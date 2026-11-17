Le breaking, comme toutes les formes d'art nées dans la rue, possède un vocabulaire unique utilisé par les gens de la scène : B-Boys, B-Girls, DJs, animateurs et tous les autres. Cependant, la signification d'un grand nombre de ces termes courants peut être loin d'être évidente pour ceux qui découvrent le breaking.

Nous avons élaboré un glossaire de 13 termes courants utilisés dans le milieu du break et de leur signification :

01 B-Boys / B-Girls

Même s'il existe différentes définitions historiques des termes "B-Boy" et "B-Girl", en général, un B-Boy ou une B-Girl est quelqu'un qui pratique la danse du break, et qui suit et vit également la culture et le style de vie hip-hop.

02 Lancer

Lorsqu'un B-Boy ou une B-Girl frappe le sol et commence à casser, ils font un throw down .

03 Cypher

Un cypher est un cercle que les breakers forment et dansent. Si tu assistes à un événement de break, tu verras généralement plusieurs cyphers autour de la salle pendant que le DJ fait tourner la musique entre les breaks de la compétition. Les breakers entrent dans un cypher un par un pour danser sur la musique et peuvent aussi se battre entre eux.

Luka performs a Layout Backflip © Little Shao/Red Bull Content Pool

04 Un cypher cat / Cypher B-Boy ou B-Girl

Si un breaker est spécifiquement appelé un "cypher cat", ou un cypher B-Boy ou B-Girl, cela signifie qu'il s'agit d'un breaker qui a la réputation d'avoir un haut niveau de talent de breaker à l'intérieur du cypher. Cela signifie qu'il est capable de faire plusieurs rounds dans le cypher sans répéter les mouvements ou se fatiguer, et qu'il a un style qui s'adapte vraiment à l'espace réduit et plus confiné d'un cypher. Cela équivaut généralement à des démonstrations plus courtes et plus directes que celles que les breakers feraient habituellement dans une compétition.

05 Une tête pensante

Un power head est quelqu'un qui aime surtout pratiquer et exécuter des mouvements de puissance dans son break.

06 Chat du jeu de jambes

Un chat du jeu de jambes est quelqu'un qui aime surtout s'entraîner et exécuter des jeux de jambes dans son cassage.

07 Répétition

Si un breaker est accusé de "répéter" lors d'un combat, cela signifie que son adversaire dit qu'il fait un mouvement qu'il a déjà fait pendant cette compétition. Par exemple, si tu vois un breaker faire des pirouettes de la tête plusieurs fois au cours d'une compétition. En break, une règle non écrite veut que tu ne répètes pas les mouvements, et cela peut faire perdre une bataille à un breaker.

Luka performs a Layout Backflip © Little Shao/Red Bull Content Pool

08 Mordre, mordre ou mordre

Si un B-Boy ou une B-Girl est accusé de "mordre" ou "d'être un mordeur", cela signifie que quelqu'un dit qu'il a volé ou copié ses mouvements ou son style sur un autre breaker. Ne pas mordre" est une autre règle non écrite du breaker, et bien que cela ne fasse pas perdre de bataille à un breaker, cela amènera les autres breakers à mépriser la réputation de ce B-Boy ou de cette B-Girl.

09 S'écraser

Si un B-Boy ou une B-Girl "s'écrase" en dansant, cela signifie qu'il a échoué dans une tentative de mouvement et qu'il est tombé très bas ou pendant la tentative. C'est probablement la première chose qui peut faire perdre une bataille à un breaker. Mais le breaking est une forme d'art difficile, dynamique et acrobatique, et chaque B-Boy ou B-Girl, quel que soit son niveau, échouera à un moment ou à un autre. Personne n'est parfait et ne se plante jamais, surtout lorsqu'il tente de nouveaux mouvements. Les meilleurs breakers savent comment transformer un crash en un mouvement, en contrôlant suffisamment le crash pour continuer leur mouvement vers quelque chose d'autre.

10 Hors rythme ou sur le rythme

Si l'on dit d'un breaker qu'il est "à contretemps", cela signifie qu'il ne danse pas sur le rythme de base de la musique et qu'il ne suit pas le rythme de la caisse claire (tambour) de la piste, qui est la partie de la musique sur laquelle les breakers apprennent à garder le rythme. Mais si un breaker est toujours profondément en phase avec toutes les couches de la musique, on dit qu'il est toujours "dans le rythme".

11 Un appel

On parle de call out lorsqu'un breaker lance spontanément un défi à un autre breaker. Cela se produit généralement lors d'un cypher, mais cela peut également se produire lors d'une bataille d'équipe si un breaker appelle quelqu'un de l'équipe opposée, montrant qu'il veut l'affronter lors de ce tour particulier. Si cela se produit lors d'un cypher, l'appel peut se faire sur un nombre illimité de tours. S'il se produit lors d'une bataille d'équipe, le breaker appelé peut accepter ou refuser, selon que son équipe a déjà choisi ou non qui sera le prochain à sortir.

Luigi in Zurich for Red Bull BC One 2018 © Little Shao/Red Bull Content Pool

12 Jeu

Un set est un tour ou une combinaison de mouvements préparés par un breaker. Si un breaker fait un set, cela signifie qu'il a déjà pratiqué cette séquence et qu'il l'exécute maintenant de la même façon qu'il l'a pratiquée. Un set peut être une ronde entière ou une combinaison de mouvements, mais la plupart des breakers font une certaine forme de set, long ou court, surtout lorsqu'il s'agit de faire de grandes compétitions dans lesquelles ils peuvent avoir besoin de 10 à 15 rondes préparées pour gagner.

13 Un crew

Un crew est un collectif de B-Boys et de B-Girls qui se réunissent en tant qu'équipe, sous le nom d'un crew. En général, les breakers d'un crew sont originaires de la même région ou du même pays, mais les crews peuvent avoir des membres dans le monde entier. Faire partie d'un crew est un engagement officiel et important, car un crew est une famille qui s'entraîne ensemble, se bat ensemble, se soutient mutuellement et partage le même état d'esprit à l'égard du break en tant que danse et culture. Il n'y a pas de nombre fixe de breakers qui composent un crew, cela peut aller de deux à 30 breakers, ou plus. Les crews ne se limitent pas non plus aux B-Boys et aux B-Girls ; les DJ, les graffeurs et les MCs en font également partie. Les gens peuvent également faire partie de plus d'un crew.

14 Un super crew

Lorsque des B-Boys et des B-Girls de haut niveau appartenant à des crews différents font équipe, ou que deux crews de haut niveau unissent leurs forces pour participer à une compétition de crew, on parle de "super crew".

Ce ne sont là que quelques termes courants qu'il est utile de connaître lorsqu'on regarde, qu'on se rend ou qu'on participe à un événement de breaking. Si tu veux en savoir encore plus, jette un coup d'œil à certains des reportages ci-dessous :

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