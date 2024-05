9 b-boys que tu dois connaître

Plonge dans le monde exaltant du break, où les mouvements défiant la gravité rencontrent le rythme et le style. Cette forme d'art dynamique a donné naissance à un éventail de talents internationaux, chacun apportant son flair unique sur la piste de danse.

Ces individus extraordinaires ont laissé une marque indélébile sur le breakdancing moderne, en gardant l'accent sur les récents champions Red Bull BC One et les favoris du public. L'ordre n'est pas une indication de classement.

Les b-boys suivants ont révolutionné la forme d'art d'une manière définitivement extraordinaire. Connaissez-les. Célébrez leurs contributions. Inspire-toi de leurs parcours - et ensuite, va danser.

01 Phil Wizard

4 minutes Kazuki Rock VS Phil Wizard Les meilleurs b-boys de la planète s'affrontent pour se qualifier pour la finale mondiale du Red Bull BC One en Inde.

Équipes : United Rivals, 7 Commandoz et Red Bull BC One All Stars

Pays : Canada

Depuis : 2009

Deuxième de la finale mondiale Red Bull BC One 2021 et 2023.

Né à Toronto dans une famille coréenne et résidant actuellement à Vancouver, le parcours de Phil en tant que breaker a commencé à l'âge de 12 ans. Son inspiration lui est venue en regardant les performances de l'équipe N.O.N dans les rues de Vancouver. Séduit par la performance, Phil s'est plongé dans YouTube pour en apprendre davantage sur la danse, développant rapidement une passion pour le break. Le N.O.N crew est devenu son premier mentor en matière de break, tandis qu'il s'est également inspiré et a reçu des conseils des B-Boys JBugz et Reflex ainsi que du Soul Felons crew. Des breakers comme Hong 10, Wing, Victor et Issei l'ont également motivé, et YouTube est devenu une source importante d'apprentissage et de motivation.

Phil, qui fait maintenant partie des équipes United Rivals, 7 Commandoz et Red Bull BC One All Stars, possède une danse unique, créative, fluide et complexe. Son style est né naturellement d'un entraînement rigoureux, du plaisir de la danse et de l'influence de ceux avec qui il s'est entraîné. Le talent et le dévouement de Phil l'ont propulsé au rang des meilleurs b-boys du monde, comme en témoignent ses nombreux titres de champion, notamment le Red Bull BC One Cypher LA 2017, le Red Bull BC One Cypher Canada 2018, les Undis2puted World B-Boy Series 2018 au Maroc et les victoires consécutives à la compétition IBE solo aux Pays-Bas en 2018 et 2019.

Pour Phil, le breaking est plus qu'une simple danse - c'est une passion qui a façonné son identité et élargi sa compréhension de la vie ; elle lui a enseigné les valeurs de la cohérence, du travail acharné et de la gratitude. La philosophie de Phil pour réussir dans le break est basée sur l'individualité et l'authenticité, encourageant les danseurs à ne pas compromettre leur style pour la victoire, et soulignant l'importance d'être à l'aise avec son art.

Virée canadienne pour Phil Wizards © Scott Serfas/Red Bull Content Pool Je fais cela parce que j'aime créer et danser tous les jours, et je pense que c'est le genre d'approche que vous devez avoir Phil Wizard

02 Lil Zoo

7 minutes Lil Zoo vs Luigi – final The finalists Lil Zoo and Luigi go head-to-head to decide who'll be crowned the Red Bull BC One 2018 champion.

Crews : El Mouwahidin crew et Red Bull BC One All Stars

Pays de résidence : Autriche

Breaking depuis : 2008

Champion du monde Red Bull BC One de 2018

Originaire de Casablanca, au Maroc, le dynamique B-Boy Lil Zoo s'est fait une place sur la scène mondiale du breaking, s'imposant comme l'un des premiers breakers d'origine marocaine à être acclamé au niveau international. À l'âge de 14 ans, Lil Zoo s'est lancé dans le breaking, apprenant auprès du B-Boy Yoriyas de l'équipe Lhiba Kingzoo. Réputé pour son style rapide et fougueux, Lil Zoo intègre des combos de puissance explosifs, des freezes dynamiques et des acrobaties audacieuses, ce qui l'a amené à remporter d'importantes victoires en compétition dès le début de sa carrière, notamment lors du Red Bull BC One Middle East Africa Cypher en 2012.

La relocalisation en Autriche a marqué un tournant pour Lil Zoo, élargissant ses horizons et créant encore plus d'opportunités. Cette décision stratégique a porté ses fruits lorsqu'il a remporté des victoires lors de concours prestigieux comme la compétition solo Battle In Taoyuan 2018 à Taïwan, la World Breaking Classic aux Pays-Bas et la Red Bull BC One World Final en Suisse. Ses triomphes constants ont attiré une attention bien méritée sur la scène du breaking au Maroc, une contribution qui le remplit d'une immense fierté.

Malgré ses nombreuses récompenses, Lil Zoo reste un étudiant dévoué à son métier, s'efforçant continuellement de s'améliorer. Il se délecte de la nature en constante évolution du break et de l'opportunité permanente d'apprendre. La communauté mondiale du break devrait garder un œil sur ce b-boy talentueux qui continue à apporter son style électrisant sur les scènes du monde entier.

Lil Zoo montre sa signature sur les toits de Vienne. © Little Shao/Red Bull Content Pool Concentre-toi sur le présent, pas seulement sur l'avenir, et saisis et utilise toutes les opportunités qui s'offrent à toi maintenant. Lil Zoo

03 Menno

11 minutes Red Bull BC One World World Final 2019 : la finale b-boys L'ultime finale B-Boys entre Menno et Killa Kolya lors du Red Bull BC One World Final de Mumbai

Crews : Hustle Kidz et Red Bull BC One All Stars

Pays : Pays-Bas

Breaking depuis : 2001

Champion du monde Red Bull BC One en 2014, 2017 et 2019

Menno van Gorp, alias Menno , est l'un des b-boys les plus distingués et les plus compétitifs de la scène du breaking, se targuant d'un palmarès de presque tous les titres solo significatifs. Né et élevé à Tilburg, aux Pays-Bas, Menno a commencé à faire du break vers 2001, alors qu'il avait 12 ans. Encouragé par la popularité du breaking parmi ses pairs et influencé par ses cousins plus âgés, Menno a adopté cette forme d'art, construisant une carrière qui a dépassé ses attentes les plus folles. S'inspirant de b-boys renommés tels que Lego, Maurizio, Swift Rock, Karim Barouche, et de crews comme Skill Methodz et Havikoro, Menno a développé son propre style au sein du crew Hustle Kidz, Def Dogz et Red Bull BC One All Stars.

Connu pour son originalité, Menno a façonné un style de break fluide et transitionnel, passant sans transition d'un mouvement à l'autre, en incorporant souvent des back rocks. Son approche créative de la danse lui a valu un nombre impressionnant de titres de champion en solo. Parmi les victoires notables de Menno, on peut citer les championnats britanniques de B-Boy de 2007 et 2013, les compétitions solo de 2013 aux championnats Battle of the Year et Unbreakable, le championnat solo R16 de 2015 et le championnat mondial de breaking de 2019 de la WDSF. Mais Menno est surtout fier d'être trois fois champion des Red Bull BC One World Finals, avec des victoires à Paris, Amsterdam et Mumbai.

Dans le sillage d'une illustre carrière marquée par son style unique, Menno cherche maintenant à redonner à sa communauté en introduisant le monde international du breaking dans sa ville. Le breaking et le hip-hop ont profondément façonné sa vie, influençant ses amitiés et même ses choix de mode. Animé d'un profond sentiment de gratitude pour tout ce que la danse lui a apporté, Menno cherche à favoriser la croissance et la progression de la communauté de la danse qu'il chérit.

Menno est connu pour son extraordinaire créativité © Little Shao/Red Bull Content Pool Tous ceux qui peuvent tenir un pinceau peuvent faire ce que je fais, mais ils ne peuvent pas ressentir ce que je ressens. Menno van Gorp

04 Shigekix

6 minutes Shigekix vs Alkolil – final battle B-Boys Shigekix and Alkolil battle each other for the Red Bull BC One World Final 2020 title.

Équipes : K.A.K.B et Red Bull BC One All Stars

Pays : Japon

Depuis : 2009

Champion du monde Red Bull BC One en 2020

Le b-boy Shigekix est un phénomène international du b-boy originaire d'Osaka, au Japon. Initié au breaking à l'âge de sept ans par sa sœur aînée, la B-Girl Ayane , Shigekix est rapidement passé de la danse freestyle à un b-boy mondialement reconnu, connu pour ses power moves rapides et contrôlés avec précision, ainsi que pour ses freezes solides et on-beat. Il décrit son style de break comme un mélange de musicalité, de motifs complexes et de mouvements de puissance explosifs.

La trajectoire de la carrière de Shigekix a été marquée par une série de victoires et de moments historiques. Sa victoire au Baby Battle des moins de 12 ans en 2014 au Chelles Battle Pro en France a marqué un tournant dans sa carrière. Il a battu le B-Boy américain Lil Demon, une idole contre laquelle il s'était incliné en 2012 et dont il avait puisé la motivation pour la vaincre finalement. Dans la foulée, il remporte des titres lors de la battle 1on1 Nothing2Looz World Final Kids de 2016, de la battle solo Hustle and Freeze de 2016 et de la battle 1on1 Kids du Marseille Battle Pro de 2016.

À l'âge de 15 ans, Shigekix a participé à la Red Bull BC One World Final à Amsterdam, devenant ainsi le plus jeune breaker invité à la finale mondiale. Sa série de records s'est poursuivie lorsqu'il a participé à la toute première compétition de breaker aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018, où il a remporté une médaille de bronze.

En tant que membre du Red Bull BC One All Stars, Shigekix a accumulé les accolades dans le monde entier. Mais le moment dont il est le plus fier est sa victoire lors de la Red Bull BC One World Final 2020. En dehors du breaking, Shigekix canalise sa créativité dans le dessin, l'art 3D et la photographie. Guidé par sa plus grande inspiration, sa sœur Ayane, il se fixe de grands objectifs comme les Jeux de 2024 et les compétitions mondiales.

B-Boy Shigekix, vainqueur à 18 ans seulement © Red Bull Content Pool Dans les battles où je me suis bien débrouillé, j'ai toujours pris du plaisir, alors ces jours-ci, je pense vraiment à profiter du moment présent Shigekix

05 Amir

9 minutes Ultime battle des B-Boys : Amir contre Phil Wizard

Équipes : Équipes Predatorz et PDVL

Pays : Kazakhstan

Breaking since : 2009

Champion du monde Red Bull BC One de 2021

B-Boy Amir , originaire du Kazakhstan, a marqué le monde du break en 2021. Lors de la finale mondiale Red Bull BC One à Gdansk , il est devenu le premier breaker kazakh à décrocher un titre Red Bull BC One, ainsi que le premier champion du Cypher à passer du Cypher de la dernière chance au vainqueur de la finale mondiale. Né et élevé au Kazakhstan, puis déménagé en Russie à l'âge de 16 ans, Amir a commencé à breaker en 2009 et a été associé aux équipes Predatorz et PDVL. Son parcours n'a pas été sans difficultés, de l'absence de cours de break dans sa ville natale au sacrifice des repas pour financer sa passion pour le break.

Amir a percé en 2020, lorsqu'il a remporté le battle solo au Legits Blast de Prague. Suite à cela, sa série victorieuse s'est poursuivie en 2021 avec la victoire au championnat Unbreakable et le titre Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2021, surclassant le précédent champion du Cypher Kazakhstan à plusieurs reprises, Killa Kolya.

Surmontant des débuts modestes, des obstacles financiers et un voyage exténuant du Kazakhstan à l'Europe, la détermination et le talent d'Amir lui ont permis de se hisser au sommet. Ses expériences, en particulier le haut niveau de rupture en Russie et son passage victorieux au Legits Blast à Prague, ont renforcé sa confiance et alimenté sa volonté de réussir. Lorsqu'il a participé à la finale mondiale Red Bull BC One à Gdańsk, en Pologne, Amir n'avait qu'un seul objectif en tête : gagner, un objectif qu'il a atteint, cimentant ainsi sa position de b-boy de premier plan sur la scène internationale du breaking.

Amir considère le breaking comme une forme unique d'impression artistique. © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool Pour moi, le breaking est une forme d'art et je veux qu'il ressemble à une peinture Amir

06 Victor

9 minutes Quarter-finals: Victor vs Uzee Rock It's America versus the Ukraine in this quarter-final battle, as Victor takes on Uzee Rock.

Crews : Squadron crew, MF Kidz et Red Bull BC One All Stars

Pays : ÉTATS-UNIS

Breaking depuis : 2005

Champion du monde Red Bull BC One en 2015 et en 2022

Victor Montalvo, populairement connu sous le nom de B-Boy Victor , est l'un des breakers prééminents de la scène. Originaire de Kissimmee, en Floride, Victor a été initié au break par son père, un ancien b-boy, à l'âge de six ans. Mais ce n'est qu'à l'âge de 11 ans que Victor a commencé à pratiquer sérieusement le break, poussé par ses cousins. Aujourd'hui membre de crews tels que Squadron, MF Kidz et Red Bull BC One All Stars, le style de Victor se caractérise par un mélange innovant de mouvements de danse fondamentaux exécutés avec fluidité et aisance. Il est réputé pour ses mouvements caractéristiques tels que la pirouette à une main Super Montalvo et le combo back-flip-into-flare.

Victor a fait ses débuts en compétition à l'âge de 14 ans, et sa première victoire importante a eu lieu lors du Red Bull BC One Cypher 2011 à Tampa, en Floride. La victoire à cet événement lui a permis de se faire connaître sur une plus grande plateforme et d'obtenir des invitations ultérieures à des compétitions mondiales, lançant ainsi sa carrière internationale.

Parmi ses victoires notables, on peut citer les championnats Silverback Open de 2015 et 2018, la finale mondiale Red Bull BC One de 2015, l'Undisputed World B-Boy Series de 2015 et 2017, Outbreak Europe de 2017 et 2019, les World Urban Games de 2019, les championnats mondiaux de break de 2021 de la WDSF et la finale mondiale Red Bull BC One de 2022 à New York. Avec cette dernière victoire, il rejoint les rangs de seulement cinq breakers ayant remporté le titre plus d'une fois.

Victor aspire notamment à construire un héritage durable et à viser une médaille aux Jeux de 2024 à Paris. Outre ses réalisations en matière de casse, Victor met l'accent sur les valeurs de l'esprit sportif et de l'humilité, des traits qui, selon lui, devraient être cultivés dans la prochaine génération de casseurs.

Victor est l'un des 5 danseurs à avoir gagné 2 fois le Red Bull BC One © Little Shao / Red Bull Content Pool C'est incroyable de représenter les États-Unis et de ramener la ceinture à la maison, à New York, là où tout a commencé Victor

07 Hong 10

Hong 10 a séduit la foule © Dean Treml/Red Bull Content Pool L'âge n'a pas d'importance, c'est ce que je fais et qui je suis. Hong 10

Équipes : Flow XL, 7 Commandoz et Red Bull BC One All Stars

Pays : Corée du Sud

Breaking depuis : 1998

Champion du monde Red Bull BC One en 2006, 2013 et 2023

Hong 10 est un triple champion de la finale mondiale Red Bull BC One et une légende sur la scène mondiale du break. En remportant ses titres Red Bull BC One en 2006, 2013 et 2023, il est le deuxième breaker de l'histoire à avoir remporté trois fois la Red Bull BC One World Final.

Hong 10 a déclaré après sa victoire : "Mon objectif était d'arriver à l'étape finale avec Phil Wizard, donc j'étais déjà heureux quand j'y suis arrivé. Je me suis déjà entraîné avec des charges de Phil ; il est d'un niveau supérieur, mais on ne sait jamais qui va gagner une bataille. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini."

Hong 10 avait 13 ans lorsqu'il a été incité à se lancer dans le breaking en voyant l'un de ses amis s'entraîner et en croyant qu'il pouvait lui aussi y arriver. Il a gagné sa réputation d'icône grâce à des performances incroyables et compétitives et à une capacité à innover constamment dans les mouvements. Aujourd'hui, il est connu dans le monde entier pour un certain nombre de mouvements qui lui sont propres.

Regarde Hong 10 remporter son troisième titre dans le replay de la Red Bull BC One World Final 2023 ci-dessous. Le combat commence à 03:46:00.

EN DIRECT : Red Bull BC One World Final Paris Regardez les meilleurs b-boys et b-girls du monde s'affronter pour le titre de champion du monde Red Bull BC One 2023.

08 Lee

Lee takes flight in the final battle against Victor © Dean Treml/Red Bull Content Pool La leçon la plus importante que ma mère m'a apprise est de toujours danser avec le cœur et de profiter de chaque instant Lee

Les équipages : The Ruggeds et Red Bull BC One All Stars

Pays : Pays-Bas

Breaking depuis : 2003

Finaliste de la Red Bull BC One World Final 2022

Lee , membre compétent de la nouvelle génération de breakers néerlandais, est né et a grandi à Amsterdam. Son parcours de breaker a commencé à l'âge de deux ans, inspiré par sa mère b-girl. Enfant, il accompagnait sa mère à des compétitions de break, ce qui a éveillé son amour pour cette culture et l'a poussé à devenir lui-même danseur. Lee a perfectionné ses compétences sous la direction de Shailesh Bahoran du groupe Illusionary Rockers, avec qui il a partagé des idées et observé de près pendant cinq ans. En 2010, il a rejoint l'équipe des Ruggeds, avec laquelle il a tissé des liens familiaux.

Au cours de sa formation avec The Ruggeds, Lee a développé un style de break distinctif caractérisé par une flexibilité dynamique, des mouvements fluides et un sens de l'imprévisibilité. Son style novateur est ponctué de mouvements de glisse originaux et de moulins à vent itinérants, un mouvement emblématique qui le voit glisser sur la scène en effectuant une glissade du coude entre chaque rotation du moulin à vent. Lee a enchaîné les titres, notamment en remportant le Crashfest en 2020, le Red Bull BC One E-Battle en 2021 et la compétition Dutch Breaking Solo B-Boy en 2022. Il a également remporté la compétition LCB 2v2 de 2022 en Belgique aux côtés de son collègue Phil Wizard et a remporté la victoire lors de la compétition World Breaking Classic 2vs2 de 2022 avec B-Boy Link.

Membre du Red Bull BC One All Stars, Lee reste animé par le désir de s'entourer de personnes partageant la même passion pour le breaking avec le monde entier.

Regarde Lee vs Victor dans le combat final de la Red Bull BC One World Final 2022 en replay à 03:47:23 dans la vidéo ci-dessous.

Red Bull BC One World Final 2022 en direct Regardez en direct des danseurs venus des quatre coins de la planète s'affronter pour devenir champions du monde de breaking à New York, berceau du hip-hop.

09 Sunni

Sunni fait un freeze lors de la tournée en Asie du Sud-Est en 2024. © Little Shao / Red Bull Content Pool Les gens disent que nous perdons l'essence du vrai b-boy et de notre culture, mais je ne pense pas que nous la perdions - je pense qu'elle progresse Sunni

Crews : Black Market, Brkn' Nest et Red Bull BC One All Stars

Pays : Royaume-Uni

En activité depuis : 2006

Vainqueur du Notorious IBE Super Solo battle 2015, des Unbreakable Championships, de la compétition solo Freestyle Session Europe, ainsi que des UK B-Boy Championships deux années de suite (2016 et 2017).

Sunni est un talent remarquable dans le monde du breakdancing et est connu pour sa puissance explosive et son style innovant, qui le distingue sur la piste de danse. Possédant une approche peu orthodoxe de son break, il s'écarte de ce que beaucoup pourraient considérer comme le style de break traditionnel et s'efforce de créer des mouvements hors des sentiers battus avec un flux complexe et imprévisible.

L'une de ses plus grandes influences est le B-Boy Hong 10 de Corée du Sud, avec lequel Sunni a eu un combat épique lors des championnats britanniques de B-Boy en 2011, ce qui l'a aidé à s'imposer comme l'un des meilleurs breakers en devenir de l'époque.

Faire partie du Red Bull BC One All Stars a été une étape importante dans le parcours de Sunni en matière de breakdance. Après avoir quitté l'école à 16 ans pour se consacrer au break à plein temps, rejoindre le crew a transformé sa vie, signifiant l'aboutissement de ses efforts et de son dévouement. Ces dernières années, il a parcouru le monde en tant que membre du Red Bull BC One All Stars, partageant son art avec des danseurs de toutes les générations.

4 minutes Round of 16: Sunni vs Luigi The UK's Sunni and American Luigi face off in one-on-one battles for a chance to make it to the next round.

