pour s'assurer que la compétition est menée conformément à l'interprétation par le commanditaire de la lettre et de l'esprit du présent règlement.

PRIX DE LA FINALE NATIONALE :

Il y aura deux (2) prix de la finale nationale (chacun, un « prix de la finale nationale ») pouvant être gagnés lors de la compétition. Il y aura : (i) un (1) prix de finale nationale remis dans la catégorie femme, et (ii) un (1) prix de finale nationale dans la catégorie homme.

Chaque prix de finale nationale offrira la possibilité au gagnant confirmé de voyager à Gdansk, en Pologne dans le but de participer à la Global BC One Cypher Competition (la « compétition mondiale »). La compétition mondiale sera régie par un ensemble distincts de modalités, qui peuvent être consultées sur https://www.redbull.com/ca-en/events/red-bull-bc-one-world-final-gdansk Chaque prix des finales nationales comprend : (i) le transport aller-retour (en classe économique) pour chaque gagnant à Gdansk, en Pologne, depuis un aéroport canadien situé près de la résidence du gagnant confirmé (comme déterminé par le commanditaire à son entière et à sa seule discrétion); et (ii) l'hébergement (chambre pour deux personnes) pendant quatre (4) nuits dans un hôtel ou des hôtels déterminés par le commanditaire à son entière et à sa seule discrétion.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour tout mineur admissible à participer au prix de la finale nationale, il est demandé au parent/tuteur légal de signer et de renvoyer correctement un accord préparé par le commanditaire, autorisant le mineur à voyager sous la surveillance d’un représentant désigné du commanditaire afin de participer au prix de la finale nationale. Le défaut du parent/tuteur légal du mineur de signer et de renvoyer correctement l’accord nécessaire empêchera le mineur de pouvoir participer au prix de la finale nationale.

Tous les déplacements doivent avoir lieu aux dates précisées par le commanditaire, à sa seule et entière discrétion. La valeur au détail approximative totale de chaque prix de finale nationale est de 2500$ CA, en se basant par exemple sur un départ de Vancouver, bien que la valeur au détail réelle puisse varier en fonction du point de départ. Le choix des vols, du ou des transporteurs aériens, de l'hébergement à l'hôtel (y compris, mais sans s'y limiter, la taille et l'occupation de la chambre) et de tous les autres aspects du prix de la finale nationale est à la seule et entière discrétion du Commanditaire.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, les conditions générales suivantes s'appliquent à chaque prix de finale nationale : (i) le prix de la finale nationale doit être accepté tel qu’attribué et n’est pas transférable, ne peut pas être cédé et/ou ne peut pas être converti en argent (à l’exception de ce qui est expressément autorisé par le commanditaire, à sa seule et entière discrétion); (ii) aucune substitution n’est autorisée, sauf au choix du commanditaire; (iii) tous les déplacements en lien avec le prix de la finale nationale doivent avoir lieu à la ou aux dates indiquées par le commanditaire ou avant celles-ci (autrement le prix de la finale nationale peut, à la seule et entière discrétion du commanditaire, être annulé dans sa totalité et, si le prix est annulé, rien ne sera donné en échange); (iv) chaque gagnant confirmé doit avoir en sa possession tous les documents requis pour faire le voyage (y compris mais sans s’y limiter le cas échéant, un passeport valide et/ou un visa de tourisme) pour voyager à l’international en Pologne (ainsi que tous les autres pays traversés pour arriver en Pologne); (v) le coût de tout ce qui n’est pas expressément indiqué ci-dessus comme inclus dans le prix de la finale nationale est à la seule et entière responsabilité du gagnant confirmé, y compris, mais sans s’y limiter : les repas et les boissons, les pourboires, le divertissement, les assurances maladie et voyages; le transport pour le gagnant confirmé à destination et en provenance de l’aéroport canadien choisi par le commanditaire; le transport additionnel; les frais de bagages et les autres frais; et les articles de nature personnelle (REMARQUE : le gagnant confirmé peut être tenu de présenter une carte de crédit reconnue valide à son nom au moment de l’enregistrement à l’hôtel pour couvrir les frais accessoires); (vi) si un gagnant confirmé n’utilise pas une partie du prix, alors une telle partie non utilisée peut, à la seule et entière discrétion du commanditaire, être annulée dans sa totalité et, en cas d’annulation, rien ne sera donné en échange; (vii) le commanditaire se réserve le droit, en tout temps : (a) d’imposer des restrictions raisonnables sur la disponibilité ou l’utilisation du prix de la finale nationale ou de tout élément de celui-ci; et (b) de remplacer le prix de la finale nationale ou un élément de celui-ci pour quelque raison que ce soit par un prix ou un élément de prix de valeur au détail égale ou supérieure, y compris, mais sans s’y limiter, mais à la seule discrétion du commanditaire, un montant en argent; (viii) tous les arrangements concernant le prix de la finale nationale doivent être faits par l'entremise du commanditaire ou de ses agents désignés; et (ix) en acceptant le prix de la finale nationale, le gagnant confirmé (et son parent ou son tuteur légal en son nom, si le gagnant confirmé est mineur) accepte de renoncer à tout recours contre le commanditaire et toutes les autres parties exonérées si le prix de la finale nationale ou un élément de celui-ci n’est pas satisfaisant, en totalité ou en partie.

Il est fortement recommandé et encouragé que chaque gagnant confirmé obtienne une assurance voyages et médicale suffisante avant le départ. Les vols sont assujettis à la disponibilité, aux périodes d'interdiction, aux restrictions et règlements gouvernementaux, au transporteur aérien, à l'aéroport ou aux autres restrictions et règlements en matière de transport.

Le commanditaire et les autres parties exonérées ne sont pas responsables des retards, des reports, des suspensions, des changements d'horaire ou des annulations, pour quelque raison que ce soit, de tout aspect du prix de la finale nationale. Ni le gagnant confirmé ni toute autre personne ou entité ne sera dédommagé dans le cas d'un tel retard, d'une telle annulation ou de tout autre événement prévu aux présentes. Le commanditaire ne remplacera pas les billets perdus ou volés. Les modifications apportées aux vols ou aux noms des passagers ne sont pas acceptées une fois les réservations effectuées.

Aucune des parties exonérées ne fait quelque représentation que ce soit ou n'offre une quelconque garantie, explicite ou implicite, concernant la qualité ou l'adaptation à un usage particulier du prix de la finale nationale remis en lien avec la compétition. Dans la plus grande mesure autorisée par la loi applicable, chaque gagnant confirmé (et son parent ou son tuteur légal agissant en son nom si le gagnant est un mineur) comprend et reconnait qu'il ne peut demander aucun remboursement ni poursuivre un quelconque recours en justice ou en équité contre le commanditaire ou l'une des autres parties exonérées si le prix de la finale nationale n'est pas adapté à sa finalité ou est de quelque manière que ce soit insatisfaisant.

CONDITIONS GÉNÉRALES :

Cette compétition est soumise à l’ensemble des lois fédérales, provinciales/territoriales et municipales applicables. Les décisions du commanditaire concernant tous les aspects de cette compétition sont définitives et exécutoires pour tous les participants, sans droit d'appel. TOUTE PERSONNE DONT LE COMMANDITAIRE ESTIME QU’ELLE AGIT EN VIOLATION DE L’INTERPRÉTATION, PAR LE COMMANDITAIRE, DE LA LETTRE ET/OU DE L’ESPRIT DES PRÉSENTES RÈGLES POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT PEUT ÊTRE DISQUALIFIÉE À L’ENTIÈRE ET SEULE DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE À TOUT MOMENT.

Les Parties exonérées ne sont pas responsables : (i) de toute défaillance du site Web ou d'une autre plateforme pendant la compétition; (ii) de tout dysfonctionnement technique ou autres problèmes de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, ceux qui concernent le réseau ou les lignes téléphoniques, les systèmes informatiques en ligne, les serveurs, les fournisseurs d'accès, l'équipement informatique ou les logiciels; (iii) d'une défaillance liée à l’inscription et/ou de tout autre renseignement reçu, saisi ou enregistré pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les problèmes techniques ou la congestion du trafic sur Internet ou tout site Web; (iv) de tout préjudice ou de tout dommage à l'ordinateur ou à un autre appareil d'un participant ou de toute autre personne en lien avec la participation à la compétition ou découlant de celle-ci; (v) de l'identification incorrecte et/ou erronée de toute personne à titre de gagnant ou de gagnant admissible et/ou (vi) de toute combinaison de ce qui précède.

Le commanditaire se réserve le droit, sous réserve seulement de l'approbation par la Régie des alcools, des courses et des jeux (la « Régie ») au Québec, de retirer, modifier ou suspendre cette compétition (ou de modifier le présent règlement) de quelque façon que ce soit, pour une raison hors du contrôle jugé raisonnable du commanditaire qui entrave la bonne conduite de cette compétition comme il est prévu par le présent règlement, y compris, mais sans s'y limiter, tout problème, erreur, virus informatique, bogue, falsification, intervention non autorisée, fraude ou défaillance de quelque nature que ce soit. Toute tentative d'entraver le déroulement légitime de cette compétition de quelque façon que ce soit (selon le jugement du commanditaire à sa seule et entière discrétion) pourrait constituer une infraction aux lois criminelles et civiles, et si une telle tentative est faite, le commanditaire se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts dans toute la mesure permise par la loi. Le commanditaire se réserve le droit, sous réserve seulement de l'approbation de la Régie au Québec, d'annuler, de modifier ou de suspendre la présente compétition, ou de modifier le présent règlement, de quelque façon que ce soit sans avis ni obligations préalables, dans le cas d'un accident, d'une erreur d'impression ou administrative, ou de toute autre erreur de quelque nature que ce soit, ou pour toute autre raison de quelque nature que ce soit.

En participant à cette compétition, chaque participant consent explicitement à ce que le commanditaire, ses agents et/ou ses représentants stockent, partagent et utilisent les renseignements personnels envoyés aux fins de l'administration de cette compétition, conformément à la politique de confidentialité du commanditaire. Le présent article ne limite aucun autre consentement qu’une personne peut donner au commanditaire ou à d’autres personnes quant à la collecte, à l’utilisation et/ou à la divulgation des renseignements personnels la concernant.

Le Commanditaire se réserve le droit, sous réserve seulement de l'approbation par la Régie au Québec, de modifier des dates, des échéanciers et/ou d'autres aspects du déroulement de la compétition indiqués dans le présent Règlement, dans la mesure jugée nécessaire par le Commanditaire, afin de vérifier la conformité au présent Règlement de tout participant et/ou de tout autre renseignement, ou à la suite de tout problème, ou à la lumière de toute autre circonstance qui, selon le jugement du Commanditaire, et à son entière et à sa seule discrétion, entrave la bonne administration de la compétition prévue dans le présent Règlement, ou pour toute autre raison.

Pour les résidents du Québec : Tout litige concernant le déroulement ou l'organisation d'un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux, pour décision. Tout litige concernant l'attribution d'un prix peut être soumis au conseil dans le seul but d'aider les parties à parvenir à un règlement.

En cas de disparité ou d'incohérence entre les modalités du règlement en anglais et des déclarations ou des autres énoncés contenus dans les documents liés à la compétition, y compris, mais sans s'y limiter, la version française du présent règlement et/ou toute instruction ou interprétation de ce règlement données par un représentant du commanditaire, les modalités du règlement en anglais prévaudront, régiront et contrôleront le concours dans toute la mesure permise par la loi.

L'invalidité ou l'inapplicabilité de toute disposition du présent règlement n'aura aucun effet sur la validité ou l'applicabilité de toute autre disposition. Si une quelconque disposition est jugée invalide ou inapplicable ou illégale à un quelconque autre égard, le présent règlement restera en vigueur et sera interprété conformément aux conditions comme si la disposition invalide ou illégale n’y figurait pas.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, tous les problèmes et toutes les questions concernant la formulation, la validité, l'interprétation et l'applicabilité du présent règlement ou des droits et obligations des participants, du commanditaire ou de toute autre partie exonérée en lien avec la compétition seront régis et interprétés conformément aux lois internes de la province de l'Ontario et aux lois fédérales du Canada applicables aux présentes, sans pour autant donner effet à tout choix de compétence législative, de règles de conflit de lois ou de dispositions qui entraîneraient l'application des lois de tout autre territoire. Les parties acceptent par les présentes l'exclusivité de compétence et de lieu des tribunaux de la province de l'Ontario dans toute action pour appliquer (ou autrement en lien avec) ce règlement ou en lien avec la présente compétition.