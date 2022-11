Brandon Semenuk : du rallye au Red Bull Rampage

Imagine ça:

Tu roules à une vitesse folle dans la forêt, ne voyant que des traînées de vert et de brun qui défilent à toute allure de chaque côté, et des particules de poussière illuminées par les rayons de soleil qui percent à travers les arbres.

Tu avances à l’instinct : c’est la seule option, car après chaque roche, chaque dépression et chaque tournant, il y a un autre obstacle unique qui t’attend. En plein dérapage contrôlé dans un virage à droite, tu aperçois un gros rocher qui se dresse dans ta trajectoire.

Tu réagis sans même y penser : ton index droit serre le frein pour bloquer la roue arrière, ton poids se transfère vers l’avant et tu contournes l’obstacle en glissant. Ou était-ce plutôt : lève le pied droit, enfonce la pédale de gauche, rétrograde avec la main droite et appuie doucement sur l’accélérateur?

Ce genre de manœuvres périlleuses, il faut des années d’expérience pour savoir les exécuter d’instinct. À force d’être répétées, elles deviennent une seconde nature. On en vient à agencer parfaitement la difficulté de la manœuvre à son niveau d’adresse. Différents scénarios, dans des contextes similaires, font appel à la mémoire musculaire et déclenchent des réflexes profondément inscrits dans un algorithme personnel.

Et pour le professionnel du vélo de montagne et du rallye automobile Brandon Semenuk , ces réflexes sont devenus un gagne-pain.

Brandon Semenuk © Bartek Wolinski

01 Au sommet de son art dans plus d’un domaine

C’est par ses réflexes dans des situations où la pression et les enjeux sont importants que Brandon se démarque des autres. Et il le fait aussi bien en vélo de montagne qu’en rallye auto. Or, s’il se classe parmi les meilleurs au monde sur deux roues depuis une décennie, ce n’est que récemment qu’il a commencé à s’illustrer derrière un volant sur le circuit nord-américain.

Exceller dans plusieurs sports, ça apporte forcément son lot de défis. Il faut parfaire continuellement sa technique, coordonner ses productions vidéo, essayer de nouvelles voitures, étudier différents parcours, prendre des notes…

Mais le plus grand défi pour Brandon, c’est sans doute la gestion de son horaire : il doit toujours décider à quel sport accorder la priorité. Par exemple, pour participer à la finale du championnat de l’American Rally Association (ARA) et potentiellement terminer en tête du classement général, il a dû faire une croix sur les quatre premiers jours de préparation du Red Bull Rampage 2022 .

Quand la discipline et le talent inné se rencontrent…

Il y a une corrélation directe entre le temps qu’on passe à s’exercer et le degré de compétence qu’on acquiert. Bien des gens doivent compter des décennies pour passer maîtres dans un domaine. Ils s’entraînent, répètent et peaufinent les détails dans l’espoir de devenir meilleurs que quiconque.

C’est la règle des 10 000 heures popularisée par Malcolm Gladwell : selon cette théorie, une personne qui s’exerce durant 10 000 heures parviendra à maîtriser totalement son activité. Autrement dit, elle devra y consacrer 40 heures par semaine durant 5 ans pour exceller.

Brandon Semenuk maîtrise parfaitement le vélo de montagne, c’est indéniable. Il figure parmi les athlètes de freeride les plus décorés au monde, et on peut le voir dans des dizaines de films et de vidéos primés. Brandon utilise son temps à vélo de manière ciblée et compétitive.

Depuis la signature de son contrat avec Trek en 2006, à 15 ans, il a connu une progression fulgurante. Il a remporté le Red Bull Joyride à cinq reprises et a grimpé sur la plus haute marche du Red Bull Rampage de 2021 avec une fourche à simple couronne – il est d’ailleurs le premier à cumuler quatre victoires à cette compétition.

Avec sa créativité sur deux roues, non seulement il s’attire les meilleures notes des juges, mais il inspire aussi la relève.

02 La transition du vélo à l’auto

Brandon Semenuk en course lors d'une manche du championnat ARA © © Ben Haulenbeek, subaru.com/motorsports 2022

L’expérience de Brandon en rallye est plus courte. Voilà à peine plus de dix ans, il achetait sa première voiture de rallye et se mettait à conduire et à courser comme pilote indépendant, par simple amour du sport. Amateur passionné, il a participé pour la première fois au Championnat de rallye canadien en 2015.

Depuis, il s’est hissé jusqu’au plus haut niveau de compétition en Amérique du Nord, rivalisant contre les Ken Block et Travis Pastrana de ce monde. Vu cette ascension rapide, Brandon jongle maintenant avec deux parcours professionnels, ce qui ajoute une couche de complexité aux défis que représentait déjà une seule carrière sportive.

L’aspect le plus impressionnant chez lui, c’est sa capacité à exceller en rallye tout en continuant d’entretenir et même de raffiner sa technique en vélo de montagne professionnel. Imagine le nombre d’heures qu’il faut pour entraîner le corps et l’esprit à réagir différemment dans des situations similaires, derrière un volant au lieu d’un guidon! C’est colossal.

On peut tout de même tracer certains parallèles entre la tension du rallye automobile et du vélo freeride.

Les deux sports se rejoignent dans les aspects mentaux comme la pensée, la cognition, le temps de réaction et l’état d’esprit. Dans les deux cas, il faut une concentration totale pour bien connecter les pneus au sol et jauger parfaitement l’adhérence, la durée et la trajectoire.

Et n’oublions pas l’état d’esprit imperturbable qu’exige une descente de slopestyle ou une étape de rallye. Il faut savoir faire abstraction du reste du monde et se concentrer sur ce qui se trouve devant, dans l’instant présent – et rien d’autre.

Ces similarités ont accéléré la percée de Brandon dans le monde du rallye de haut calibre, où il a pu tirer parti de son expérience antérieure.

03 En route vers le Red Bull Rampage

Pour participer à la finale du championnat de l’ARA, Brandon Semenuk a dû rater les quatre premiers jours de préparation du Red Bull Rampage 2022. Cette année, la compétition revenait sur le site des éditions 2008 à 2013, celui-là même où Brandon a enregistré sa première victoire. C’est aussi là que Cam Zink a fait son 360° dans la fameuse drop Oakley et que Kelly McGarry a fait son backflip au-dessus du canyon.

2 minutes Le canyon backflip de McGarry au Rampage 2013 Les lois de la physique appliquées au backflip de 22m de Kelly McGarry.

Bref, c’est un site rempli d’histoire.

Brandon a réussi à se libérer pour la première journée de sélection des lignes du Red Bull Rampage, avant de repartir au Michigan pour terminer sa saison de rallye. En 2012 et en 2013, ses quatre descentes finales s’étaient soldées par une chute.

Choisissant la même ligne que neuf ans plus tôt, l’équipe d’aménagement de Brandon, formée d’Evan Young et de Justin Wyper, a raclé, creusé et pioché la terre durant quatre jours sans son troisième membre.

Ces partenaires de longue date avaient contribué aux deux victoires précédentes de Brandon, qui leur fait donc confiance pour évaluer chaque saut, drop, butte et chute de sorte à façonner un tracé à la hauteur des attentes d’aujourd’hui.

Young et Wyper préparent la ligne pour Brandon Semenuk © Robin O'Neill

Sa ligne précédente était extrêmement abrupte et technique. Voici ce qu’il en dit :

« J’aborde ce site-là comme tous les autres : je regarde la montagne et je vois ce qui me parle. Réalistement, je risque de réutiliser quelques vieilles manœuvres, parce qu’on manque de temps cette année. » Brandon Semenuk

Evan et Justin avaient donc la lourde tâche d’ajuster le vieux tracé pour l’amener au niveau attendu après presque une décennie d’évolution du sport… sans compter qu’ils avaient une paire de bras en moins pour creuser, vu l’absence de Brandon.

C’était le plus gros test de leur carrière d’aménageurs, et ils ne pouvaient que très peu compter sur l’apport de leur athlète pour les guider.

Deux passions à équilibrer

En 2022, Brandon a filmé et produit de multiples segments vidéo en vélo de montagne, dont Parallel 2 avec Kade Edwards . Il a aussi participé aux neuf rondes du championnat national de rallye de l’ARA, présenté par DirtFish, et s’est entraîné pour le Red Bull Rampage.

Et ça, c’était en plus de tous les autres éléments avec lesquels un professionnel de vélo et de rallye doit composer. Malgré tout, Brandon était pressenti comme champion… à la fois au Red Bull Rampage et au classement général de l’ARA. Ce doublé serait tout un exploit.

Eh bien, Brandon a connu sa meilleure saison jusqu’à présent auprès de l’ARA, terminant en tête de trois courses. Il trônait au sommet du classement général en arrivant à l’avant-dernière ronde, le Susquehannock Trail Performance Rally, où il a malheureusement envoyé sa Subaru dans le décor à la deuxième étape, cédant ainsi la première place à Ken Block.

Mais Brandon ne tirait de l’arrière que par deux points à l’approche de la dernière ronde. Le Lake Superior Performance Rally constituerait donc l’épreuve décisive.

Brandon décroche son premier titre national de l’ARA

Semenuk et son pilote Keaton Williams célèbrent leur succès au Michigan. © © Ben Haulenbeek, subaru.com/motorsports 2022

Le ciel se pare d’un mince couvert nuageux, et les faibles rayons de soleil atteignent la cime des arbres. Grâce à l’absence d’ombre, il n’y a aucune zone aveuglante sur la route d’argile, de sable et de gadoue. Une pluie fine maintient l’humidité sur la piste, où les traces de dérapage des pilotes précédents, marquées par une terre foncée, contrastent avec les éclaboussures pâles de part et d’autre du parcours.

Côté adhérence des pneus, la texture du sol frôle la perfection.

Le moteur Subaru de deux litres vrombit, et Brandon pousse le levier de vitesses de la main droite, rétrogradant de la quatrième à la troisième, puis à la deuxième. Il tourne le volant en direction opposée, vers la droite, faisant glisser légèrement l’arrière du véhicule vers la gauche. Il marque ainsi le virage d’un grand jet de terre, de roches et de gaz d’échappement, puis repasse en troisième vitesse, en quatrième et en cinquième pour accélérer dans la prochaine ligne droite.

Après plusieurs étapes de compétition serrée au jour 1 du Lake Superior Rally, Brandon jouit d’une avance de 30 secondes. Puisque la course se déroule à grande vitesse et qu’il connaît peu le parcours, il doit être au sommet de sa forme pour la deuxième et dernière journée de l’épreuve.

Pas question de dévier de sa trajectoire s’il veut s’assurer le titre de champion au classement général, après la chute de Ken Block au jour 1. Les conditions sont assez semblables au jour 2, et on prévoit une faible pluie. Les coureurs ont 58 kilomètres (36 miles) à parcourir, le tout se terminant par une étape de nuit qui tiendra tout le monde en haleine.

Finalement, Brandon parviendra à conserver son avance pour gagner sa quatrième course de l’année sur le circuit national de l’ARA, et ainsi, le titre de champion au classement général de 2022.

Exploiter ses compétences de vélo de montagne en rallye auto

Le stress du Red Bull Rampage n’épargne aucun concurrent. Après tout, c’est la compétition la plus folle du domaine. Les participants passent l’année à s’entraîner pour condenser tous les fruits de leurs efforts dans leur descente finale.

Mais comme Brandon se concentrait avant tout sur le rallye de l’ARA, il a consacré moins de temps au vélo de montagne. À l’approche du Rampage, les athlètes passent beaucoup plus de temps en selle, à ajuster leur équipement et à adapter leurs réflexes aux lourds vélos de descente.

En effet, ces vélos imposants prennent plus de force à manœuvrer et à faire tourner dans tous les sens que leurs équivalents conçus pour le slopestyle, que les concurrents sont nombreux à utiliser le reste de la saison. Brandon, pour sa part, aura passé son temps à se préparer pour le championnat de rallye, en étudiant des séquences vidéo et en mémorisant les moindres détails du parcours.

Une fois le championnat terminé, il se précipite de Houghton, au Michigan, à Virgin, en Utah, pour prendre part aux quatre dernières journées d’aménagement et d’entraînement en vue de la finale du Rampage.

Il doit aussi changer d’état d’esprit : après la concentration extrême du rallye, il doit trouver la créativité nécessaire pour exprimer son talent et son style dans les crêtes rouges de l’Utah.

Brandon Semenuk connaîtra-t-il la gloire au Red Bull Rampage 2022?

Semenuk avec le Caveman drop au début de sa descente © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Dans une brusque transition, Brandon quitte le siège conducteur de sa Subaru pour entrer dans un tout autre monde, au sommet des massifs rocheux de Virgin, en Utah. La brise est si douce que le drapeau bleu de Red Bull reste enroulé autour du poteau de PVC blanc, cachant ainsi son centre jaune et rouge.

Brandon prend une grande inspiration et visualise les deux prochaines minutes de sa vie. Il applique une légère pression de son pied droit en serrant les freins pour trouver son équilibre, puis place son pied gauche sur la pédale arrière.

Relâchant les freins, il pédale un demi-tour, se penche vers l’avant pour continuer la rotation et s’élance vers le bas de la crête. Brandon tourne son guidon et déplace son poids vers ses mains en négociant un virage serré à gauche, puis s’engage dans la descente raide qui s’ouvre devant lui.

La tension est toujours forte le jour même du Red Bull Rampage. Il y a de la nervosité dans l’air, et personne ne sait à quel genre de prouesses on aura droit. Cette année, les conditions sont parfaites pour les premières descentes : il n’y a aucun vent, ou presque.

Brandon est le dernier à s’élancer.

La marque à battre est de 90,66 points; elle appartient à Brett Rheeder. La première manœuvre de Brandon? Un acid drop dans une chute géante de 4,5 mètres (15 pieds), sans aucune marge d’erreur. Autrement dit, l’athlète commence debout à côté de son vélo, tenant le guidon d’une main et le siège de l’autre, puis saute de la plateforme, enfourche sa monture dans les airs et atterrit avec les deux mains sur le guidon et les deux pieds sur les pédales.

La difficulté élevée de cette entrée en scène augmente beaucoup la valeur technique de sa descente. Brandon enchaîne avec un barspin au-dessus du canyon inauguré par Gee Atherton en 2010, puis avec un tailwhip dans une immense flat drop, pour finir avec un three-nac ahurissant, ce qui lui vaut 84 points.

Après les premières descentes, le vent se lève, ce qui empêche les participants de livrer une deuxième prestation. Le Red Bull Rampage est donc terminé, les organisateurs ayant pris la sage décision d’en rester là pour la sécurité des athlètes.

Le classement reste donc tel quel, avec Brandon Semenuk en troisième place, Szymon Godziek en deuxième et Brett Rheeder au sommet.

5 minutes Top 3 runs de Red Bull Rampage 2022 Regardez les trois meilleurs runs de Red Bull Rampage 2022, avec Brett Rheeder, Szymon Godziek et Brandon Semenuk.

Après deux semaines mouvementées de rallye, d’aménagement de piste, d’entraînement et de compétition, Brandon Semenuk a décroché son premier titre au classement général de l’ARA ainsi qu’un podium à la 16e édition du Red Bull Rampage.

Dire qu’on doutait même qu’il puisse participer aux deux compétitions… Quel exploit!

Red Bull Rampage Red Bull Rampage 2022 – Classement final Go to Event 1 Canada Score 90.66 2 Pologne Score 86.33 3 Canada Score 84.00 4 États-Unis Score 82.66 5 Belgique Score 81.00 Show all results Rang Rider Pays Score 1 Canada 90.66 2 Pologne 86.33 3 Canada 84.00 4 États-Unis 82.66 5 Belgique 81.00 6 États-Unis 77.00 7 États-Unis 74.00 8 Espagne 73.00 9 États-Unis 67.00 10 États-Unis 66.00 11 États-Unis 65.33 12 Canada 63.66 13 États-Unis 62.33 14 France 58.00 15 États-Unis 53.00 16 États-Unis 37.66