Driver's eye : dans les yeux d'un pilote de Formule 1

Si le Grand Prix de Belgique n’est pas celui qui a le plus marqué la saison 2021 de Formule 1 - la course n’ayant jamais commencé à cause d’une météo particulièrement capricieuse - quelques secondes de ce week-end resteront néanmoins gravées dans les annales d’un bon nombre de fans de la discipline. Alors qu’ils assistaient aux essais de Fernando Alonso, les téléspectateurs se sont retrouvés projetés dans le cockpit de son Alpine et ont pu vivre la course de son point de vue le temps d’un tour de piste, soit 1 minute et 52 secondes.