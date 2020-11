Au début de 2020, la cycliste professionnelle en cross-country Emily Batty n’avait qu’une seule chose en tête: Les Jeux Olympiques.

Elle a commencé sa saison chaotique plus tôt qu’à l’habitude pour participer à une course UCI S1 aux Îles Canaries. Le but était d’accumuler le plus de points UCI ainsi que de s’assurer d’atteindre le sommet de sa forme physique à temps pour les qualifications olympiques en Mai.

Même si ce genre de course était une nouveauté, elle s’est tout de même taillé une place sur le podium pour ses deux premières apparitions. Le futur était prometteur.

2020 a commencé à débouler et la pandémie de la COVID-19 a pris le monde d'assaut. Les Jeux Olympiques ont été reportés et presque tous les événements de vélo de montagne ont été annulés, reportés ou affectés d’une manière ou d’une autre. Batty a dû réévaluer ses objectifs professionnels et trouver un nouveau but en dehors de son horaire de course.

Au même moment, son mari Adam, son frère aîné Eric et le fameux photographe sportif Chris Burkard planifiaient une expédition de neuf jours, comptabilisant 917 kilomètres de bikepacking à travers l’Islande. Burkard avait déjà fait du vélo dans le pays et Batty y avait été des dizaines de fois, mais n’avait jamais participé à une expédition de cette ampleur. Le plan était de traverser d’est en ouest, en empruntant des routes non pavées à travers une multitude de paysages Islandais. À leur connaissance, personne n'avait jamais complété un tel voyage.

Un calendrier de compétition vacant jumelé à une fenêtre météo idéale constituait la formule parfaite pour faire du voyage une réalité. L’équipe s'est envolée vers Reykjavik et s’est ensuite dirigée vers le village de Dalatangi pour le départ.

À travers des fjords et des chaînes de montagnes infinies et des déserts de sable noir, l’équipe a pédalé un total de 975 kilomètres et 40 000 pieds d’élévation. Ce faisant, Batty a trouvé son but.

De redéfinir ce que signifie trouver le bonheur à vélo, aux conseils sur l’équipement et à la préparation aux longues distances, voici les meilleurs apprentissages que Batty retire de son expédition épique.

Le développement de la forme physique, les stratégies de nutrition, la planification des itinéraires et se familiariser avec l’équipement sont des éléments essentiels pour toutes les expéditions de longue distance. Cela doit être planifié des mois ou semaines en avance, et non la veille du départ.

Emily suggère fortement de développer sa forme physique en ajoutant de longues sorties à vélo aux entraînements pour que les muscles et les articulations s’adaptent à la distance et au poids. Sa routine d'entraînement avait peu changé, mais elle a tout de même ajouté une ou deux longues sorties par semaine — on parle ici de sorties de 200 kilomètres ou de sept à huit heures de vélo. Ce genre d’entraînement développe l’endurance et aide grandement le physique et le mental quand vient le temps de se pousser lors d’une longue journée.

Tester son équipement et sa stratégie de nutrition est aussi recommandé avant d’entreprendre un long voyage. Quand on fait du vélo pendant plus que 9h par jour, on veut être certain que l’estomac tient le coup! Commencer une diète régulière quelques semaines avant le départ peut être une bonne idée. Et évitez la nourriture étrangère durant ce genre de voyage. Aussi, sortez votre équipement, testez-le, et apprenez comment bien le ranger.

Voici une liste d’équipement qu’Emily a apporté en Islande

Avoir le bon équipement, c’est la clé

Pour Emily, le plus grand obstacle était de surmonter le poids et la quantité d'équipement attaché à son vélo et à elle. Monter et descendre des montagnes en vélo sur une distance de 917 kilomètres est déjà assez demandant, si on y ajoute 80 livres d’équipement, de nourriture et de RedBull, c’est un tout autre défi.

«J’ai accompli plusieurs choses difficiles tout au long de ma carrière d’athlète professionnelle, mais le bikepacking à travers l’Islande a été la plus difficile des épreuves, entre le terrain et l’itinéraire difficile, et en y ajoutant l’équipement», a écrit Emily dans son plus récent article de blog .

C’est à ce moment que les «frame bags» deviennent très pratiques. Transférer le contenu de ton sac à dos à ton vélo directement te permet de réduire le poids et la pression sur ton corps sans avoir à faire des concessions. C’est plus rapide, plus stable et plus confortable. Pour bien ranger le tout, il est essentiel d’avoir des sangles pour pouvoir attacher des items un peu partout.

De plus, Emily insiste sur l’importance d’apporter les bons vêtements pour être capable de s’adapter à la météo et aux environnements changeants. En une seule journée, l'Islande peut vous faire traverser des montagnes enneigées, des champs de verdure ainsi que des déserts noirs.

À la fin de la journée, on fait du vélo pour le plaisir

Cette année a été bien différente des autres. Plus de voyages internationaux, les Olympiques ont été reportés, et presque tous les événements sportifs ont été annulés, reportés ou affectés d’une manière ou d’une autre. Plusieurs aspirants olympiens ont dû prioriser autre chose et remplir un calendrier vide.

Je n’ai jamais eu autant de plaisir à rouler mon vélo Emily Batty Malgré ces événements sans précédent, Emily y a vu l’opportunité de rouler plus avec sa famille et ses amis, explorer de nouveaux endroits et d’apprécier son vélo au-delà des compétitions. Elle continue à rouler pour se tenir en forme et pour se déplacer. «Je n’ai jamais eu autant de plaisir à rouler mon vélo», explique-t-elle. «Ça a été une année différente pour tout le monde, et puisque les courses ont été autant décalées, mon but premier était d’avoir du plaisir et d’apprécier le moment en espérant accumuler des points UCI en chemin». Emily a fait un retour sur le circuit de compétition le mois dernier, se classant au 27e rang aux Championnats mondiaux UCI en Autriche. Elle a attribué ses résultats au manque de course, mentionnant que les opportunités limitées en Amérique du Nord cette année ont eu un impact pour plusieurs athlètes, incluant elle-même. Toutefois, elle est désireuse de retourner aux compétitions de la saison prochaine avec plus de motivation que jamais. «C’est cool de voir à quel point il y a de la profondeur sur le circuit féminin, je pense que la saison 2021 sera l’année la plus excitante qu’on aura vue», a-t-elle ajouté. «Je termine ma saison plus que motivée pour des top performances la saison prochaine.»